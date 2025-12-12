Detalii noi din ancheta morții fostei Miss, Kristina! Autopsia a scos la iveală ororile pe care soțul ei le-a comis

O crimă șocantă a zguduit Elveția în 2024, când Kristina Joksimovic, fostă Miss Elveția și mamă a doi copii, a fost ucisă în propria casă din apropierea orașului Basel. Descoperirea macabră a trupului ei dezmembrat a stârnit atenția întregii țări, iar ancheta a scos la iveală detalii terifiante despre modul în care a fost comisă fapta.

Trupul neînsuflețit al Kristinei Joksimovic a fost găsit în februarie 2024 de tatăl său, după ce educatorii de la grădinița copiilor a anunțat că femeia nu venise să-i ia la sfârșitul programului. Ancheta a arătat că soțul victimei a recunoscut crima, susținând inițial că ar fi acționat în legitimă apărare, după un presupus atac cu cuțitul.

Investigațiile ulterioare au dezvăluit detalii macabre despre modul în care femeia a fost ucisă și dezmembrată. Soțul victimei a recunoscut că a omorât-o în martie 2024 și a încercat să-i distrugă corpul într-un mod brutal.

Ce a dezvăluit autopsia Kristinei Joksimovic, fosta Miss Elveția

Raportul autopsiei a dezvăluit că trupul Kristinei Joksimovic a fost dezmembrat folosind un ferăstrău, foarfece de grădină și un blender, iar rămășițele au fost dizolvate în substanțe chimice. Procurorii au remarcat „un nivel remarcabil de energie criminală, lipsă de empatie și sânge rece”. În prezent, bărbatul se află în arest preventiv, însă data următoarei înfățișări în fața instanței nu a fost stabilită.

Soțul victimei, cunoscut ca antrenor de modelling, publica frecvent pe Instagram videoclipuri cu sesiuni de pregătire pentru podium, atât proprii, cât și ale clienților săi. El era foarte apreciat în domeniul său. În urma crimei pe care a comis-o, comunitatea sa l-a judecat aspru pentru fapta diabolică.

