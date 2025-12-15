Acasă » Știri » Cine este principalul suspect în cazul morții regizorului Rob Reiner și a soției sale. Nimeni nu se aștepta la asta!

Cine este principalul suspect în cazul morții regizorului Rob Reiner și a soției sale. Nimeni nu se aștepta la asta!

De: David Ioan 15/12/2025 | 20:35
Cine este principalul suspect în cazul morții regizorului Rob Reiner și a soției sale. Nimeni nu se aștepta la asta!
Cine este principalul suspect în cazul morții regizorului Rob Reiner și a soției sale. Foto: Hepta

Nick Reiner, în vârstă de 32 de ani, se află în custodia poliției și este anchetat pentru moartea părinţilor săi, Rob şi Michele Reiner. Conform anchetei, crima s-ar fi produs în urma unui conflict în familie.

Hollywood-ul este în stare de şoc după pierderea marelui regizor Rob Reiner, iar poliţia analizează intens fiecare aspect pentru a desluşi misterul crimei.

Rob şi Michele Reiner, găsiţi fără viaţă în propria casă

Principalul suspect este fiul lor, Nick Reiner, în vârstă de 32 de ani, care se află în prezent în custodia poliției și este interogat.

Potrivit informațiilor preliminare, fiica lor, Romy, care locuiește în apropiere, ar fi fost cea care i-a găsit pe părinți și a alertat autoritățile. Poliția din Los Angeles a confirmat că nu există semne de intrare forțată în locuință, ceea ce întărește suspiciunile privind un conflict intern.

Cât este cea mai mare și care este cea mai mică pensie din România în 2025. Cine sunt pensionarii care le primesc
Cât este cea mai mare și care este cea mai mică pensie din...
Care sunt cele mai bune 20 de destinații de călătorie pentru anul 2026
Care sunt cele mai bune 20 de destinații de călătorie pentru anul 2026

„Vom încerca să vorbim cu fiecare membru al familiei pe care îl putem contacta pentru a stabili faptele acestei investigații”, a declarat adjunctul șefului LAPD, Alan Hamilton.

Surse citate de publicații americane, precum The New York Post și TMZ, susțin că tragedia ar fi fost rezultatul unei altercații familiale. Nick Reiner, fiul cuplului, a fost reținut și se află în arest, cu o cauțiune stabilită la 4 milioane de dolari.

Rob şi Michelle Reiner. Foto: Hepta

Fiul fost dependent de droguri, principalul suspect

În trecut, Nick a vorbit deschis despre lupta sa cu dependența de droguri, mărturisind că a intrat pentru prima dată într-un centru de reabilitare la vârsta de 15 ani și că a avut perioade în care a trăit fără adăpost.

Într-un interviu acordat revistei People în 2016, acesta declara:

„Acum sunt acasă de foarte mult timp şi m-am acomodat din nou cu viaţa din Los Angeles şi cu familia mea”.

Rob Reiner, în vârstă de 78 de ani, a fost unul dintre cei mai apreciați regizori și actori de la Hollywood. Cariera sa cuprinde filme de referință precum This Is Spinal Tap (1984), Stand by Me (1986), The Princess Bride (1987), When Harry Met Sally… (1989), Misery (1990) și A Few Good Men (1992).

Cinematografia americană se află în stare de şoc

Înainte de succesul regizoral, Reiner s-a remarcat prin rolul lui Mike în serialul de comedie All in the Family, produs de Norman Lear. Născut în Bronx, New York, în 1947, Rob era fiul celebrului comediant Carl Reiner și al actriței Estelle Lebost.

Relația dintre Rob și Michele a început pe platourile de filmare ale producției When Harry Met Sally…, iar cei doi s-au căsătorit în 1989. Cuplul avea trei copii și era considerat unul dintre cele mai stabile din industria filmului.

Într-un comunicat transmis presei, familia Reiner a confirmat tragedia:

„Cu o profundă durere anunțăm trecerea în neființă a lui Michele și Rob Reiner. Suntem devastați de această pierdere bruscă și cerem respectarea intimității noastre în aceste momente incredibil de dificile”.

Ancheta este în desfășurare, iar poliția din Los Angeles continuă să adune probe și să audieze membrii familiei. Deși nu au fost anunțate oficial acuzații, toate indiciile conduc către fiul cuplului, Nick Reiner, ca principal suspect în cazul dublei omucideri care a zguduit Hollywood-ul.

CITEŞTE ŞI: Misterul morții lui Peter Greene se adâncește! Cum l-au găsit polițiștii când au intrat în casă și ce scria pe biletul scris de mână

Cine a omorât-o pe influencerița Stefanie, de fapt. Apropiații sunt în stare de șoc!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Program telecabine Sinaia și Bușteni. Cât costă o cursă, de Crăciun 2025
Știri
Program telecabine Sinaia și Bușteni. Cât costă o cursă, de Crăciun 2025
Ionel Ganea, prima apariție publică după moartea fiului său: “Îmi mai rămâne doar să mă apropii de Dumnezeu”
Știri
Ionel Ganea, prima apariție publică după moartea fiului său: “Îmi mai rămâne doar să mă apropii de Dumnezeu”
Cel mai lung pod feroviar și rutier din lume a devenit o atracție turistică. Podul supraetajat care leagă cinci insule pare că „se înalță spre cer”
Mediafax
Cel mai lung pod feroviar și rutier din lume a devenit o atracție...
Singura zodie care își schimbă radical viața pe final de 2025. Cristina Demetrescu: „O relație de iubire sau copii”
Gandul.ro
Singura zodie care își schimbă radical viața pe final de 2025. Cristina Demetrescu:...
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază...
Șoc dintr-o bază aeriană rusă. Pilotul şi copilotul unui avion Su-34 au murit după ce sistemul de catapultare s-a declanșat într-un hangar
Adevarul
Șoc dintr-o bază aeriană rusă. Pilotul şi copilotul unui avion Su-34 au murit...
Șeful diplomației maghiare lansează avertismente similare cu cele ale Kremlinului: liderii UE împing Europa spre un război cu Rusia
Digi24
Șeful diplomației maghiare lansează avertismente similare cu cele ale Kremlinului: liderii UE împing...
Trei români au virat câte peste 200.000 de lei la Pilonul 2 într-o singură lună. Care este cea mai mare contribuție într-un cont de pensie obligatorie administrată privat
Mediafax
Trei români au virat câte peste 200.000 de lei la Pilonul 2 într-o...
Parteneri
Imagini inedite cu Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm! Nu o mai recunoști! „Trebuie să mă apuc de sport și masaje”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini inedite cu Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm! Nu o mai recunoști! „Trebuie...
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Prosport.ro
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Mariana Moculescu revine în casa în care a locuit cu Horia Moculescu? „Merit, partea mea a fost plătită din munca părinților” Unde îi sunt lucrurile: „Horia mi le-a dus în...”
Click.ro
Mariana Moculescu revine în casa în care a locuit cu Horia Moculescu? „Merit, partea mea...
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostei ministru al Justiției urmează să fie dus la INML la cerea procurorilor
Digi 24
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostei ministru al Justiției urmează să fie dus la...
I-au promis bani, casă și soție, dar a ajuns într-o peșteră în deșert. Povestea olandezului care a luptat alături de ISIS în Somalia
Digi24
I-au promis bani, casă și soție, dar a ajuns într-o peșteră în deșert. Povestea olandezului...
Decembrie: Începe o nouă sesiune Rabla 2025. Câți bani primești pentru o mașină nouă
Promotor.ro
Decembrie: Începe o nouă sesiune Rabla 2025. Câți bani primești pentru o mașină nouă
BANCUL ZILEI. – Iubi, tu mă mai iubesti? – Da, cum să nu, draga mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubi, tu mă mai iubesti? – Da, cum să nu, draga mea!
Honor Magic 8 Pro va ajunge și la noi. Cât va costa noul model?
go4it.ro
Honor Magic 8 Pro va ajunge și la noi. Cât va costa noul model?
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Descopera.ro
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Singura zodie care își schimbă radical viața pe final de 2025. Cristina Demetrescu: „O relație de iubire sau copii”
Gandul.ro
Singura zodie care își schimbă radical viața pe final de 2025. Cristina Demetrescu: „O relație...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Program telecabine Sinaia și Bușteni. Cât costă o cursă, de Crăciun 2025
Program telecabine Sinaia și Bușteni. Cât costă o cursă, de Crăciun 2025
Ionel Ganea, prima apariție publică după moartea fiului său: “Îmi mai rămâne doar să mă apropii ...
Ionel Ganea, prima apariție publică după moartea fiului său: “Îmi mai rămâne doar să mă apropii de Dumnezeu”
BREAKING! Nouă mașină a lui Zbir! Vloggerul milionar pregătește o dezvăluire spectaculoasă!
BREAKING! Nouă mașină a lui Zbir! Vloggerul milionar pregătește o dezvăluire spectaculoasă!
BANC | „Mărie, ce face Moș Crăciun la noi în dulap?”
BANC | „Mărie, ce face Moș Crăciun la noi în dulap?”
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 16 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 16 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Viorel Cataramă
Cât costă un apartament în complexul rezidențial al lui Florin Tănase. Jucătorul de la FCSB, profit ...
Cât costă un apartament în complexul rezidențial al lui Florin Tănase. Jucătorul de la FCSB, profit uriaș!
Vezi toate știrile
×