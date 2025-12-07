Cine este „Batman de Constanța” cu Ferrari Purosangue de peste 500K€. N-o să-ți vină să crezi ce colecție de supercaruri are

Misterul se dezvăluie încet, dar spectaculos: cavalerul, denumit „Batman de Constanța”, care a incendiat asfaltul Bucureștiului cu un Ferrari Purosangue modificat, de peste jumătate de milion de euro începe să capete contur. CANCAN.RO a aflat noi detalii despre tânăr!

Totul a pornit într-o seară aparent obișnuită, în față la Mosh. Printre prieteni, lumini colorate și șampanie rece, a apărut el: tânărul misterios coborât dintr-un Ferrari Purosangue evaluat la peste 500.000 de euro. Un bolid care nu se plimbă, ci defilează. Un supercar care nu trece neobservat nici dacă vrea.

Relaxat, impecabil, ca scos dintr-o reclamă de lux, tânărul a intrat în club fără să pară impresionat de atenția pe care o stârnea. Iar după câteva ore în care s-a bucurat de atmosferă, a ieșit, a lăsat monstrul italian să-și încălzească motorul ca un leu înainte de atac și a dat câteva pedale sănătoase. Normal, dacă ai Ferrari, îl lași să toarcă.

Cine este Batman de Constanța, amator de supercaruri

Mult s-a speculat, s-au făcut pariuri, s-au ridicat sprâncene, dar în cele din urmă voalul misterului s-a ridicat ușor: am aflat numele cavalerului misterios. Mohamad. Numele complet e greu de pronunțat, dar ușor de ținut minte! Mai ales când vine la pachet cu asemenea mașini. Cu un Ferrari Purosangue modificat poți să te numești exact cum vrei tu. Mașina face prezentările.

Scotocind prin „arhiva” online, am descoperit că Mohamad nu se limitează la un singur supercar. Apare în imagini și lângă un Range Rover de lux, personalizat, dovadă că tânărul are pasiune pentru mașini serioase și pentru adăugarea propriei amprente asupra lor. Pare că poate susține acest stil fără emoții.

Mohamad se plimbă între: Anglia, Maldive, Brazilia (São Paulo) sau Dubai, unde pare să aibă un garaj burdușit de bolizi, printre care un Mercedes G-Wagon Custom, care poate atinge lejer 300.000 de euro.

Mai mult, îl găsim frecvent în tribune la meciurile Barcelonei, ba acasă pe Camp Nou, ba la derby pe Santiago Bernabéu. Un stil de viață în ritm de avion privat. Printre postări, am descoperit și o fotografie cu locație: Constanța. Este el de-acolo? Sau doar mașina?

E cu adevărat constănțean? Doar vizitator de lux? Povestea lui Mohamad „Batman de Constanța” abia începe să se scrie. Tânărul pare să aibă un univers auto și un stil de viață care merită descifrat. Iar noi asta am făcut! Rămâneți cu ochii pe noi, pentru că urmează și alte detalii savuroase despre tânărul milionar.

