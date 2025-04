Andreea Bălan şi-a deschis sufletul şi face dezvăluiri neştiute despre eşecurile din viaţa amoroasă: totul are legătură cu tatăl său! “Se repetau anumite lucruri din copilărie…”

Andreea Bălan dă vina pe tatăl său pentru eșecurile pe care le-a avut în dragoste. Vedeta a spus că atrăgea persoane nepotrivite tocmai pentru că acestea aveau similitudini cu părintele său. Artista a adăugat că s-a vindecat abia după divorț și că a apelat la mai mulți terapeuți. Ea a dezvăluit, totodată, că are parte de o nouă provocare, profesional vorbind. Mai precis, va juca într-un film, alături de Iuliana Beregoi. Totodată, aceasta va fi jurat la TVR, în emisiunea „Vedeta familiei”, la câteva luni de când a rupt contractul cu Antena 1. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Andreea Bălan trăiește de ceva timp o idilă ca-n filme, alături de iubitul său, tenismanul Victor Cornea. De-a lungul timpului, părea că ghinionul nu o ocolește, în dragoste, după ce relațiile sale, de lungă durată, pe care le-a avut cu Keo, apoi cu fostul soț, George Burcea, au fost sortite eșecului.

La ani distanță, prezentă la o conferință deschisă cu victimele abuzului psihologic, intitulată „Recâștigă-ți demnitatea și respectul de sine”, artista a dat vina în ceea ce privește eșecul relațiilor sale sentimentale pe „copilăria foarte grea avută cu tatăl său”.

Andreea Bălan: „Erau similitudini între acești bărbați și tatăl meu”

„Nu avem cum să iubim pe cineva, dacă nu ne iubim pe noi, dacă nu ai energia să știi că tu meriți asta. Nu avem cum să respectăm pe cineva, dacă nu ne respectăm pe noi. Femeia trebuie să spună stop, indiferent că are copii sau nu și să ceară ajutor. Din orice situația se poate pleca.

Am avut o copilărie foarte grea. Dar am reușit când am văzut la un moment dat în viață că trăiesc cu invidie și cu mai puțină iubire, că mi se repetă anumite paternuri, anumite lucruri din copilărie pe care nu mi le doresc. Atunci am zis stop, că trebuie să mă conectez cu mine și să văd de ce repet aceleași greșeli, de ce nu atrag oameni potriviți. De ce erau similitudini între acești bărbați, unul, doi, trei, cu tatăl meu. Înseamnă că eu retrăiesc ceva..Și am folosit social-media ca să învăț. Am căutat în mine și am lucrat”, a mărturisit Andreea Bălan.

Vizite la terapeuți, „vindecare” abia după divorț

Artista a adăugat că s-a vindecat complet abia după divorț, când a înțeles exact ce are de făcut. Ea nu a ascuns faptul și că a apelat la doi terapeuți pentru asta:

„Am fost nu doar la unu, ci la doi terapeuți. Abia după divorț, când am înțeles ce trebuie să fac, m-am vindecat. Și abia atunci am reușit să atrag persoana potrivită”.

În prezent, chiar dacă are agenda extrem de încărcată, vedeta reușește să-și facă timp pentru a-și însoți iubitul la turneele importante la care acesta participă. Recent, ea a fost în vizită, la Sibiu, la familia iubitului său.

Jurat la TVR și actriță într-un film alături de Iuliana Beregoi

Andreea a dezvăluit, totodată, că are parte de o nouă provocare, profesional vorbind. Mai precis, va juca într-un film, alături de Iuliana Beregoi. Totodată, ea va fi jurat la TVR, în emisiunea dedicată copiilor, „Vedeta familiei”, la câteva luni de când a rupt contractul cu Antena 1. Artista va juriza micii concurenți alături de Elena Gheorghe, Sanda Ladoși și Radu Ștefan Bănică.

