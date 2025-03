Ioana Ginghină a răbufnit după ce s-a spus că încă îl iubește pe Alexandru Papadopol. Dezvăluiri neștiute după nunta secretă a actorului: ”Nu l-a iertat!”

Sinceră și extrem de deschisă, Ioana Ginghină a făcut o serie de declarații surprinzătoare despre perioada dificilă prin care trece fiica ei. Adolescenta încă nu poate trece nici acum peste faptul că tatăl ei, Alexandru Papadopol, s-a căsătorit în secret cu o altă femeie. Totodată, actrița nu s-a mai putut abține și a răbufnit după ce s-a spus că încă mai are sentimente pentru fostul ei soț.

În cadrul unui interviu, Ioana Ginghină a vorbit despre perioada delicată prin care trece fiica ei și a lui Alexandru Papadopol. Adolescenta de 17 ani nu poate trece peste faptul că tatăl ei s-a căsătorit în secret și că i-a ascuns ani întregi că este într-o relație cu o femeie. Reamintim că, la câțiva ani de la divorțul de Ioana Ginghină, recent, actorul s-a căsătorit în mare secret cu actrița Cristiana Luca. În ciuda diferenței de vârstă de 20 de ani dintre ei, cei doi au decis să facă pasul cel mare pe 14 februarie – de Ziua Îndrăgostiților.

Ioana Ginghină: ”Fiica mea nu l-a iertat pe tatăl ei”

Ei bine, se pare că noua căsătorie a lui Alexandru Papadopol nu a fost la fel de bine primită de fiica lui și a Ioanei Ginghină. Adolescenta a aflat din presă și de la televizor faptul că tatăl ei a făcut nuntă cu o altă femeie, motiv pentru care a suferit o mare dezamăgire. În cadrul unui interviu, actrița a dezvăluit că fiica ei nu își poate ierta tatăl pentru faptul că și-a ținut ascunsă relația de iubire.

”Fiica mea nu l-a iertat pe tatăl ei. Asta îi face foarte rău din păcate cu povestea asta cu căsătoria, pentru că ea retrăiește povestea pe care eu nu o mai trăiesc. Lumea zice că încă îl mai iubesc pe Papadopol. Nu se pune problema așa. Eu nu mai sufăr acum, mă distrează, pot să zic orice că nu mai am nicio treabă, dar Ruxi suferă, pentru că ea și-a dorit să fie prima în sufletul tatălui ei și iar descoperă după atâția ani că nu e.

Crede-mă, trece printr-o perioadă grea. Mă rupe ca mamă pentru că nu am cum să o ajut. În tot tumultul emoțiilor de adolescent, nu avea nevoie de această căsătorie neanunțată. Puteau să fie lucrurile mai curat făcute, să îi spună mai din timp, să o pregătească. Când ai un copil, da, îți refaci viața, dar eu nu m-am măritat cu Cristi până când nu am știut că ea e pregătită să primească”, a spus Ioana Ginghină la Online story.

Ioana Ginghină a dezvăluit că știa de mult de relația fostului ei soț cu actrița Cristiana Luca, însă nu a deranjat-o nicio clipă că acesta și-a refăcut viața. Totodată, aceasta a dezvăluit că Alexandru Papadopol și-a sunat fiica și a invitat-o la nunta secretă, însă adolescenta nici nu a vrut să audă.

”Nu m-a deranjat că el se însoară. Eu i-am zis Ruxandrei și ea a reacționat urât, nu mă așteptam. A zis: ‘Tată, iar aflu din ziare?’. Că și de Adriana tot din presă a aflat. Inițial a fost: ‘Să vezi, că a fost o idee…’. Nu l-am sunat, știu de la Ruxi. Îmi plângea copilul, nu vrei să știi ce era la gura ei. Trebuia să-i spună copilului.

Noi am aflat de la teatru și de la televizor, de la presă, despre această nuntă. Bănuiesc că e cununie civilă. Asta știu de la Ruxi. El a sunat-o, i-a dat mesaj: ‘Am o veste bună pentru tine, pe 14 februarie te aștept’. Dacă o vedea pe Ruxi, plângea… Relația lor acum e zero. Eu nu am fost invitată”, a mai spus Ioana Ginghină.