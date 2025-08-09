Românii care vor avea concediu medical plătit 100%. Care sunt condițiile

Reformele adoptate de Ilie Bolojan au afectat și concediile medicale. De la 1 august 2025, acestea au devenit mai mici cu 20%. Ei bine, există totuși câteva categorii de români care se vor bucura de plata integrală a salariului. Află, în articol, ce condiții trebuie să îndeplinească!

De la 1 august 2025, a intrat în vigoare Legea nr. 141/2025, care a modificat modul de calcul al indemnizațiilor pentru concediile medicale. Acum, ele sunt plătite doar 55% din baza de calcul pentru o perioadă de repaus de 7 zile, față de 75% anterior. Așadar, indemnizațiile sunt mult mai mici acum, însă există și români care vor fi plătiți 100%.

Ce condiții trebuie să îndeplinească românii care au concediu medical plătit 100%

Printre românii care vor avea concediu medical plătit 100% se numără părinții cu copii bolnavi. Ei vor primi suma integrală până împlinește minorul 18 ani, dacă el se află în carantină sau izolare. În acest sens, părinții au nevoie de un document care să confirme situația, eliberat de medicul curant sau medicul de familie.

Măsura se aplică indiferent dacă locul de muncă este la stat sau la privat și este menită să prevină răspândirea bolilor. De asemenea, printre condițiile pe care părinții trebuie să le respecte se numără plata contribuțiilor necesare la sistemul public de sănătate, iar domiciliul sau reședința trebuie să fie în România.

În aceste cazuri, părinții primesc concediu medical strict pe durata carantinei sau izolării, așa cum se arată în documentul eliberat de medic. După încheierea acelei perioade, angajații trebuie să revină la locul de muncă.

Concediul medical se plătește 100% și în cazul pacienților care suferă de afecțiuni oncologice. De asemenea, părinții sau aparținătorii pot primi concediu medical timp de cel mult 45 de zile pe an. Totodată, vor primi indemnizația integrală și românii care suferă de boli din grupa A, urgență medico-chirurgicală, carantină, tuberculoză, cancer sau SIDA. Iată ce alte condiții se mai regăsesc pe listă!

arsuri grave

îngrijirea copilului bolnav

accidente de muncă

boli profesionale.

Indemnizația se calculează în funcție baza de calcul stabilită de lege și se plătește integral din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. Pentru a stabili suma finală se iau în considerare veniturile brute din ultimele șase luni.

