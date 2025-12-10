Acasă » Știri » Cine a omorât-o pe influencerița Stefanie, de fapt. Apropiații sunt în stare de șoc!

De: Irina Vlad 10/12/2025 | 22:30
Apar noi detalii în cazul morții suspecte a Stefaniei Pieper, o influenceriță din Austria. S-a aflat ce s-a întâmplat, de fapt, cu ea și cine i-a luat viața. Trupul ei a fost descoperit într-o valiză, abandonat într-o pădure din Slovenia. 

Stefania Pieper a dispărut pe data de 24 noiembrie 2025, după ce s-a întors acasă de la o petrecere, iar a doua zi nu a mai ajuns la o ședință foto pe care o avea planificată. Pentru că nu obișnuia sa întârzie sau să nu-și respecte programările, familia și prietenii ei au anunțat imediat autoritățile – pe data de 25 noiembrie.

Ce s-a întâmplat cu influencerița Stefanie

În noaptea în care a ajuns acasă de la petrecere, Stefania i-a trimis un mesaj prietenei sale, spunându-i că a ajuns acasă în siguranță. Doar că, la scurt timp, ea i-a trimis un alt mesaj în care spunea că simte prezența unei persoane dubioase pe scara clădirii unde ea locuiește.

Vecinii lui Pieper au declarat presei că au auzit certuri și că ar fi văzut fostul iubit al femeii de 31 de ani în clădire. La fix o săptămână de la dispariția sa misterioasă, presa din Austria anunță că Stefanie a fost omorâtă de fostul ei prieten, Peter. Ulterior, bărbatul a fost arestat și a recunoscut că și-a ucis iubita. După ce a strangulat-o, i-a pus trupul într-o valiză, apoi a abandonat-o într-o pădure din Slovenia.

Între timp, poliția statală din Stiria a confirmat că doi rude ale acuzatului au fost, de asemenea, arestate în legătură cu acest caz. Într-o declarație publicată săptămâna trecută, poliția din Austria a declarat înainte de crimă bărbatul a călătorit de mai multe ori cu mașina în Slovenia. Pe 24 noiembrie, poliția slovenă a descoperit ca mașina acestuia fusese incendiată într-o parcare a unui cazino – de lângă granița austro-slovenă, cel mai probabil ca să ascundă dovezile crimei.

