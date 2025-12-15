Cine este principalul suspect în cazul morții regizorului Rob Reiner și a soției sale. Nimeni nu se aștepta la asta!

Nick Reiner, în vârstă de 32 de ani, se află în custodia poliției și este anchetat pentru moartea părinţilor săi, Rob şi Michele Reiner. Conform anchetei, crima s-ar fi produs în urma unui conflict în familie.

Hollywood-ul este în stare de şoc după pierderea marelui regizor Rob Reiner, iar poliţia analizează intens fiecare aspect pentru a desluşi misterul crimei.

Rob şi Michele Reiner, găsiţi fără viaţă în propria casă

Principalul suspect este fiul lor, Nick Reiner, în vârstă de 32 de ani, care se află în prezent în custodia poliției și este interogat.

Potrivit informațiilor preliminare, fiica lor, Romy, care locuiește în apropiere, ar fi fost cea care i-a găsit pe părinți și a alertat autoritățile. Poliția din Los Angeles a confirmat că nu există semne de intrare forțată în locuință, ceea ce întărește suspiciunile privind un conflict intern.

„Vom încerca să vorbim cu fiecare membru al familiei pe care îl putem contacta pentru a stabili faptele acestei investigații”, a declarat adjunctul șefului LAPD, Alan Hamilton.

Surse citate de publicații americane, precum The New York Post și TMZ, susțin că tragedia ar fi fost rezultatul unei altercații familiale. Nick Reiner, fiul cuplului, a fost reținut și se află în arest, cu o cauțiune stabilită la 4 milioane de dolari.

Fiul fost dependent de droguri, principalul suspect

În trecut, Nick a vorbit deschis despre lupta sa cu dependența de droguri, mărturisind că a intrat pentru prima dată într-un centru de reabilitare la vârsta de 15 ani și că a avut perioade în care a trăit fără adăpost.

Într-un interviu acordat revistei People în 2016, acesta declara:

„Acum sunt acasă de foarte mult timp şi m-am acomodat din nou cu viaţa din Los Angeles şi cu familia mea”.

Rob Reiner, în vârstă de 78 de ani, a fost unul dintre cei mai apreciați regizori și actori de la Hollywood. Cariera sa cuprinde filme de referință precum This Is Spinal Tap (1984), Stand by Me (1986), The Princess Bride (1987), When Harry Met Sally… (1989), Misery (1990) și A Few Good Men (1992).

Cinematografia americană se află în stare de şoc

Înainte de succesul regizoral, Reiner s-a remarcat prin rolul lui Mike în serialul de comedie All in the Family, produs de Norman Lear. Născut în Bronx, New York, în 1947, Rob era fiul celebrului comediant Carl Reiner și al actriței Estelle Lebost.

Relația dintre Rob și Michele a început pe platourile de filmare ale producției When Harry Met Sally…, iar cei doi s-au căsătorit în 1989. Cuplul avea trei copii și era considerat unul dintre cele mai stabile din industria filmului.

Într-un comunicat transmis presei, familia Reiner a confirmat tragedia:

„Cu o profundă durere anunțăm trecerea în neființă a lui Michele și Rob Reiner. Suntem devastați de această pierdere bruscă și cerem respectarea intimității noastre în aceste momente incredibil de dificile”.

Ancheta este în desfășurare, iar poliția din Los Angeles continuă să adune probe și să audieze membrii familiei. Deși nu au fost anunțate oficial acuzații, toate indiciile conduc către fiul cuplului, Nick Reiner, ca principal suspect în cazul dublei omucideri care a zguduit Hollywood-ul.

