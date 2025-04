De ce Emmanuel Macron caută politicienii din România. Eugen Teodorovici face dezvăluiri la Dan Diaconescu DIRECT

Eugen Teodorovici, fost ministru al Finanțelor, a oferit recent detalii despre parcursul său în politică, abordând deschis și controversele care l-au înconjurat de-a lungul anilor. În cadrul unei apariții televizate moderate de Dan Diaconescu, acesta a ținut să clarifice anumite aspecte despre politicienii din România.

Tot mai des, anumiți politicieni români ridică semne de întrebare cu privire la influențele externe asupra deciziilor interne, mai ales în contextul în care există persoane aflate în funcții cheie în statul român care dețin și alte cetățenii în afară de cea română. Se vorbește despre loialitate, despre conflicte de interese și despre cât de legitim este ca cineva care a depus un jurământ de credință față de un alt stat să ia decizii majore pentru România.

În ultima perioadă, președintele Franței, Emmanuel Macron, pare să manifeste un interes crescând pentru spațiul politic din România, iar apariția unor discuții și colaborări cu politicieni români a stârnit numeroase întrebări în mediul public și politic deopotrivă. Deși, la suprafață, aceste relații pot părea strict diplomatice sau de colaborare internațională, există voci care susțin că lucrurile sunt mai complexe și implică o agendă cu valențe mai profunde.

Potrivit lui Eugen Teodorovici, contextul geopolitic actual, dar și statutul României ca membru al Uniunii Europene și al NATO, fac din țara noastră un punct strategic important pentru marile puteri europene. Din acest motiv, implicarea liderilor internaționali în susținerea anumitor curente sau personaje politice românești devine un subiect tot mai discutat. Mai ales atunci când aceste interacțiuni vin într-un context electoral sau într-un moment în care în România se prefigurează schimbări semnificative de putere.

„De ce crezi că Macron intră cu doamna Lasconi în direct sau vrea să neapărat să fie Nicușor Dan la Cotroceni? Au nevoie de oameni care să facă exact ce spun ei. Deci, asta este când o să vedeți că cineva din afară susține pe cineva dinăuntru, din interiorul țării noastre. Se pune până un semn de întrebare. Dacă cineva primește o decorație din partea unui stat, iar trebuie să fie un semn de întrebare. Pe ce minte ai tu pentru acel stat, de acel stat te decorează pe tine? Bun, poate sunt situații unde se justifică, dar în general te uiți un pic. Băi, stai puțin. Sau de ce să ai cetățenie dublă în Guvernul României? Eu am spus întotdeauna, nu e normal să ai la masa Guvernului oameni care deci pentru țară, dar care au jurat după nașterea lor ca cetățeni români, altei țări pentru a obține acea cetățenie.

Păi față de care țară ai tu, să zic așa, jurământul de credință? Față de cealaltă în care te-ai născut și ai obținut-o prin naștere sau cea după care ai umblat ca și cetățenie? Deci țin doar de noi, să știți. Și România are omenii abili, numai că nu toți sunt luptători. Asta am spus că eu, de exemplu, am și aceea ce mi-am asumat această, pentru că, na, e din genă, poate, de a lupta să deschid uși. Da, și știți că și întotdeauna am fost la putere, am fost pentru cei care erau în opoziție, poate, pentru că ăsta mi-este felul, să lupt pentru cei care sunt mai puțini, mai văduviți, dar nu sunt toți luptători. Și atunci am spus, dom’le, rolul meu este și acela de a sparge uși și de a lăsa pe cei care sunt tineri, au idei bune, soluții pentru țară, să vină să facă.

Pentru că mulți nu vor să se expună”, a spus Eugen Teodorovici la emisiunea moderată de Dan Diaconescu.