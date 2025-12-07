Iuliana Beregoi, vrăjită complet de „moștenitorul Brasserie”. S-a lăsat cu scântei!

Iuliana Beregoi a ieșit la Mosh, dar nu singurică, ci însoțită de un tânăr care nu mai contenea să o soarbă din priviri. Oare și-a găsit iubirea, în sfârșit? Lucrurile par promițătoare, ce-i drept, mai ales să artista a țintit destul de sus, la fiul lui Emil Oprea, cel care deține restaurantul Brasserie. CANCAN.RO are imagini tari cu cei doi, care au toate șansele să devină cel mai simpatic cuplu din showbiz.

Cum vine frigul, cum răsar relațiile unde nici nu te aștepți. De data asta, Iuliana Beregoi este cea care par că-și dorește din tot sufletul să nu prindă sărbătorile de iarnă singurică.

Iar la cum se prezintă lucrurile, șansele sunt foarte mai ca de pe lista pentru Moș Crăciun să taie „iubit”. Nu știm dacă ea și Adrian, fiul afaceristului Emil Oprea au stabilit exact cum stau lucrurile între ei. Dar astea sunt detalii, iar imaginile vorbesc de la sine.

Iuliana Beregoi nu mai e singurică

Artista a stat singură o perioadă de timp și a așteptat să apară cineva care să-i dea lumea peste cap. Iar Adrian are toate șansele (asta dacă nu cumva Iuliana e deja amorezată până peste cap). La capitolul finanțe nici nu are rost să mai specificăm faptul că nu stă deloc rău. Știe Iuliana ce știe.

Ce-i drept, e o schimbare de tipar aici, dacă ne uităm la fostele ei relații. A avut o relație cu Ceanu, apoi cu toboșarul Andrei Ivan, dar n-a fost să fie. S-a speculat că ar fi avut o legătură și cu Cristian Porcari, Yny Sebi, Petre Ștefan sau Nouă Unșpe. Eh, poate de data asta va fi cu noroc, iar relația va merge.

CITEȘTE ȘI: YNY Sebi, adevărul despre relația cu Iuliana Beregoi. Ce s-a întâmplat între ei, de fapt: ”E prima oară când o să spun toată povestea noastră”

NU RATA: Iuliana Beregoi, ”arsă” de Andreea Bostănică: ”Să ai ură pe mine din cauza…” Totul a plecat de la ”Detectorul de minciuni” al lui Selly: ”se vede clar că e tăiat răspunsul corect!”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.