Un youtuber și-a lăsat mașina Tesla parcată afară. Ce s-a întâmplat cu ea, după 6 luni

Un incident neobișnuit din Marea Britanie scoate la iveală o problemă de design care poate transforma o Tesla Model S într-un veritabil puzzle mecanic. Iată ce a pățit un youtuber după ce și-a lăsat mașina Tesla parcată afară!

O simplă decizie de a lăsa o mașină parcată în aer liber a declanșat o adevărată aventură mecanică și electronică pentru un YouTuber britanic, care în urmă cu un an cumpărase cea mai ieftină Tesla Model S de pe piața din Marea Britanie. Plătind sub 14.000 de lire sterline pentru un exemplar extrem de rulat — peste 450.000 de mile (aproape 725.000 km) —, fost taxi, bărbatul a fost impresionat inițial de starea excelentă în care se afla automobilul. Bateria încă oferea o autonomie de peste 400 km, iar mașina părea gata să mai reziste ani buni pe șosea.

Ce a pățit un YouTube după ce și-a lăsat mașina Tesla parcată afară

Totul s-a schimbat când a decis să o lase parcată, afară, timp de șase luni, fără a o mai porni sau încărca. În această perioadă, atât bateria principală, cât și bateria secundară de 12V s-au descărcat complet. Iar odată cu acestea, întreaga mașină a devenit inaccesibilă: ușile erau blocate, capota nu putea fi deschisă, iar toate sistemele electronice erau inactive.

Tesla are, ce-i drept, un sistem de siguranță: două cabluri mecanice ascunse sub aripile din față, care ar trebui să permită deschiderea capotei în astfel de situații. Doar că în cazul de față, după o jumătate de an în ploaie și vânt, cablurile respective erau complet ruginite și s-au rupt imediat când s-a încercat tragerea lor. Iar fără acces la capotă, nu se putea înlocui bateria de 12V — un pas esențial pentru „resuscitarea” unei Tesla.

Fără sprijin concret din partea service-ului Tesla — care a recomandat apelarea la un atelier de tinichigerie —, YouTuber-ul și un prieten au improvizat. Au forțat grila frontală cu șurubelnițe și au reușit într-un final să deschidă capota. Acolo au montat o baterie de 12V de rezervă, nu perfect compatibilă, dar suficientă pentru a debloca ușile.

Problemele, însă, nu se terminaseră. Toate ecranele mașinii erau în continuare negre, comenzile erau inactive, frâna de parcare nu putea fi eliberată, iar automobilul rămânea blocat în regimul de staționare. Mașina a fost urcată pe role și mutată fizic până la o priză, în speranța că alimentarea rețelei electrice va reporni sistemele. După două ore de încărcare, totul era la fel: ecrane stinse, fără semne de viață.

Abia după o noapte întreagă conectată la priză, Tesla a dat un semn de viață — însă nu prin ecrane sau sunete, ci prin simplul fapt că a putut fi trecută în modul „Drive” și a început să se miște. Fără nicio confirmare vizuală, fără sunete, fără afișaje, mașina funcționa.

