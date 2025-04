O româncă de 14 ani a uimit juriul de la Britain’s Got Talent! Maya Giotea a primit „cel mai rapid Golden buzz din istoria emisiunii”

O româncă de 14 ani a impresionat juriul de la Britain’s Got Talent. Maya Giotea a uimit cu vocea ei și a primit „cel mai rapid Golden buzz din istoria emisiunii”! Ce piesă celebră a interpretat pentru un moment atât de important? Bruno Tanioli a fost de-a dreptul cucerit de ceea ce a auzit pe scenă!

Maya Giotea, o adolescentă de doar 14 ani din Giroc, județul Timiș, a uimit pe toată lumea pe scena Britain’s Got Talent! Elevă la Liceul „David Voniga”, românca a ridicat sala în picioare și a lăsat juriul mască cu o interpretare cutremurătoare a piesei „Listen” a lui Beyonce, celebră în întreaga lume.

Momentul ei a fost unul atât de intens și emoționant încât Bruno Tonioli, unul dintre cei mai duri jurați ai show-ului, nici nu a așteptat să se termine bine piesa că apăsat direct pe Golden Buzzer! Prin urmare, Maya Giotea a fost trimisă în semifinale, iar întreaga sală a explodat în aplauze. Telespectatorii sunt nerăbdători să o audă din nou și sunt curioși ce piesă va interpreta.

„A fost cea mai matură versiune a acestei melodii pe care am auzit-o de la cineva atât de tânăr”, a declarat emoționat Bruno Tonioli.

Maya Giotea a participat la Românii au talent

Nu putem să nu aducem în discuție faptul că pentru cei ce o cunosc deja, succesul de la Britain’s Got Talent nu este deloc o surpriză. Anul trecut, Maya Giotea a participat la Românii au talent și a primit patru de „DA” din partea juraților.

Adolescenta are o voce de aur și o prezență scenică magnetică, iar mulți oameni au izbucnit în lacrimi când au auzit-o cântând. Maya Giotea are planuri mari și se lasă purtată de pasiunea pe care o are pentru muzică.



