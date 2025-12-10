Acasă » Exclusiv » Ce secrete ascunde finanțatorul discret al țării. Românul care a împrumutat statul cu 68 de milioane de euro umblă cu S500 „modest”

Ce secrete ascunde finanțatorul discret al țării. Românul care a împrumutat statul cu 68 de milioane de euro umblă cu S500 „modest”

De: Adrian Vâlceanu 10/12/2025 | 23:00
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
10 poze
Vezi galeria foto

Iată un om care are încredere în statul român! Și nu orice om! Un om cu un nume pompos: Romeo Pomponiu. După ce a investit recent câteva zeci de milioane de euro în titluri de stat, Romeo Pomponiu pare să aibă niște comisioane de făcut prin oraș. Unde se duce și ce-și cumpără un milionar pe vremurile astea? Aflăm imediat! CANCAN.RO are imagini tari!

Romeo Pomponiu și banii sunt best friends, asta e clar. Dar nu e avar cu sumele uriașe pe care le deține. Le dă chiar și cu împrumut. Hei, nu e vorba de nicio cămătărie, stați liniștiți. Romeo Pomponiu (nu te poți sătura de acest nume) îi dă cu împrumut chiar statului român!

Romeo Pomponiu a împrumutat statul român cu zeci de milioane de euro

De exemplu, la ultima emisiune de titluri de stat Fidelis, în valoare de 972 de milioane de lei, Romeo Pomponiu s-a înscris el singur la 324 de milioane. A virat deci în contul statului circa 68 de milioane de euro. Atât a decis să investească în România! Cine mai împrumută propria țară cu atâția bani? Poate Fondul Monetar Internațional.

Care este diferența dintre ouăle albe și cele maro. Care ar avea mai mulți nutrienți
Care este diferența dintre ouăle albe și cele maro. Care ar avea mai...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Romeo Pomponiu, după-amiază de milionar

Sigur, nu i-a dat degeaba. Ce gheșeft îi iese la faza asta e public: o dobândă de 7% pe an, neimpozabilă, adică 24 de milioane de lei. Anual! Ce poți face cu 2 milioane de lei pe lună, timp de cinci ani? Foarte multe. Cu toate astea, iată-l pe Romeo Pomponiu (cum se rostogolesc vocalele pe limbă, e delicios acest nume) circulând pe la Piața Floreasca într-un Mercedes S500 coupe, model mai vechi, modest, low-profile.

Milionarul conduce un Mercedes model mai vechi

Vedem că nici vorbă ca milionarul să poarte haine extravagante, cum ar face-o alții, poate chiar mai puțin bogați decât el. Nici vorbă! Doar la Balzac mai vezi asemenea personaje, îmbrăcate modest, cu lucruri de calitate. Nu ieftine, dar nici să sară în ochi. Zici că e Felix Grandet sau Moș Goriot. Oameni cu bani, dar invizibili. Are o șapcă pe cap, un fular la gât, haine modeste, lejere, să nu-l împovăreze și ele, că are destul grija milioanelor. Mai ales când împrumuți statul român, atât de fragil financiar!

De la Floreasca, Romeo Pomponiu pleacă spre Berzei, la o cunoscută firmă de imobiliare, Westfourth Architecture, care deține Ana Tower, America House și chiar Cathedral Plaza, care are decizie definitivă de demolare, dar e tot în picioare. No comment, desigur. Oare ce face domnul Pomponiu la Westfourth Architecture? Mister. Dar oare nu cumva a ieșit la un mic shopping imobiliar? Ce-ți permiți la o rată de 2 milioane de lei pe lună? Poți să cumperi tot Militari Residence în rate. Sau propriul tău turn zgârie-nori. Nu e exclus!

CITEȘTE ȘI: Cine este „Batman de Constanța” cu Ferrari Purosangue de peste 500K€. N-o să-ți vină să crezi ce colecție de supercaruri are

NU RATA: Iubitul bulgar al Prințesei Ochelarilor vrea să le dea lecții bărbaților români! Așa arată o relație când el chiar știe ce face!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

 

Tags:
Iți recomandăm
Beatrice Rancea nu l-a iertat pe soț, după ce a „flirtat” cu o angajată. S-a îngroșat gluma la mall
Exclusiv
Beatrice Rancea nu l-a iertat pe soț, după ce a „flirtat” cu o angajată. S-a îngroșat gluma la…
Metoda prin care a reușit să-i intre la inimă fostei ministrese. Puișorul” Rodicăi Stănoiu a avut strategia perfectă de la prima întâlnire
Exclusiv
Metoda prin care a reușit să-i intre la inimă fostei ministrese. Puișorul” Rodicăi Stănoiu a avut strategia perfectă…
Care sunt candidații cei mai căutați pe piața locurilor de muncă în acest moment
Mediafax
Care sunt candidații cei mai căutați pe piața locurilor de muncă în acest...
Tabel amenzi | Care sunt cele mai ciudate amenzi, pentru românii care locuiesc la bloc. Greșeala care te poate costa 6.000 lei
Gandul.ro
Tabel amenzi | Care sunt cele mai ciudate amenzi, pentru românii care locuiesc...
FOTO. Cum arată iubita fotbalistului care e pe placul lui Gigi Becali
Prosport.ro
FOTO. Cum arată iubita fotbalistului care e pe placul lui Gigi Becali
Obiectul misterios descoperit în colonul unui pacient. Medic chirurg: „M-a înțepat în deget, m-a făcut să îngheț”
Adevarul
Obiectul misterios descoperit în colonul unui pacient. Medic chirurg: „M-a înțepat în deget,...
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre cele mai eficiente unități din armata ucraineană
Digi24
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre...
Impulsivitatea cumpărăturilor de Crăciun. Cum ne influențează neuromarketingul și ce spun specialiștii
Mediafax
Impulsivitatea cumpărăturilor de Crăciun. Cum ne influențează neuromarketingul și ce spun specialiștii
Parteneri
O mai ții minte pe Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ții minte pe Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1?...
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gestul răvășitor al lui Eugen Cristea, la 7 luni de la decesul soției: „Îi simt prezența în casă, mai pun o farfurie pe masa de Crăciun”. Cine îi alină suferința?
Click.ro
Gestul răvășitor al lui Eugen Cristea, la 7 luni de la decesul soției: „Îi simt...
Nicușor Dan, prima reacție după documentarul Recorder: Îi invit pe toți magistrații să îmi scrie
Digi 24
Nicușor Dan, prima reacție după documentarul Recorder: Îi invit pe toți magistrații să îmi scrie
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la această decizie
Digi24
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la...
Este oficial: Impozitul auto va crește, în 2026! Decizia luată de Curtea Constituțională
Promotor.ro
Este oficial: Impozitul auto va crește, în 2026! Decizia luată de Curtea Constituțională
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Robotul Optimus al celor de la Tesla a avut unele probleme într-o prezentare
go4it.ro
Robotul Optimus al celor de la Tesla a avut unele probleme într-o prezentare
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Descopera.ro
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
Go4Games
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
Tabel amenzi | Care sunt cele mai ciudate amenzi, pentru românii care locuiesc la bloc. Greșeala care te poate costa 6.000 lei
Gandul.ro
Tabel amenzi | Care sunt cele mai ciudate amenzi, pentru românii care locuiesc la bloc....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Horoscop 11 decembrie 2025. Zodia care are tensiuni în familie
Horoscop 11 decembrie 2025. Zodia care are tensiuni în familie
Beatrice Rancea nu l-a iertat pe soț, după ce a „flirtat” cu o angajată. S-a îngroșat gluma la mall
Beatrice Rancea nu l-a iertat pe soț, după ce a „flirtat” cu o angajată. S-a îngroșat gluma la mall
Ce filme rulează la cinema în decembrie 2025: Five Nights at Freddy’s 2 vs. Nuremberg de Crăciun
Ce filme rulează la cinema în decembrie 2025: Five Nights at Freddy’s 2 vs. Nuremberg de Crăciun
Metoda prin care a reușit să-i intre la inimă fostei ministrese. Puișorul” Rodicăi Stănoiu a ...
Metoda prin care a reușit să-i intre la inimă fostei ministrese. Puișorul” Rodicăi Stănoiu a avut strategia perfectă de la prima întâlnire
Vești proaste pentru Prințul Harry! Câte milioane de dolari pierde dacă divorțează de Meghan Markle
Vești proaste pentru Prințul Harry! Câte milioane de dolari pierde dacă divorțează de Meghan Markle
Cine a omorât-o pe influencerița Stefanie, de fapt. Apropiații sunt în stare de șoc!
Cine a omorât-o pe influencerița Stefanie, de fapt. Apropiații sunt în stare de șoc!
Vezi toate știrile
×