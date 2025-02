Ce diferență de vârstă e între Alexandru Papadopol și Cristiana Luca. Cei doi se căsătoresc de Ziua Îndrăgostiților

Alexandru Papadopol iubește din nou și, deși și-a ținut relația departe de ochii curioșilor, se pare că a venit momentul să facă marele pas. Actorul urmează să se căsătorească în curând, iar vestea i-a luat prin surprindere pe mulți. În plus, între el și partenera sa, Cristiana Luca, există o diferență de vârstă considerabilă, dar acest lucru nu pare să fie un impediment în calea iubirii lor.

Alexandru Papadopol și Cristiana Luca sunt împreună de multă vreme, însă și-au trăit povestea departe de lumina reflectoarelor. Ambii provin din același domeniu, el fiind unul dintre cei mai apreciați actori din România, cunoscut pentru rolurile sale din teatru, film și televiziune, iar ea fiind o tânără actriță talentată, care își desfășoară activitatea la Teatrul de Stat din Constanța.

Așa cum spuneam, cea care a reușit să îl cucerească pe Alexandru Papadopol este Cristiana Luca, o tânără actriță. Aceasta a absolvit atât facultatea, cât și masterul la UNATC I.L. Caragiale. În prezent, ea este stabilită în București, însă activează la Teatrul de Stat din Constanța. Chiar dacă nu este o figură cunoscută la nivel național, Cristiana este apreciată în lumea teatrului și pare să fie extrem de discretă în ceea ce privește viața personală.

Ceea ce a atras atenția la cuplul care va ajunge în fața altarului este diferența de 20 de ani dintre cei doi. Alexandru Papadopol are 49 de ani, iar Cristiana Luca a împlinit recent 29 de ani. Cu toate acestea, relația lor pare să fie solidă, iar nunta lor este programată într-o zi cu totul specială – 14 februarie, de Ziua Îndrăgostiților.

Deși Alexandru Papadopol și Cristiana Luca și-au ținut relația departe de ochii lumii, vestea despre nunta lor a fost dezvăluită de Ioana Ginghină, fosta soție a actorului. Aceasta a mărturisit că a aflat despre eveniment de la o colegă de teatru, cu doar o săptămână înainte.

Ioana Ginghină a mai spus că inițial, nunta ar fi trebuit să aibă loc pe 10 ianuarie 2025, dar ar fi fost amânată. Deși susține că nu este deranjată de faptul că fostul ei soț se recăsătorește, fiica lor, Ruxandra, nu a reacționat deloc bine când a aflat vestea din presă, și nu de la tatăl ei.

„Știu de relația asta, dar nu știu de nicio nuntă. Trebuie să dau și eu vestea mai departe la copil. Trebuia să fie nunta pe 10 ianuarie, ceva de genul… Am așteptat să vină copilul acasă… Am tot fost drăguță, dar eu nu mă mai înțeleg bine cu Alexandru Papadopol din cauza aparițiilor mele în emisiunea lui Cătălin Măruță. Îl deranjează că vin și povestesc. Într-un fel mi-a interzis să mai vin. Pe bune? Și atunci ne-am cam…

Nu m-a deranjat că el se însoară. Eu i-am zis Ruxandrei și ea a reacționat urât, nu mă așteptam. A zis: ‘Tată, iar aflu din ziare?’. Că și de Adriana tot din presă a aflat. Inițial a fost: ‘Să vezi, că a fost o idee…’. Nu l-am sunat, știu de la Ruxi. Îmi plângea copilul, nu vrei să știi ce era la gura ei. Trebuia să-i spună copilului.

Noi am aflat de la teatru și de la televizor, de la presă, despre această nuntă. Bănuiesc că e cununie civilă. Asta știu de la Ruxi. El a sunat-o, i-a dat mesaj: ‘Am o veste bună pentru tine, pe 14 februarie te aștept’. Dacă o vedea pe Ruxi, plângea… Relația lor acum e zero. Eu nu am fost invitată”, a spus Ioana Ginghină.