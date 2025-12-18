Filmul care zguduie Oscarurile ajunge la tine acasă! DiCaprio, în cea mai explozivă luptă a carierei sale

CANCAN îți aduce în fiecare zi cea mai fierbinte știre din lumea entertainmentului – tot ce mișcă în film, seriale, muzică, streaming și cultura pop, servit rapid și fără ocolişuri. De la premiere care rup topurile și controversele momentului, până la nominalizări surpriză, scandaluri și dezvăluiri exclusive din culise, aici afli primul ce face valuri astăzi în industria care nu doarme niciodată.

„Suntem incredibil de norocoși că trăim în același timp cu Paul Thomas Anderson”, spunea recent Taylor Swift. Iar noul film al cineastului pare să confirme pe deplin afirmația: lăudat de critici, încărcat de energie politică și emoțională și deja un nume greu în sezonul premiilor, „One Battle After Another” ajunge, în sfârșit, și pe micile ecrane.

Paul Thomas Anderson, cineast cu 11 nominalizări la Oscar, a revenit în această toamnă în cinematografe cu un film amplu, intens și provocator, construit în jurul relației tată–fiică. „One Battle After Another” reunește o distribuție impresionantă — Leonardo DiCaprio, Regina Hall, Benicio del Toro, Sean Penn și Teyana Taylor — alături de debutanta Chase Infiniti, aflată la primul ei rol important într-un lungmetraj. Criticul Mashable a descris filmul drept „feroce, amuzant și plin de provocări”, iar valul de aprecieri l-a transformat rapid într-un favorit clar pentru sezonul premiilor din 2026. Pentru cei care nu au apucat să-l vadă în cinema, filmul poate fi urmărit acum și acasă, prin intermediul mai multor platforme de streaming.

Inspirat din romanul Vineland de Thomas Pynchon, „One Battle After Another” spune povestea lui Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio), un fost revoluționar retras din lume, care trăiește izolat alături de fiica sa adolescentă, Willa (Chase Infiniti). Echilibrul fragil al existenței lor este spulberat atunci când reapare vechiul său inamic, colonelul Steven J. Lockjaw (Sean Penn), iar Willa dispare în circumstanțe misterioase. Forțat să revină în luptă, Bob pornește într-o cursă contracronometru pentru a-și găsi și proteja fiica, într-o poveste care îmbină thrillerul politic cu umorul absurd și observația fină asupra paternității.

Cum poți urmări „One Battle After Another”. Detalii noi de streaming pentru marele favorit la Oscar

Filmul jonglează cu registre diferite, fără a-și pierde coerența sau forța. Scenele de acțiune, adesea amețitoare, sunt urmate de momente de comedie fizică și dialoguri cu tentă aproape vodeviliană. După cum remarcă editorul de entertainment Mashable, Kristy Puchko, „orice ai aștepta de la cel mai nou film al lui Anderson, vei primi mai mult”. Este un film care surprinde constant, atât prin formă, cât și prin mesaj, și care refuză să se lase încadrat într-o singură categorie.

Succesul critic confirmă acest statut special. „One Battle After Another” este deja filmul cu cele mai multe nominalizări la Globurile de Aur și la Critics’ Choice Awards din 2026 și este considerat un candidat serios la marile trofee ale sezonului. „Va fi, fără îndoială, declarat unul dintre cele mai bune filme ale anului, nu doar pentru spectacolul și energia pe care le aduce cinematografiei, ci și pentru ceea ce spune despre America de astăzi”, scrie Puchko în recenzia sa. Chiar și cu o durată de aproape trei ore, filmul are ritmul unui thriller pur-sânge și nu lasă loc de plictiseală.

Și alți critici sunt de acord: pelicula are un scor de 95% pe Rotten Tomatoes, bazat pe peste 400 de cronici. Entuziasmul a depășit granițele criticii de specialitate, ajungând inclusiv în zona culturii pop — Taylor Swift numărându-se printre cei care au lăudat public filmul și viziunea regizorului.

În ceea ce privește vizionarea de acasă, Warner Bros. Pictures a anunțat oficial data de debut pe streaming, oferind mai multe opțiuni pentru public. Filmul este disponibil pentru închiriere sau cumpărare pe platforme precum Prime Video și Apple TV, iar începând cu 19 decembrie poate fi urmărit și pe HBO Max, în diverse formule de abonament, inclusiv variante cu reclame, reduceri pentru studenți sau pachete combinate cu alte servicii de streaming. Astfel, indiferent de preferințe sau buget, „One Battle After Another” devine accesibil unui public mult mai larg, gata să descopere unul dintre cele mai discutate filme ale anului.