Ce secrete ascunde finanțatorul discret al țării. Românul care a împrumutat statul cu 68 de milioane de euro umblă cu S500 „modest”

Iată un om care are încredere în statul român! Și nu orice om! Un om cu un nume pompos: Romeo Pomponiu. După ce a investit recent câteva zeci de milioane de euro în titluri de stat, Romeo Pomponiu pare să aibă niște comisioane de făcut prin oraș. Unde se duce și ce-și cumpără un milionar pe vremurile astea? Aflăm imediat! CANCAN.RO are imagini tari!

Romeo Pomponiu și banii sunt best friends, asta e clar. Dar nu e avar cu sumele uriașe pe care le deține. Le dă chiar și cu împrumut. Hei, nu e vorba de nicio cămătărie, stați liniștiți. Romeo Pomponiu (nu te poți sătura de acest nume) îi dă cu împrumut chiar statului român!

De exemplu, la ultima emisiune de titluri de stat Fidelis, în valoare de 972 de milioane de lei, Romeo Pomponiu s-a înscris el singur la 324 de milioane. A virat deci în contul statului circa 68 de milioane de euro. Atât a decis să investească în România! Cine mai împrumută propria țară cu atâția bani? Poate Fondul Monetar Internațional.

Romeo Pomponiu, după-amiază de milionar

Sigur, nu i-a dat degeaba. Ce gheșeft îi iese la faza asta e public: o dobândă de 7% pe an, neimpozabilă, adică 24 de milioane de lei. Anual! Ce poți face cu 2 milioane de lei pe lună, timp de cinci ani? Foarte multe. Cu toate astea, iată-l pe Romeo Pomponiu (cum se rostogolesc vocalele pe limbă, e delicios acest nume) circulând pe la Piața Floreasca într-un Mercedes S500 coupe, model mai vechi, modest, low-profile.

Vedem că nici vorbă ca milionarul să poarte haine extravagante, cum ar face-o alții, poate chiar mai puțin bogați decât el. Nici vorbă! Doar la Balzac mai vezi asemenea personaje, îmbrăcate modest, cu lucruri de calitate. Nu ieftine, dar nici să sară în ochi. Zici că e Felix Grandet sau Moș Goriot. Oameni cu bani, dar invizibili. Are o șapcă pe cap, un fular la gât, haine modeste, lejere, să nu-l împovăreze și ele, că are destul grija milioanelor. Mai ales când împrumuți statul român, atât de fragil financiar!

De la Floreasca, Romeo Pomponiu pleacă spre Berzei, la o cunoscută firmă de imobiliare, Westfourth Architecture, care deține Ana Tower, America House și chiar Cathedral Plaza, care are decizie definitivă de demolare, dar e tot în picioare. No comment, desigur. Oare ce face domnul Pomponiu la Westfourth Architecture? Mister. Dar oare nu cumva a ieșit la un mic shopping imobiliar? Ce-ți permiți la o rată de 2 milioane de lei pe lună? Poți să cumperi tot Militari Residence în rate. Sau propriul tău turn zgârie-nori. Nu e exclus!

CITEȘTE ȘI: Cine este „Batman de Constanța” cu Ferrari Purosangue de peste 500K€. N-o să-ți vină să crezi ce colecție de supercaruri are

NU RATA: Iubitul bulgar al Prințesei Ochelarilor vrea să le dea lecții bărbaților români! Așa arată o relație când el chiar știe ce face!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.