Acasă » Știri » YNY Sebi, adevărul despre relația cu Iuliana Beregoi. Ce s-a întâmplat între ei, de fapt: ”E prima oară când o să spun toată povestea noastră”

YNY Sebi, adevărul despre relația cu Iuliana Beregoi. Ce s-a întâmplat între ei, de fapt: ”E prima oară când o să spun toată povestea noastră”

De: Anca Chihaie 12/09/2025 | 19:51
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Zvonurile din jurul unei posibile relații dintre Iuliana Beregoi și YNY Sebi au captat atenția fanilor în ultimele luni. Cei doi artiști, extrem de apreciați de publicul tânăr, au lansat recent piesa „Predestinați (oricât ne împotrivim)”, un proiect muzical care a devenit rapid viral pe rețelele sociale și pe platformele de streaming. Iată ce spune artistul!

Deși la prima vedere ar putea părea doar o colaborare artistică, mulți internauți au văzut în această piesă un mesaj mai profund, aproape o confesiune muzicală. Titlul și versurile au alimentat ideea că între cei doi ar exista o conexiune specială, dincolo de scenă și de lumina reflectoarelor.

Ce declarații a făcut YNY Sebi

Însă, în spatele succesului muzical se află și un context mai complex. Relația dintre cei doi nu a fost niciodată definită clar, iar trecutul lor pare să fi avut momente de apropiere, dar și de distanțare. În urmă cu câțiva ani, apropierea lor a fost descrisă de mulți ca un „situationship” – o legătură ambiguă, la granița dintre prietenie și ceva mai mult. Această etapă a lăsat urme vizibile în modul în care publicul percepe acum fiecare gest sau proiect în care apar împreună.

YNY Sebi a lămurit recent natura legăturii dintre el și Iuliana Beregoi, explicând că între ei nu a existat niciodată o relație propriu-zisă, ci doar o perioadă de apropiere în urmă cu doi ani, o cunoaștere mai intensă care nu s-a concretizat. Această etapă, descrisă de artist drept un simplu „situationship”, a rămas în memoria fanilor și a influențat modul în care publicul percepe colaborarea lor actuală. Piesa „Predestinați (oricât ne împotrivim)” a venit ca o potrivire perfectă, alimentând speculațiile și emoțiile celor care îi urmăresc, mai ales pentru că a părut să reia firele unei povești neterminate.

Când SE RĂCEŞTEVREMEA în România. Veste ŞOC de la METEO
Când SE RĂCEŞTEVREMEA în România. Veste ŞOC de la METEO
Decizie istorică. Înalta Curte a desființat sentința din Dosarul ICA și a stabilit că fosta judecătoare Camelia Bogdan a săvârșit abuz în serviciu
Decizie istorică. Înalta Curte a desființat sentința din Dosarul ICA și a stabilit...

Totuși, evenimente recente au generat tensiuni în percepția publicului. Absența lui Sebi de la aniversarea Iulianei a stârnit reacții negative, deși motivul real a fost un angajament profesional care s-a suprapus cu sărbătoarea. Deși a încercat să compenseze printr-un gest simbolic, intenția nu a fost primită așa cum se aștepta, iar acest episod a alimentat zvonurile privind o posibilă ruptură.

„E prima oară când o să spun toată povestea noastră cap-coadă. Noi ne-am cunoscut acum 2 sau 3 ani. Mereu am fost atrași unul de altul. Și am avut parte de o cunoaștere reciprocă. Timp de o lună, două. Ne-am înțeles foarte bine. Doar că s-a tăiat, dar nu știu din ce motiv s-a tăiat. Nu ceva concret. Doar că au trecut 2 ani. Asta nu știe foarte multă lume. că noi, pe bune, pe bune, am fost acum 2 ani, dar nu a fost o relație. S-a nimerit să facem melodia asta împreună și s-au legat astrele încât să titlu piesei să lege o poveste între noi doi. Noi, în toată povestea asta pe care am avut-o, nu a existat ceva mai mult. Nici sărut, nici foarte, nici altele. Deci nici acum 2 ani, nici acum.

Acum 2 ani au existat o cunoaștere mai frumoasă. Un situationship. Exact așa. Dar de data asta chiar nu a existat. Nu știu dacă din partea mea sau din partea ei am fi putut să ne apropiem iar unul de altul cu marketingul ăsta pe care l-am făcut. Pentru că a fost un marketing, dar nu un marketing între doi străini. Adică ceva acolo a fost. A fost și din trecut și a fost și acum. Și de asta și oamenii s-au conectat așa de mult cu chestia asta. Pentru că au văzut că, bă, simțeau că e marketing, dar au văzut că e ceva acolo. Și problema cea mare a venit care a încheiat, poate, a doua parte de cunoaștere slash marketing-ul pe care l-am făcut, ziua ei, de la care mi-am luat foarte mult hate că nu am fost prezent.

Eu am prioritizat de fiecare dată cariera mea foarte mult. cum și pe ea am îndrumat-o de fiecare dată să-și prioritizeze cariera ei. Ea te-a invitat. Da, am fost invitat. Și acum o spun sincer, sincer, că nu mă mai ascund de nimeni. Eu trebuia să filmez o campanie în cadrul festivalului Bisprins. Campania se filma duminică seară, când a avut loc ziua Iulianii. Și ora s-a suprapus total prost. N-aveam timp nici să ajung la ziua ei, pentru că ziua ei începea devreme. Nici n-aveam timp să ajung la campanie la ora potrivită, pentru că eu am filmat campania la ora 11 noaptea, până ajungeam la București deja ora 1 jumate. Mă simțeam foarte prost, mă simțeam chiar ultimul om, m-am simțit. Dar am venit cu propunerea să trimit un buchet de flori, să trimit un cadou prin cineva. N-a fost receptat mesajul și intenția mea prea bine. Și de acolo a avut ruptura”, a spus YNY Sebi în cadrul podcastului The News Man Romania.

(NU RATA: YNY Sebi a dezvăluit ce condiții trebuie să îndeplinească viitoarea iubită. Nu sunt unele ușor de îndeplinit: „Le-am scris pe foaie…”

 

Tags:
Iți recomandăm
Familiile celor 3 tineri înghițiți de ape, în Italia, cer despărgubiri URIAȘE. Părinții au privit la televizor cum le mor copiii
Știri
Familiile celor 3 tineri înghițiți de ape, în Italia, cer despărgubiri URIAȘE. Părinții au privit la televizor cum…
Tatăl Irynei, ucraineanca înjunghiată mortal în tren, nu a putut să-și conducă fiica pe ultimul drum. Motivul pentru care nu a ajuns la înmormântare
Știri
Tatăl Irynei, ucraineanca înjunghiată mortal în tren, nu a putut să-și conducă fiica pe ultimul drum. Motivul pentru…
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
Mediafax
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
Când SE RĂCEŞTEVREMEA în România. Veste ŞOC de la METEO
Gandul.ro
Când SE RĂCEŞTEVREMEA în România. Veste ŞOC de la METEO
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Un doctor anestezist a părăsit pacientul sedat pe masa de operație, pentru a face sex cu o asistentă
Adevarul
Un doctor anestezist a părăsit pacientul sedat pe masa de operație, pentru a...
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
Digi24
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Mediafax
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Parteneri
Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au schimbat-o complet
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au...
FOTO. Noul cuplu din lumea vedetelor. Supermodelul se iubește cu celebrul milionar
Prosport.ro
FOTO. Noul cuplu din lumea vedetelor. Supermodelul se iubește cu celebrul milionar
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
Click.ro
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe...
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
WOWBiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc...
Un doctor a întreținut relații intime cu o asistentă la mijlocul unei intervenții chirurgicale, în timp ce pacientul era sedat
Antena 3
Un doctor a întreținut relații intime cu o asistentă la mijlocul unei intervenții chirurgicale, în...
ANALIZĂ Strategia perfidă a Moscovei. Cum vrea Putin să „cucerească” Polonia și de ce Ucraina riscă să fie mai puțin sprijinită de alia
Digi 24
ANALIZĂ Strategia perfidă a Moscovei. Cum vrea Putin să „cucerească” Polonia și de ce Ucraina...
Ce sumă plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025. Perioada minimă pentru care poți achita contribuția
Digi24
Ce sumă plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025. Perioada minimă...
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
Promotor.ro
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
Ireal cât costă cărțile de vizită ale deputaților din Parlamentul României: „Sunt cu foiță de aur”
kanald.ro
Ireal cât costă cărțile de vizită ale deputaților din Parlamentul României: „Sunt cu foiță de...
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și aer condiționat
StirileKanalD
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și...
Motivul halucinant pentru care bărbatul din SUA a ucis-o cu sânge rece pe Iryna Zarutska, o tânără din Ucraina, în văzul tuturor, în metrou! Acesta suferea de probleme psihice
kfetele.ro
Motivul halucinant pentru care bărbatul din SUA a ucis-o cu sânge rece pe Iryna Zarutska,...
Un elev de 13 ani, din Maramureș, a murit în fața școlii, așteptându-și mama. Femeia este secretară în aceeași unitate de învățământ
WOWBiz.ro
Un elev de 13 ani, din Maramureș, a murit în fața școlii, așteptându-și mama. Femeia...
Cine e ucigaşul lui Charlie Kirk. Tatăl său l-a convins să se predea. Mesajele de pe gloanţe
observatornews.ro
Cine e ucigaşul lui Charlie Kirk. Tatăl său l-a convins să se predea. Mesajele de...
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Care sunt prețurile noilor telefoane iPhone 17?
go4it.ro
Care sunt prețurile noilor telefoane iPhone 17?
Care sunt cele mai sănătoase ouă: ALBE sau MARO?
Descopera.ro
Care sunt cele mai sănătoase ouă: ALBE sau MARO?
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus...
Indexarea pensiilor amânată până în 2027. Cine va pierde câte 600 de lei pe lună din cei 4 milioane de pensionari
Fanatik.ro
Indexarea pensiilor amânată până în 2027. Cine va pierde câte 600 de lei pe lună...
Prezentatoarea TV care întoarce toate privirile la 34 de ani l-a lăsat cu gura căscată până și pe soțul ei. ”Atât de frumoasă”
Fanatik.ro
Prezentatoarea TV care întoarce toate privirile la 34 de ani l-a lăsat cu gura căscată...
Trecerea la ora de iarnă în 2025. Weekend-ul în care dăm ceasul cu o oră înapoi. Ora 4.00 va deveni ora 3.00
Capital.ro
Trecerea la ora de iarnă în 2025. Weekend-ul în care dăm ceasul cu o oră...
VESTEA MOMENTULUI! Răsturnare de situaţie în cazul lui Emil Gânj. Toată țara este în alertă!
Romania TV
VESTEA MOMENTULUI! Răsturnare de situaţie în cazul lui Emil Gânj. Toată țara este în alertă!
Cine este noua Lara Croft
Go4Games
Cine este noua Lara Croft
Informație pentru proprietarii de case. Distanța legală dintre streașină și linia de hotar. Ce spune Codul Civil. Vecinii te pot da în judecată
Capital.ro
Informație pentru proprietarii de case. Distanța legală dintre streașină și linia de hotar. Ce spune...
Primul ministru virtual din lume, în Albania. Ce minister va fi condus de AI
evz.ro
Primul ministru virtual din lume, în Albania. Ce minister va fi condus de AI
Decizie istorică. Înalta Curte a desființat sentința din Dosarul ICA și a stabilit că fosta judecătoare Camelia Bogdan a săvârșit abuz în serviciu
Gandul.ro
Decizie istorică. Înalta Curte a desființat sentința din Dosarul ICA și a stabilit că fosta...
Ce femeie frumoasă. Corina Caciuc i-a surprins pe toţi cu ultima postare. Cum s-a afişat iubita lui Laurenţiu Reghecampf
as.ro
Ce femeie frumoasă. Corina Caciuc i-a surprins pe toţi cu ultima postare. Cum s-a afişat...
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește...
Sora profesoarei din Drobeta Turnu Severin găsită moartă în casă alături de fiul ei neagă că și-ar fi ucis copilul. S-a luptat 10 ani să devină mamă:
radioimpuls.ro
Sora profesoarei din Drobeta Turnu Severin găsită moartă în casă alături de fiul ei neagă...
Cât de bogați sunt Mike Tyson și Floyd Mayweather, de fapt. Ce avere dețin și cu ce afaceri se mai ocupă
Fanatik.ro
Cât de bogați sunt Mike Tyson și Floyd Mayweather, de fapt. Ce avere dețin și...
Câți ruși au primit cetățenie română de la începutul războiului din Ucraina. Acuzații grave la adresa autorităților române
Fanatik.ro
Câți ruși au primit cetățenie română de la începutul războiului din Ucraina. Acuzații grave la...
Știrile zilei, 9 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 9 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Familiile celor 3 tineri înghițiți de ape, în Italia, cer despărgubiri URIAȘE. Părinții au privit ...
Familiile celor 3 tineri înghițiți de ape, în Italia, cer despărgubiri URIAȘE. Părinții au privit la televizor cum le mor copiii
Tatăl Irynei, ucraineanca înjunghiată mortal în tren, nu a putut să-și conducă fiica pe ultimul ...
Tatăl Irynei, ucraineanca înjunghiată mortal în tren, nu a putut să-și conducă fiica pe ultimul drum. Motivul pentru care nu a ajuns la înmormântare
Răsturnare de situație: martoră-cheie în procesul patronului care și-a ucis angajata gravidă. Cine ...
Răsturnare de situație: martoră-cheie în procesul patronului care și-a ucis angajata gravidă. Cine este femeia care îl poate înfunda pe călăul Ioanei Beatrice
Test de inteligență | Care dintre aceste două femei este săracă?
Test de inteligență | Care dintre aceste două femei este săracă?
Horoscop 13 septembrie 2025. Zodia care primește o veste șocantă
Horoscop 13 septembrie 2025. Zodia care primește o veste șocantă
Cătălin Bordea o face praf pe Calina, după ce tânăra s-a plâns de condițiile de la Asia Express: ...
Cătălin Bordea o face praf pe Calina, după ce tânăra s-a plâns de condițiile de la Asia Express: ”Sper să înțelegi, dragă influenceriță!”
Vezi toate știrile
×