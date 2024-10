Larisa Udilă, dezvăluiri după ce a pierdut sarcina: ”Am căutat ajutorul în…”. Cât de mult i-a fost afectată căsnicia

Larisa Udilă a trecut printr-o perioadă dificilă după ce unul dintre cele mai frumoase vise ale sale s-a transformat într-un coșmar. Fostul fotomodel a aflat că este însărcinată pentru a doua oară, iar vestea a luat-o prin surprindere căci nu era nimic plănuit. S-a bucurat enorm și deja își făcea planuri de viitor. Ea și soțul ei aleseseră numele copilului, urmau să se mute într-o locuință mai mare și se pregăteau pentru venirea pe lume a viitorului copil. Toate aceste planuri însă s-au năruit într-o clipă, atunci când Larisa Udilă și Alexandru Ogică au aflat că inima copilului a încetat să mai bată. Acum, la câteva luni de la acele momente cumplite, influencerița a ales să vorbească despre acea perioadă într-un interviu exclusiv CANCAN.RO. Cine a ajutat-o să treacă peste, dar și cum o tragedie i-a apropiat mai multe pe ea și soțul ei, în loc să-i îndepărteze, aflați în rândurile care urmează.

Larisa Udilă și soțul ei sunt împreună de 11 ani, au un băiețel pe nume Milan în vârstă de trei ani și sperau ca familia lor să se mărească. Din păcate, planurile influenceriței și ale soțului ei nu s-au potrivit cu cele ale destinului, astfel că, recent bruneta a pierdut o sarcină. Atât ea, cât și soțul ei, au suferit enorm, iar vedeta s-a îndreptat mai mult către Divinitate. Recent, am întrâlnit-o pe vedetă la un eveniment, însă nu era în apele ei. Bruneta s-a deschis și a povestit despre episodul greu prin care a trecut.

Cum au trecut Larisa Udilă și soțul peste cea mai dificilă perioadă: „Contează enorm susținerea”

(CITEȘTE ȘI: Ce eforturi a făcut Alexandru Ogică pentru a o cuceri pe Larisa Udilă. Influencerița l-a dat de gol. „Și-a vândut multe haine, a făcut niște…”)

CANCAN.RO: Zi-mi unde l-ai lăsat de pe copilaș? Unde ți-ai lăsat soțul?

Larisa Udilă: Soțul are treabă chiar și la ora asta, nu a terminat încă. Iar copilașul este cu soacra mea pentru că știam că nu este chiar o petrecere pentru copii, cu toate că dacă era Milan aici, îi plăcea foarte tare.

CANCAN.RO: Are mașini de jucărie?

Larisa Udilă: Avem tone de mașinuțe acasă, toate dimensiunile. Are și din acelea în care se urcă, vreo cinci, șase.

CANCAN.RO: Am înțeles. Deci este pasionat de mașini ca tatăl. Dar ca tine? Tu conduci?

Larisa Udilă: Îmi plac mașinile, sunt frumoase. Nu conduc, nu am permis, dar îmi plac mașinile.

CANCAN.RO: Cum de nu ai permis?

Larisa Udilă: Niciodată nu m-am omorât să conduc, probabil că de asta nu m-am omorât atât de tare cu permisul. Am fost de trei ori la școala de șoferi, nu am finalizat niciodată școala de șoferi. Nu am ajuns nici măcar în punctul în care să pic examenul, ca idee. Multe persoane mă întreabă de ce nu mă pun să învăț că în două săptămâni l-am luat. Este greu, după ce a trecut perioada aceea de 18 ani când ai mintea limpede și nu ai o mie de gânduri…

CANCAN.RO: Este normal, ești mamă, ai o familie și o carieră. Tu și cu soțul tău pare că aveți relația perfectă. Cum faceți voi să treceți peste momentele mai puțin plăcute? Cum de nu există gânduri de separare?

Larisa Udilă: Gândurile de separare nu au de ce să existe când iubești și ești fericit. Când nu mai iubești și nu mai ești fericit apar gândurile de separare. Momentan, eu și cu Ogi suntem pe aceeași lungime de undă. Contează enorm să fii pe aceeași lungime de undă cu jumătatea ta, susținerea partenerului, să trageți amândoi la aceeași căruță și să aveți țeluri, să lucrați la un viitor. Atunci când relația devine mediocră și nimeni nu își mai dorește nimic, evident că apare plictiseala. Noi suntem permanent în priză, suntem ca o echipă. Eu chiar cred că avem o relație foarte bine închegată. Ca orice cuplu avem și noi zile întregi în care ne certăm, ne șicanăm, dar trec repede pentru că sunt atâția ani la mijloc și am crescut împreună destul de frumos.

Larisa Udilă, după pierderea sarcinii: „Am căutat ajutorul în Dumnezeu, nu la psiholog”

(VEZI ȘI: Larisa Udilă a pierdut o sarcină! Dezvăluiri cutremurătoare despre cumpăna prin care a trecut: ”Inimioara lui nu mai bătea”)

CANCAN.RO: Ați crescut împreună, v-ați înțeles și ați fost împreună în momente dificile, iar aici mă refer la sarcina pe care ați pierdut-o recent. Îmi pare tare rău, știu că ne întâlniserăm la un moment și te-am întrebat ceva legat de asta și nu ai vrut să spui nimic. Cum ești acum tu psihic?

Larisa Udilă: Este un subiect destul de delicat și nu vreau să-l dezvolt. Sunt într-o perioadă în care sunt ok și este suficient.

CANCAN.RO: Ai fost la psiholog? Ai căutat ajutorul altundeva în afară de acasa?

Larisa Udilă: Nu am fost la psiholog. Am căutat ajutorul în Dumnezeu în principiu.Dumnezeu este mereu alături de noi și prin rugăciune poți rezolva orice problemă.

CANCAN.RO: Este foarte important și faptul că voi sunteți în continuare sudați, sunteți în continuare împreună. Deși unele lucruri mai puțin plăcute ne fac să ne îndepărtăm, să ne închidem în noi. La voi nu se întâmplă treaba asta?

Larisa Udilă: Nu, am fost împreună în tot ce a însemnat momente nefericite, iar acum suntem ok.

CANCAN.RO: Lui Milan i-ați explicat ceva?

Larisa Udilă: Nu.

CANCAN.RO: Care sunt calitățile pe care le apreciezi la partenerul tău tu, Larisa, de la aproape 30 de ani?

Larisa Udilă: Este familist, este matur, iar asta este foarte important și are milă. Nu ar face ceva să mă rănească, se gândește înainte să facă lucruri.

Cine deține informații despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.