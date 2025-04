Afacerea cu care vrea să dea lovitura soţul Ioanei Ginghină: îşi goleşte conturile pentru visul său, iar actriţa-l susţine: “Ştie cel mai bine ce face cu banii”

Ioana Ginghină este fericită alături de Cristi Pitulice, bărbatul care i-a readus zâmbetul pe buze după divorțul de Alexandru Papadopol. Cei doi sunt împreună de 5 ani, iar din toamna lui 2023, după ziua de naștere a actriței, au devenit oficial soț și soție. Actrița este la curent cu planurile soțului său și are încredere deplină în investițiile pe care acesta le-a demarat, după cum a povestit pentru CANCAN.RO.

Ioana Ginghină și Cristi Pitulice au în plan construcția unei case la munte. Dacă inițial imobilul era pentru relaxare în weekend, între timp soțul actriței a avansat un plan mai amplu, pe termen lung, care ar amortiza investiția și ar genera venituri suplimentare.

Ioana Ginghină: „Nu vreau să mă bag, că el știe cel mai bine ce face cu banii pe care îi câștigă”

Proiectul de construcție a casei nu este demarat, în schimb Cristi a pus ochii pe niște terenuri.

“Deocamdată Cristi desenează foarte frumos. Desenează o căsuță pe care s-o facem pentru început, ca după aceea casa n-am vrea să fie doar a noastră, vrem să facem un mic loc de închiriat spațiu. E mai mult partea lui Cristi, nu prea știu. Eu știu doar că vrea să se ocupe, știu că tot cumpără pământuri în zonă, dar cumva nu m-am implicat foarte mult că n-am fost așa pasionată. Dacă el vrea să facă investiții și merge și știe el ce și cum, sunt ok”, a declarat pentru CANCAN.RO, Ioana Ginghină.

Actrița susține că are încredere în feelingul partenerului său de viață și în ideile lui de afaceri. Banii puși în joc sunt însă ai lui. “Da (n.r are incredere), să nu-ți imaginezi că vine la mine și îmi cere bani. Cumva sunt afacerile lui, investițiile lui. Acum că suntem la comun, că e căsătorit, e altă treabă. Și atunci nu vreau să mă bag, că el știe cel mai bine ce face cu banii pe care el îi câștigă”, a precizat Ioana Ginghină.

La rândul ei, actrița are de ani buni propria afacere, respectiv o școala de actorie și evenimente pentru copii, semn că fiecare își canalizează energia în domeniile pe care le stăpânește cel mai bine.

Ioana Ginghină: “Ruxi simte presiunea faptului că devine adult”

Ioana Ginghină ne-a vorbit și despre fiica ei, Ruxandra, care anul acesta va împlini 17 ani. Actriței nu îi vine să creadă cât de repede trece timpul și cât de mult contează să te bucuri de fiecare moment.

“Eu am chestia asta, încă mă duc la ea în pat, încă mă duc și o pup de noapte bună. Cine e mamă o să vadă că nu contează vârsta, tot te duci înainte de culcare să-i zici “noapte bună”, s-o pupi, sa îi spui că o iubești. Și i-am zis: tu știi că faci anul ăsta 17 ani? “Da, mama, lasă-mă că nu-mi vine să cred!“ Și simte presiunea faptului că devine adult. Deci mi-a zis: “Sunt foarte presată de chestia asta, că ăsta e ultimul an și de acum pretențiile sunt foarte mari de la mine”, nu din partea mea, din partea societății.

E un adult, adică nu mai pot să zic că: hai, mă, că e copil, înțelege! Și uite că simte și ea! Am mai avut o revelație și ea, și eu am zis același lucru: a trecut uite-așa timpul! Nu îți dai seama cât de repede trece și mai ales partea asta de a VIII-a, a IX-a, finalul de gimnaziu și începutul liceului. “Doamne, mama când a trecut?” Ți se face pielea de găină pentru că nu știm să apreciem așa fiecare prezent și cumva abia aștept să vină Crăciunul, abia ștept să vină vacanța și nu te bucuri și trec anii. Nu ne vine să credem: ea că face 17 și eu că face 17”, ne-a mărturisit actrița.

