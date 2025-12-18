Cazul adolescentului din Craiova care îl amenința pe Klaus Iohannis: de la mesaje online la anchetă penală

În urmă cu un deceniu, România se confrunta cu un caz rar, dar alarmant: un adolescent din Craiova intra în atenția DIICOT după ce a publicat mesaje radicale și amenințări la adresa președintelui Klaus Iohannis. Ancheta avea să scoată la iveală nu doar pericolul discursului extremist online, ci și fragilitatea graniței dintre radicalizare și vulnerabilitate psihologică.

De la mesaje online la anchetă penală: semnalele timpurii ale extremismului în România

În contextul tensiunilor internaționale generate de ascensiunea grupărilor jihadiste și de implicarea statelor occidentale în coaliția împotriva Statului Islamic, autoritățile române au fost nevoite să trateze cu maximă seriozitate inclusiv semnalele venite din mediul online. În acest climat, Luigi B.C., un tânăr de doar 17 ani din Craiova, a ajuns în vizorul procurorilor DIICOT după ce, timp de mai multe luni, a publicat pe rețelele sociale mesaje cu conținut extremist și amenințări directe la adresa șefului statului.

Potrivit anchetatorilor, adolescentul a postat în repetate rânduri comentarii pe pagina de Facebook a președintelui Klaus Iohannis, în care îl acuza de responsabilitate morală pentru victimele conflictelor din Orientul Mijlociu, ca urmare a participării României la coaliția internațională împotriva Statului Islamic. Mesajele erau rapid șterse de administratorii paginii, însă au fost interceptate și documentate de autorități, devenind unul dintre motivele principale pentru deschiderea dosarului penal.

Luigi B.C. urmărea atent și declarațiile fostului președinte Traian Băsescu, în special pe cele legate de migrația din lumea arabă către Europa și de pericolul radicalizării. De fiecare dată, tânărul simțea nevoia să își exprime punctul de vedere, într-o manieră agresivă și radicală, aflată în contradicție totală cu discursul oficial al statului român. Unele dintre postările sale făceau referire explicită la violență și la un conflict iminent pe străzile Europei, limbajul fiind unul specific propagandei jihadiste.

După reținerea sa de către procurorii DIICOT, cazul a căpătat și o dimensiune medicală. Adolescentul a fost supus unei expertize psihologice realizate de specialiștii Institutului de Medicină Legală. Având în vedere că era minor, acordul mamei a fost necesar pentru continuarea evaluărilor. În cele din urmă, s-a decis internarea sa într-o unitate medicală de specialitate, cel mai probabil la Secția de Psihiatrie Infantilă a Spitalului de Psihiatrie „Alexandru Obregia” din București, pentru o evaluare psihiatrică aprofundată.

Procurorii nu au solicitat arestarea preventivă a tânărului, însă au decis ca, după externare, acesta să fie plasat sub control judiciar. Măsurile vizau limitarea contactului cu anumite persoane, interdicția de a accesa internetul și restricționarea părăsirii teritoriului României, în încercarea de a preveni recidiva și de a reduce riscul radicalizării ulterioare.

Unul dintre mesajele radicale de la acea vreme

„Slavă lui Allah, Stăpânul! Adevărații credincioși încep prin a-I aduce slavă lui Allah, Stăpânul Lumilor, iar pacea și binecuvântarea fie asupra Profetului Muhammad.

O, voi cei care nu credeți, fiți cu frică! Luptătorii noștri sunt însetați de sânge și nu vor ezita nicio secundă să vă sacrifice.

Tu și ceilalți ca tine veți plăti un preț foarte scump pentru sacralitatea Profetului Muhammad, a ultimei Scripturi Divine și a Islamului, pe care le-ați încălcat.

O osândă dureroasă vă așteaptă în această viață și în viața de apoi. Pe Allah, răzbunarea pe care o punem la cale va fi de zece ori mai dureroasă decât cuvintele voastre și, cu voia Lui Allah, curând străzile din Europa vor fi scena luptelor dintre noi.

Iar Klaus Iohannis, prin aderarea la coaliția ce luptă împotriva Statului Islamic, este responsabil de sângele iudeilor, creștinilor și musulmanilor care sunt uciși pe nedrept din pricina bombardamentelor voastre.”

Privit astăzi, la distanța unui deceniu, cazul adolescentului din Craiova rămâne un semnal de alarmă timpuriu privind pericolele radicalizării online. El a arătat cât de ușor pot fi atrași tineri vulnerabili de discursuri extremiste și cât de importantă este intervenția timpurie — nu doar prin mijloace judiciare, ci și prin sprijin psihologic și social — pentru a preveni transformarea radicalizării virtuale într-o amenințare reală.