Imaginile apărute după moartea contabilei din Sibiu dau peste cap ancheta. Femeia suspectată că și-a ucis mama pentru avere ochise deja o altă moștenire

De: Keva Iosif 29/12/2025 | 23:00
Acuzații cutremurătoare ies la iveală într-un caz care șochează România: o femeie de 38 de ani din Sibiu este suspectată că și-ar fi ucis mama, în vara lui 2024, cu premeditare, pentru a pune mâna pe avere și a-și construi o nouă viață în Dubai. Contrastul este greu de suportat. Cu doar puțin timp înainte de moarte, mama sa apărea în imagini emoționante alături de nepoți, zâmbitoare și implicată în viața familiei. La scurt timp după tragedie, CANCAN.RO a descoperit că fiica se fotografia relaxată în Dubai Marina, afișând o viață de lux, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat.

O anchetă care pare desprinsă dintr-un film de groază scoate la iveală o poveste greu de digerat chiar și pentru anchetatori. Autoritățile din Sibiu vorbesc despre o crimă calculată la rece, pusă la cale nu din disperare, ci din lăcomie. O femeie de 38 de ani este acuzată că și-a ucis propria mamă pentru a intra mai rapid în posesia unei averi consistente.

Nu ar fi acționat singură, ci cu ajutorul unei prietene, asistentă medicală. Atenție, urmează detalii cu un puternic impact emoțional!

Potrivit procurorilor, cele două i-ar fi administrat victimei o cantitate mare de substanțe cu efect sedativ. Totul ar fi fost făcut pas cu pas, cu sânge rece. Prima doză ar fi fost pusă chiar în ceaiul mamei, de către fiică. Planul: o moarte care să pară naturală, urmată de acces rapid la bani și proprietăți.

Numai că femeia avea doar 59 de ani și era activă profesional. Expert contabil cunoscut în Sibiu, cu firmă proprie și mai mulți angajați, mama suspectei, Notar Codruța, avea afaceri serioase. Prin AMC SERV SRL și alte activități din imobiliare și secretariat, producea anual cel puțin jumătate de milion de euro. În trecut, fusese asociată și într-o firmă din comerț cu animale, care generase aproximativ un milion de euro într-un singur an.

Codruța a fost ucisă cu premeditare, spun anchetatorii/ sursa foto: Facebook

Crimă cu premeditare și lux fără remușcări

Autopsia a dat totul peste cap. Medicii legiști au stabilit că femeia nu a murit din cauze naturale, iar ancheta a scos la iveală implicarea fiicei și a asistentei medicale din Cisnădie. Crima ar fi avut loc în iunie 2024.

Șocant este ce urmează și după înmormântare. Unica fiică intră imediat în posesia moștenirii și începe să vândă pe bandă rulantă. Un apartament din București, o casă și un apartament din Sibiu dispar rapid din acte. Apoi se mută în Dubai.

Acolo, în timp ce ancheta era în desfășurare în țară, aceasta se fotografia într-un zgârie-nori din Dubai Marina, într-un decor spectaculos, de lux, cu vedere panoramică asupra orașului, afișând o viață fără griji. Imaginile, realizate după moartea mamei sale, sunt cu atât mai șocante cu cât nu lasă să se întrevadă nici cea mai mică urmă de suferință sau doliu.

Amiana a fugit în Dubai după ce ar fi comis tragedia

Mai mult decât atât, fără nicio remușcare, ea a publicat o înregistrare din ultima vacanță petrecută alături de mama ei și cei doi copii, în Laponia.

Tot la câteva luni distanță după ce ar fi comis tragedia, femeie a plecat într-o altă vacanță, în Thailanda de această dată.

Nici pe plan personal lucrurile nu stăteau mai bine: femeia trecea prin al doilea divorț și ducea o luptă dură în instanță pentru a obține o pensie alimentară mai consistentă pentru cei doi copii. În paralel, apărea un nou interes financiar – o altă moștenire. După moartea mamei sale, a fost inclusă ca moștenitoare într-un proces în care notarul Codruța urma să beneficieze de o succesiune lăsată de una dintre rudele sale, detaliu care complică și mai mult tabloul deja tensionat al acestui caz.

×