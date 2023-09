Eduard Hellvig, fostul șef al Serviciului Român de Informații (SRI), o încurajează pe Simona Halep, aflată în mijlocul unui scandal de dopaj fără precedent, și transmite să lupte, ca și el, până în pânzele albe, pentru a-și demonstra nevinovăția.

La începutul lunii septembrie, Simona Halep a fost suspendată patru ani, după ce a fost depistată pozitiv în urma unui control la US Open 2022. Sportiva noastră nu s-a împăcat cu sancțiunea, se consideră o victimă și își va căuta dreptatea la TAS.

Interesant este că nu doar foștii și actualii sportivi o susțin pe Simona Halep, ci și oameni cu trecut politic. Eduard Hellvig, fostul șef al Serviciului Român de Informații, i-a transmis un mesaj emoționat ex-liderului WTA, transmițându-i că este foarte important să-și salveze demnitatea și reputația.

„La un moment dat în cariera mea în administrație am fost acuzat pe nedrept de unele fapte nedemne. Am demisionat, am renunțat la tot și am decis să lupt până în pânzele albe pentru a dovedi că sunt nevinovat. Doi ani mai târziu, am fost achitat de orice acuzație. Nu mi-am recăpătat funcția sau anii pierduți, dar mi-am salvat demnitatea și reputația„, a scris Eduard Hellvig pe Twitter.

Simona Halep: “Sunt șocată!”

După ce a aflat că a fost suspendată pe o perioadă de patru ani pentru dopaj, Simona Halep a anunțat că va merge la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), în speranța că pedeapsa îi va fi redusă. Până în prezent, sportiva noastră a efectuat deja un an din suspendarea care s-a dictat împotriva ei.

„Aș putea spune că sunt șocată și este o mare nedreptate ce se întâmplă. Nu am luat niciodată dopaj și nu m-am dopat absolut niciodată și toate acestea o să iasă la iveală într-o bună zi și o să las experții să discute absolut orice pentru că ei știu ce este mai bine, ce s-a întâmplat și sunt convinsă că într-o zi o să dovedesc că sunt nevinovată și sunt curată.

Tot ce s-a întâmplat a fost nedrept din toate punctele de vedere, sunt foarte dezamăgită și pot să spun că sunt șocată că se poate judeca un sportiv doar pe presupunere, pe nimic concret. Toate analizele mele de sânge au fost negative și nu s-au găsit absolut niciodată substanțe interzise. La urină, doar pe data de 29 când a ieșit o cantitate infimă de Roxadustat și aceasta a fost totul.

Acum trebuie să ajung la TAS, o să fac apel la această decizie fără sens din punctul meu de vedere și sper că o să iasă adevărul la iveală într-o zi și o să lupt până la capăt ca să dovedesc aceste lucruri„, a spus Simona Halep.