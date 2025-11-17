Iubitul bulgar al Prințesei Ochelarilor vrea să le dea lecții bărbaților români! Așa arată o relație când el chiar știe ce face!

Bulgarii ne iau fața! Irina Cristescu, sau „Prințesa Ochelarilor”, cum i se mai spune, e mare amatoare de viață de noapte. Mai ales acum, de când a învățat să iubească „bulgărește”. Parcă i-a venit cheful de distracție mai puternic ca niciodată, ori poate dorește să-l inițieze pe iubitul milionar în arta nightlife-ului românesc. Au mers împreună la Loft, iar CANCAN.RO are imaginile. Și ce imagini! Ar trebui să fie interzise celor singuri, pentru că s-a făcut „abuz” de gesturi tandre, mângâieri și dansuri lascive. Super hot, mai ceva ca într-un videoclip de-al lui The Weeknd.

Câte românce mai sunt scoase de iubit în club să danseze și să bea o șampanie? Uite că Irina Cristescu se poate lăuda cu așa ceva, iar bărbatul cu care a ales să-și petreacă seara pare topit după ea. Are și de ce, în imagini se vede clar cât de bine se mișcă Irina Cristescu pe melodia Forever Young în Loft, lipită de pantalonii bulgarului. Iubirea plutește în aer, șampania Armand curge, muzica te invită la dans. Cei doi porumbei au avut toate ingredientele necesare pentru a se bucura de o noapte incendiară.

Theodor Iliev, milionarul care în prezent e iubitul Irinei Cristescu, pare că adoră să o țină cât mai aproape, cât mai lipită de el, în timp ce ea se mișcă absolut senzațional! Atenție, imagini prea intense pentru a fi privite în corporație. NSFW!

Iubitul bulgar al Irinei Cristescu le dă o lecție bărbaților români

Cei doi formează un duo reușit, optico-real estate, care, până acum, pare că se află pe drumul cel bun. Irina Cristescu a mai fost văzută de CANCAN.RO la brațul lui Theodor Iliev. Îi însoțea fetița Irinei, semn că Iliev a fost introdus în ecosistemul de familie. Pas mare, responsabilitate uriașă, dar se pare că Theodor, milionarul de la Sofia, e serios și a rămas în grațiile Irinei. Dar în seara asta nu e de copii!

Chiar dacă în Loft se aude vocea unui DJ care vrea să însuflețească atmosfera cu glumițele lui de gimnaziu, Irina și Theodor par să nu audă nimic, sunt în lumea lor, îndrăgostiți. Antropologii ar spune că sunt în faza de rut, fac un dans al împerecherii, la fel ca toți cei care ies cu perechea în club.

În Loft, probabil că Theodor serbează anticipat aderarea Bulgariei la zona euro. De la 1 Ianuarie termină cu leva, nu mai dă comisioane pe schimbul valutar. Sunt economii importante, mai ales când ai rulaj mare, cum are el la Ultima Homes, compania imobiliară pe care o conduce. Oricum, fetițe dulci ca-n București, în toată Bulgaria nu găsești, asta e clar! Altfel ce ar căuta Theodor Iliev, cu toate milioanele lui, pe la noi?

Indiferent ce căuta, a găsit-o pe Irina Cristescu, iar ea pare sincer îndrăgostită de el, după felul în care se lipește de trupul său. Sunt mai lipiți decât granița dintre România și Bulgaria! Dar noaptea trebuie să se termine și cei doi îndrăgostiți sunt văzuți ieșind din Loft și urcându-se într-un Uber. Într-o asemenea situație, e de înțeles că nu mai vrei să lâncezești prin club. E plictiseală mare pe-acolo, când ai alternative mai senzuale, deci e de explicat graba celor doi.

