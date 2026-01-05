Acasă » Horoscop » Horoscop Săgetător 2026. Află ce ți-au prezis astrele pe casa iubirii, a carierei și mai ales a banilor pentru tot anul

Horoscop Săgetător 2026. Află ce ți-au prezis astrele pe casa iubirii, a carierei și mai ales a banilor pentru tot anul

05/01/2026
Horoscop Săgetător 2026. Află ce ți-au prezis astrele pe casa iubirii, a carierei și mai ales a banilor pentru tot anul
Horoscop 2026 Foto: Profimedia

Anul 2026 este pentru Săgetători un an al schimbării profunde și al renașterii personale. Nimic nu mai rămâne la fel ca înainte. Felul în care te vezi, modul în care relaționezi și direcția în care îți construiești viitorul se transformă treptat, dar decisiv. Astrele te invită să renunți la vechile tipare și să îndrăznești să trăiești mai autentic.

Horoscop Săgetător 2026

Evenimentul-cheie al anului este intrarea Lunii Negre în semnul tău, pe 20 decembrie 2025, influență care se menține timp de nouă luni, până pe 16 septembrie 2026. Acest interval marchează o perioadă intensă de introspecție. Ai ocazia să cobori în profunzimea ființei tale, să îți confrunți fricile, condiționările și convingerile limitative. Este un proces de curățare interioară, urmat de o adevărată renaștere.

Începând cu 25 aprilie, Uranus se instalează în semnul opus, activând zona relațiilor și determinând schimbări neașteptate în viața ta personală. Vei fi provocat să accepți noutatea, să te adaptezi și să ieși din rigiditate.

De la 1 iulie, Jupiter, planeta ta guvernatoare, intră într-un semn de foc, amplificând optimismul, curajul și dorința de expansiune. Energia ta crește vizibil, iar sentimentul că nimic nu te mai poate opri devine dominant.

Horoscopul dragostei Săgetător 2026

Din 25 aprilie, Uranus se instalează în sectorul tău afectiv pentru o perioadă de opt ani. Dragostea capătă un aer imprevizibil, jucăuș și eliberator. Relațiile se pot reinventa, iar rutinele de cuplu sunt zdruncinate. Intră mai multă libertate, distracție și prospețime în viața ta sentimentală.

În același timp, Venus se alătură lui Uranus și produce un adevărat șoc emoțional: pasiuni fulgerătoare, atracții intense, sentimente care apar brusc și te iau prin surprindere. Luna mai aduce un moment de claritate, când Luna Neagră te îndeamnă să analizezi sincer ce îți dorești de la o relație și ce tipare repeți.

La mijlocul lunii iunie, odată cu Luna Nouă, începe un nou ciclu sentimental. Marte aprinde focul pasiunii între 29 iunie și 12 august. Pe 4 iulie, confruntarea dintre Marte și Uranus poate aduce o dragoste la prima vedere sau o despărțire bruscă. Din 7 august, energia Leului te îndeamnă să iubești intens, fără rezerve, bazându-te pe valori și interese comune. La Luna Plină din 24 noiembrie, închizi definitiv un capitol emoțional început în iunie.

Horoscopul carierei Săgetător 2026

Cu Marte în Berbec între 10 aprilie și 20 mai, determinarea ta este de neclintit. Spiritul de inițiativă, independența și curajul profesional sunt la cote maxime. Din 1 iulie, Jupiter te ajută să ieși în evidență, să îți afirmi poziția și să îți crești vizibilitatea.

În luna iulie, Venus îți susține activitatea profesională și îți aduce oportunități favorabile. Nodul Sud al Lunii îți scoate în evidență talentele până pe 27 iulie, fiind un moment excelent pentru a-ți valorifica expertiza.

La final de iulie, opoziția dintre Luna Neagră și Marte te determină să îți pui întrebări serioase despre sensul muncii tale și despre echilibrul dintre viața personală și cea profesională. Pe 11 septembrie, la Luna Nouă, începe un nou capitol în carieră. Între 26 octombrie și 15 noiembrie, retrogradarea lui Venus te invită să încetinești și să îți reorganizezi prioritățile. Din 26 noiembrie, Marte îți oferă din nou energie, ambiție și forță pentru a-ți atinge obiectivele.

Horoscopul banilor Săgetător 2026

Luna aprilie este favorabilă negocierilor financiare și solicitării unei măriri de salariu. În schimb, între 30 iunie și 24 iulie, când Mercur este retrograd în sectorul banilor, este recomandat să eviți investițiile importante și semnarea contractelor.

Între 12 august și 29 septembrie, Marte te sprijină în consolidarea resurselor și dezvoltarea activităților care îți pot aduce stabilitate și abundență.

