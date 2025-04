Aurelian Pavelescu, foc și pară pe Gigi Becali: „Nu este în stare de minim respect.” Dezvăluiri inedite la Dan Diaconescu DIRECT

Aurelian Pavelescu, președintele Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat, este foc și pară pe Gigi Becali. Invitat în emisiunea lui Dan Diaconescu, politicianul a făcut o serie de dezvăluiri surpinzătoare despre latifundiarul din Pipera. De asemenea, acesta a povestit ce s-a întâmplat, de fapt, între el și patronul FCSB. Află, în articol, toate detaliile!

Aurelian Pavelescu a fost invitat în cea mai nouă ediție a emisiunii Dan Diaconescu Direct. Politicianul a abordat mai multe subiecte, printre care și neînțelegerile sale cu Gigi Becali. Președintele Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat a povestit cum l-a ajutat pe patronul FCSB să intre în Parlamentul European.

Citește și: Legătura neștiută dintre Dan Diaconescu și George Simion: ”Va ieși din primul tur, suntem…”

Ce a dezvăluit Aurelian Pavelescu despre Gigi Becali

Dan Diaconescu i-a pus invitatului său câteva întrebări despre Gigi Becali, însă acesta s-a abținut, inițial, să ofere prea multe detalii despre patronul FCSB, precizând că există câteva chestiuni neclarificate între ei.

Ulterior, Aurelian Pavelescu a susținut că el a fost cel care l-a ajutat pe latifundiarul din Pipera să ajungă în Parlamentul European. Politicianul a povestit cum a reușit acest lucru în anul 2009, atunci când Gigi Becali se afla în arest.

Dan Diaconescu: Cât de mult a contat acea declarație a lui Gigi Becali de anul trecut că știe de la Hrebenciuc că lui George Simion i se vor da voturi din partea PSD?

Aurelian Pavelescu: A contat. A contat în contextul de atunci și i-a făcut un deserviciu lui Simion. Enorm. Nu aș vrea să vorbesc despre George Becali pentru că sunt niște chestiuni neclarificate între noi.

Dan Diaconescu: Între dumneavoastră și el?

Aurelian Pavelescu: Da. Sunt clarificate, dar el a venit cu niște acuze total nefundate în ceea ce mă privește și n-am vrut să fac din asta o temă publică pentru că îl cunosc și pur și simplu sunt… chiar mi-e greu să mă gândesc că voi mai putea avea vreun contact de orice fel cu acest personaj pe care l-am făcut europarlamentar. Eu l-am făcut europarlamentar pe Gigi Becali.

Dan Diaconescu: Păi cum așa? Povestiți-ne!

Aurelian Pavelescu: O să povestesc. Nu este în stare de minim respect. Că nu i-am cerut niciodată nimic. Eram în 2009 și Gigi Becali era arestat la arestul central. În 2009, Vadim Tudor nu avea șanse să mai intre în Parlamentul European cu PRM-ul. Avea undeva la 3%. Nu intrase în Parlament. Și de fapt această mișcare am făcut-o pentru Vadim Tudor. Nu i-am spus nici lui Vadim ce o să fac. Și Vadim Tudor știa că nu o să intre în Parlamentul European, că nu o să facă 5%, toate sondajele arătau. Dar se putea intra dacă mergea cu Gigi Becali pe listă, listă comună. Gigi Becali era atunci la PNG și nu voia sub nicio formă să colaboreze cu Vadim Tudor. Și atunci am luat decizia să îi duc în Parlament, pe amândoi. Cu o zi înainte de încheierea termenului de depunere a listei, că am calculat foarte bine, m-am dus la Gigi Becali în arest. Nu eram singur, era acolo și Cătălin Dancu, care a fost martor la toată discuția. L-am întâlnit pe Giovanni Becali, care ieșea de acolo și era așa cu un dosar. Cred că și el se dusese cu același mesaj. I-am spus: ‘Am venit aici ca să te întreb dacă vrei să ieși sau nu din închisoare’. Și mi-a spus: ‘Păi sigur că vreau’. Și i-am spus: ‘Astăzi, acum, îmi dai acceptul să mergi cu Vadim pe liste. Dacă ies de aici, s-a terminat’. A început să înjure că nu se poate, că nu. Și a înțeles. Și i-am spus un lucru simplu: ‘Atatul român nu o să-și permită un europarlamentar în arest preventiv. Veți intra sigur în Parlamentul European’. Au luat 8-9%, au intrat.

Citește și: De ce Emmanuel Macron caută politicienii din România. Eugen Teodorovici face dezvăluiri la Dan Diaconescu DIRECT