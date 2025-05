Secretul artistului care a rupt topurile: ”Cheia e să…” Corijent la 8 materii, repetent și cu școala abandonată, fostul prieten al lui Yny Sebi face dezvăluiri uluitoare!

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Petre Ștefan spune de ce a renunțat la școală în clasa a XI-a, ce părere au avut părinții lui când au auzit și dacă regretă acest lucru. În plus, cântărețul de 20 de ani dezvăluie dacă este sau nu într-o relație acum, ce regrete are și cât de apropiat mai este de Yny Sebi.

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Petre Ștefan dezvăluie că nu a reușit să termine liceul, după ce a rămas repetent în clasa a X-a din cauza faptului că nu se prezenta mai deloc la ore. Chiar dacă a reușit să termine doar 11 clase, artistul a reușit să își găsească o altă cale în viață, așa că acum susține că nu regretă faptul că nu și-a dus studiile la bun sfârșit.

A rămas repetent în clasa a X-a, dar tot a rupt topurile!

Chiar și așa, Petre Ștefan îndeamnă adolescenții să nu îi urmeze exemplul pas cu pas, ci să se țină de școală și să se focuseze și pe sport, lucru pe care l-a făcut și el de mic copil.

”Nu pot să zic cum am fost în liceu, pentru că nu prea am fost la liceu, dar nu recomand asta puștanilor. Am fost până în clasa a VIII-a la școală, am intrat în Liceul Teoretic C.A. Rosetti, dar apoi nu m-am mai dus. În clasa a IX-a era pandemie, se făceau ore online și nu prea intram. În a X-a am rămas repetent, pentru că nu m-am dus deloc. Am rămas corijent la vreo opt materii și nu aveam cum în viața mea să le mai iau, dacă eu nu am mers deloc la școală. Făceam și fotbal în acea perioadă și nu aveam timp.

Oricum, mi se pare că stilul nostru de învățământ este foarte înapoiat și nu îți dă voie să te dezvolți pe plan personal. Nu am mai ținut pasul. Am fost la liceu deci, dar nu l-am terminat. Am doar 11 clase. Cred că așa vor rămâne, vedem. (…)

Pe tata nu îl interesează aceste lucruri, cred că nici nu știe ce clasă sunt eu. Mama nu are niciun fel de problemă, pentru că mă vede că fac ceva cu viața mea. Eu înțeleg că nu faci școală, că poate nu e de tine, dar citești, te dezvolți, îți iei niște cursuri, faci ceva pentru tine, cum fac eu muzică. Cheia e să nu stai cu anturaje proaste”, a povestit Petre Ștefan, în cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV.

În plus, artistul vorbește despre relația actuală cu Yny Sebi și spune de ce nu vor mai lansa nimic niciodată împreună, dezvăluie dacă are sau nu iubită și cum ar arăta relația perfectă pentru el. Tot în cel mai recent interviu CANCAN EXCLUISIV, Petre Ștefan spune cum a fost prins pe picior greșit și cum își împăca mai mereu partenerele, dar și pe ce cheltuie cei mai mulți bani. Toate detaliile, AICI!

