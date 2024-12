Cum a reacționat Alina Ceușan după ce Gina Pistol i-a luat locul la Vocea României. Ce mesaj i-a transmis soției lui Smiley

Gina Pistol i-a luat locul Alinei Ceușan la Vocea României, iar reacția influenceriței nu a întârziat să apară. Soția lui Smiley a publicat mai multe imagini realizate în cadrul ediției difuzate în data de 6 decembrie. La scurt timp, fosta co-prezentatoare a show-ului de pe Pro TV i-a transmis un mesaj.

În sezonul emisiunii Vocea României din 2023, Alina Ceușan s-a aflat în culisele emisiunii și a discutat cu toți concurenții despre experiența pe care au trăit-o pe scenă. Anul acesta, rolul i-a fost atribuit Ginei Pistol.

„Sunt fan Vocea României! O urmăresc entuziasmată încă de la primul sezon. Am urmărit Vocea României, de pe canapeaua de acasă, din platou, alături de ceilalți oameni din public și mi-a plăcut de fiecare dată. Aseară am avut ocazia să trăiesc emoțiile (și am avut muuuuuuulte emoții) și mai intens alături de jurați și de toți acești tineri minunați și talentați care concurează în acest sezon. A fost epic!”, a transmis Gina Pistol pe Instagram.