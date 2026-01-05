Acasă » Știri » De ce nu se plătește prima zi de concediu medical în România. Măsura a fost adoptată la finalul lui 2025

De: Simona Tudorache 05/01/2026 | 07:49
De ce nu se plătește prima zi de concediu medical în România. Măsura a fost adoptată la finalul lui 2025

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, crede că neplata primei zile de concediu medical este o măsură bună, care se practică deja în multe ţări din Uniunea Europeană. El are convingerea că, în acest mod, concediile de scurtată durată frecvente în România vor deveni istorie.

Alexandru Rogobete susține că această măsură a fost luată de Guvern la finele anului 2025 și că s-au făcut deja economii medii de aproximativ 120 de milioane de lei pe lună din concediile medicale de scurtă durată, care ascundeau multe abuzuri prin deciziile luate.

”În primul rând, această practică nu este doar în România şi nu s-a întâmplat aici pentru prima dată. Nu este o idee care nu are un fundament sau o cifră în spate. În multe ţări din Uniunea Europeană, prima, a doua şi chiar a treia zi de concediu medical nu sunt plătite de nimeni”, a declarat ministrul Sănătăţii.

De ce nu se mai plătește pentru prima zi de concediu medical

Acum, firma angajatoare va suporta plata din a doua zi până în a șasea, iar din ziua a șaptea până când angajatul se pune pe picioare plata va fi efectuată din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS). Măsura va fi aplicată pe perioada 1 februarie 2026 – 31 decembrie 2027.

Ministrul Sănătății i-a luat în vizior și pe medicii de la spitalul Constanța, unde 70% dintre aceștia beneficiau de scutiri de gărzi fără motive medicale. Rogobete consideră cazul de competența Parchetului.

”Problema gărzilor şi acest fenomen este cunoscut de ani de zile, se discută despre această problemă, din păcate nu s-au luat măsuri concrete care să limiteze acest fenomen. Nu am o cifră cu numărul de medici care au scutire medicală la nivel naţional”, a declarat, duminică seară, Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătății a ținut să precizeze că un Corp de Control va pleca la Constanța pentru a tranșa întreaga situație, pentru că ce se întâmplă în acel spital nu este normal.

”Sigur că, în orice colectiv, există persoane care au anumite probleme medicale pe care le respect şi de care trebuie să ţinem cont (…) însă 70% sau peste 70% din personal să fie scutit medical pentru gardă este un fenomen care clar că a denaturat şi acesta este motivul pentru care Corpul de Control va pleca la Constanţa şi va verifica situaţia administrativă”, a precizat Alexandru Rogobete.

Medicii de la spitalul din Constanța fac de gardă doar la privat

Alexandru Rogobete susține că multe cadre medicale au scutire și au renunțat să mai facă de gardă în spitalul din Constanța, dar continuă să muncească peste program la cabinetele lor medicale sau în spitale private, situații care trezesc multe semne de întrebare.

”Eu m-aş întreba mai degrabă de cei care au eliberat aceste concedii, iertaţi-mă, aceste scutiri medicale care nu au legătură, cel mai probabil, cu realitatea, adică nu vreau să fiu înţeles greşit, dar nu poţi să ai lombosciatică doar la spitalul public şi cu aceeaşi scutire medicală să poţi să faci gărzi la spitalul sau la cabinetul tău privat. (…) Adică un număr de peste jumătate de fapt din aceşti medici care au scutire de gardă, practică medicina după orele de program pentru încă 8 sau încă 10 ore în mediul privat sau fac gărzi în regim privat. Nu am dovezi, sunt doar date preliminare pe care le am de la unitatea sanitară. Corpul de control va confirma”, a mai declarat Rogobete.

