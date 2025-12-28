Noi detalii zguduitoare despre crima din Sibiu. Cum a plănuit pas cu pas femeia de 38 de ani să își omoare mama și să fugă din țară

O femeie din Sibiu este cercetată penal după ce procurorii o acuză că și-ar fi ucis propria mamă pentru a-i valorifica averea și pentru a-și finanța o viață luxoasă în Dubai.

Ancheta arată că fapta ar fi fost pregătită cu mult timp înainte, iar în plan ar fi fost implicată și o asistentă medicală. Victima ar fi fost ucisă prin administrarea unei substanțe sedative puternice.

Noi detalii zguduitoare despre crima din Sibiu

Investigația deschisă în cazul crimei din Sibiu scoate la iveală detalii considerate șocante de anchetatori. Femeia de 38 de ani este suspectată că ar fi acționat cu premeditare, apelând la ajutorul unei asistente medicale pentru a elimina orice risc ca mama sa, în vârstă de 59 de ani, să supraviețuiască. Scopul ar fi fost obținerea rapidă a moștenirii și plecarea definitivă într-o țară din Orientul Mijlociu.

Conform datelor strânse de procurori, suspecta ar fi planificat crima timp de mai multe luni. Complice ar fi fost o asistentă medicală de 46 de ani, din Cisnădie, care ar fi ajutat la procurarea substanțelor necesare. Cele două ar fi acționat în iunie 2024, în locuința victimei situată pe strada Vlahuță din Sibiu.

Anchetatorii susțin că fiica ar fi obținut o cantitate mare de sedative, pe care i le-ar fi administrat mamei în ceai. După ce femeia a adormit, suspecta ar fi chemat-o pe asistentă, care se afla în apropiere.

Care a fost panul femeii

Ulterior, victima ar fi primit o injecție cu o doză suplimentară de sedativ, suficientă pentru a-i provoca moartea. Pentru a elimina orice dubiu, cele două ar fi recurs și la asfixiere, folosind o pernă.

Victima era administratorul unei firme de contabilitate din Sibiu, unde lucra și fiica sa. Aceasta era singurul copil și moștenitor legal. Inițial, decesul a părut unul natural, însă ulterior au apărut informații care au determinat redeschiderea cazului și declanșarea unei anchete pentru omor calificat.

După moartea mamei, femeia de 38 de ani ar fi intrat rapid în posesia bunurilor moștenite. Surse judiciare afirmă că aceasta ar fi vândut două case și două apartamente, iar în vara anului 2025 s-ar fi mutat în Dubai, unde intenționa să înceapă o nouă viață. Suspecta era separată de cel de-al doilea soț și avea doi copii minori dintr-o căsătorie anterioară.

În decembrie 2025, femeia s-a întors în România pentru a finaliza vânzarea ultimei proprietăți rămase. La scurt timp, atât ea, cât și asistenta medicală au fost reținute pe 27 decembrie. Procurorii au solicitat arestarea preventivă a celor două pentru infracțiunea de omor calificat, dosarul fiind în prezent analizat de instanță.

