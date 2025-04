Andreea Bălan, adevăratul motiv pentru care a semnat cu TVR. Ce s-a întâmplat în urmă cu 30 de ani: „Și eu am început...”

Andreea Bălan a spus adevăratul motiv pentru care a semnat cu TVR. Ce s-a întâmplat în urmă cu 30 de ani a ajutat-o enorm pe artistă! Cântăreața așteaptă cu nerăbdare să revină pe micile ecrane. Vă prezentăm cele mai recente declarații!

După o perioadă de absență, Andreea Bălan se întoarce în lumea televiziunii cu un proiect surprinzător. Artista a semnat cu TVR, iar românii o vor vedea pe micile ecrane în juriul emisiunii „Vedeta familiei” de la TVR 1, acolo unde a pășit pentru prima dată în luminile reflectoarelor.

La sfârșitul anului trecut, cântăreața a lăsat multă lume fără cuvinte când a anunțat că părăsește emisiunea „Te cunosc de undeva” și, implicit, Antena 1, după o colaborare îndelungată. Mulți s-au întrebat ce va face, dar răspunsul a venit rapid: artista s-a reorientat spre TVR, locul care a fost primul pas în carieră acum 30 de ani.

Citește și: Andreea Bălan, primele declarații despre emisiunea de la TVR! Când apare prima ediție: „’Meseria’ de jurat mi se potrivește”

De ce a ales vedeta TVR? Cântăreața a explicat că iubirea pentru copii a fost un factor decisiv în alegerea acestei colaborări. Cu o carieră plină de realizări, artista amintește diverse premii care au ajutat-o să continue să își urmeze visul și pasiunea.

„E frumos să urmărești copii talentați cum interpretează diferite momente muncite și să simți emoția și inocența lor. E un spectacol diferit față de cele cu adulți. Când eram micuță și am mers la concursuri pentru copii, am câștigat tot felul de premii care m-au impulsionat să merg mai departe. Mai târziu, am câștigat și «Dansez pentru tine», plus medalia de argint în Mexic, iar laudele juriului m-au ajutat mereu. La rândul meu, și eu am foarte mare grijă la ce spun când jurizez copii, deoarece vreau să îi impulsionez pe cei mici și vorbele mele să îi ajute”, a adăugat artista.