YNY Sebi, adevărul despre relația cu Iuliana Beregoi. Ce s-a întâmplat între ei, de fapt: ”E prima oară când o să spun toată povestea noastră”

Zvonurile din jurul unei posibile relații dintre Iuliana Beregoi și YNY Sebi au captat atenția fanilor în ultimele luni. Cei doi artiști, extrem de apreciați de publicul tânăr, au lansat recent piesa „Predestinați (oricât ne împotrivim)”, un proiect muzical care a devenit rapid viral pe rețelele sociale și pe platformele de streaming. Iată ce spune artistul!

Deși la prima vedere ar putea părea doar o colaborare artistică, mulți internauți au văzut în această piesă un mesaj mai profund, aproape o confesiune muzicală. Titlul și versurile au alimentat ideea că între cei doi ar exista o conexiune specială, dincolo de scenă și de lumina reflectoarelor.

Ce declarații a făcut YNY Sebi

Însă, în spatele succesului muzical se află și un context mai complex. Relația dintre cei doi nu a fost niciodată definită clar, iar trecutul lor pare să fi avut momente de apropiere, dar și de distanțare. În urmă cu câțiva ani, apropierea lor a fost descrisă de mulți ca un „situationship” – o legătură ambiguă, la granița dintre prietenie și ceva mai mult. Această etapă a lăsat urme vizibile în modul în care publicul percepe acum fiecare gest sau proiect în care apar împreună.

YNY Sebi a lămurit recent natura legăturii dintre el și Iuliana Beregoi, explicând că între ei nu a existat niciodată o relație propriu-zisă, ci doar o perioadă de apropiere în urmă cu doi ani, o cunoaștere mai intensă care nu s-a concretizat. Această etapă, descrisă de artist drept un simplu „situationship”, a rămas în memoria fanilor și a influențat modul în care publicul percepe colaborarea lor actuală. Piesa „Predestinați (oricât ne împotrivim)” a venit ca o potrivire perfectă, alimentând speculațiile și emoțiile celor care îi urmăresc, mai ales pentru că a părut să reia firele unei povești neterminate.

Totuși, evenimente recente au generat tensiuni în percepția publicului. Absența lui Sebi de la aniversarea Iulianei a stârnit reacții negative, deși motivul real a fost un angajament profesional care s-a suprapus cu sărbătoarea. Deși a încercat să compenseze printr-un gest simbolic, intenția nu a fost primită așa cum se aștepta, iar acest episod a alimentat zvonurile privind o posibilă ruptură.

„E prima oară când o să spun toată povestea noastră cap-coadă. Noi ne-am cunoscut acum 2 sau 3 ani. Mereu am fost atrași unul de altul. Și am avut parte de o cunoaștere reciprocă. Timp de o lună, două. Ne-am înțeles foarte bine. Doar că s-a tăiat, dar nu știu din ce motiv s-a tăiat. Nu ceva concret. Doar că au trecut 2 ani. Asta nu știe foarte multă lume. că noi, pe bune, pe bune, am fost acum 2 ani, dar nu a fost o relație. S-a nimerit să facem melodia asta împreună și s-au legat astrele încât să titlu piesei să lege o poveste între noi doi. Noi, în toată povestea asta pe care am avut-o, nu a existat ceva mai mult. Nici sărut, nici foarte, nici altele. Deci nici acum 2 ani, nici acum. Acum 2 ani au existat o cunoaștere mai frumoasă. Un situationship. Exact așa. Dar de data asta chiar nu a existat. Nu știu dacă din partea mea sau din partea ei am fi putut să ne apropiem iar unul de altul cu marketingul ăsta pe care l-am făcut. Pentru că a fost un marketing, dar nu un marketing între doi străini. Adică ceva acolo a fost. A fost și din trecut și a fost și acum. Și de asta și oamenii s-au conectat așa de mult cu chestia asta. Pentru că au văzut că, bă, simțeau că e marketing, dar au văzut că e ceva acolo. Și problema cea mare a venit care a încheiat, poate, a doua parte de cunoaștere slash marketing-ul pe care l-am făcut, ziua ei, de la care mi-am luat foarte mult hate că nu am fost prezent. Eu am prioritizat de fiecare dată cariera mea foarte mult. cum și pe ea am îndrumat-o de fiecare dată să-și prioritizeze cariera ei. Ea te-a invitat. Da, am fost invitat. Și acum o spun sincer, sincer, că nu mă mai ascund de nimeni. Eu trebuia să filmez o campanie în cadrul festivalului Bisprins. Campania se filma duminică seară, când a avut loc ziua Iulianii. Și ora s-a suprapus total prost. N-aveam timp nici să ajung la ziua ei, pentru că ziua ei începea devreme. Nici n-aveam timp să ajung la campanie la ora potrivită, pentru că eu am filmat campania la ora 11 noaptea, până ajungeam la București deja ora 1 jumate. Mă simțeam foarte prost, mă simțeam chiar ultimul om, m-am simțit. Dar am venit cu propunerea să trimit un buchet de flori, să trimit un cadou prin cineva. N-a fost receptat mesajul și intenția mea prea bine. Și de acolo a avut ruptura”, a spus YNY Sebi în cadrul podcastului The News Man Romania.

