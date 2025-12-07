Familia lui „Batman de Constanța”, în vârful unei industrii de milioane. CANCAN.RO a aflat cum stă, de fapt, treaba cu banii

Misterul, în sfârșit, se destramă! CANCAN.RO a aflat cine este cu adevărat cavalerul misterios care a întors toate privirile la Mosh, cu un Ferrari negru Purosangue de peste jumătate de milion de euro. Iar povestea lui Mohamad are o turnură incredibilă.

Până acum, Mohamad Shwehine părea desprins dintr-un serial Netflix dedicat milionari­lor misterioși: un tânăr care apare la Mosh într-un Ferrari Purosangue negru, modificat, de peste 500.000 de euro, își face intrarea calm, își încălzește motorul ca un dirijor care pregătește orchestra și dispare la fel de elegant cum a venit. Apoi am început să-l descoperim, pas cu pas. Mai întâi i-am aflat numele, Mohamad.

Iar Instagramul lui ne-a arătat o viață de lux care ar pune în umbră și un prinț arab în practică de vară: supercaruri — Ferrari, Range Rover tunat, G-Wagon, vacanțe de catalog Maldive, Brazilia, Dubai, meciuri VIP — Camp Nou, Santiago Bernabéu. Ba chiar am găsit și o fotografie cu locație setată în Constanța, ceea ce explica numerele de pe Ferrari, dar nu ne lămurea dacă el e constănțean sau doar își înmatriculează flota acolo. Ce știam sigur e că stilul lui de viață nu e al unui muritor obișnuit.

Cu ce se ocupă Mohamad „Batman de Constanța”

După ce ne-am întrebat „de unde are Mohamad Shwehine bani pentru Ferrari, Range Rover tunat și vacanțe cât un sezon întreg de „Discovery?”, sursele noastre au început să contureze o explicație.

Potrivit unor persoane familiare cu lumea afacerilor arabe din România, Mohamad provine dintr-o familie cu tradiție în comerțul cu animale, un domeniu care, deși pare banal la prima vedere, poate deveni o adevărată mină de aur atunci când e vorba de exporturi masive către Orientul Mijlociu. Acolo unde carnea de oaie și capră e la mare căutare, iar comenzile pot ajunge la mii de capete odată.

Sursele susțin că unchiul tânărului ar fi cel mai greu nume din România din această industrie, coordonând la nivel mare transporturi de animale vii pe rute internaționale, cu volume impresionante și profituri pe măsură.

Ba chiar sursele noastre merg mai departe și susțin că, în mediile apropiate domeniului, se vorbește de ani buni despre implicarea familiei lui Mohamad în operațiuni logistice de mare amploare, inclusiv în transporturi maritime, un sector dificil, sensibil și extrem de profitabil.

Sursele ne spun că vaporul răsturnat în 2019 în Portul Midia, incident care a stârnit atunci un val imens de emoție publică și controverse legate de transportul de animale vii, ar fi făcut parte din flota firmelor controlate de unchiul tânărului.

Este o poveste care circulă insistent printre cei din industrie, însă nu există o confirmare oficială. Este, deocamdată, una dintre acele informații care se transmit pe șoptite între oamenii din interior, fără ca documentele sau autoritățile să o fi validat vreodată.

Mohamad, viitor moștenitor al unui adevărat imperiu

Mohamad nu este doar un răsfățat cu supercaruri, ci ar fi chiar mâna dreaptă a unchiului său și viitorul moștenitor al afacerilor de familie.

Un tânăr crescut în lumea contractelor internaționale, a licitațiilor pentru exporturi masive și a negocierilor cu țări din Orient, un domeniu în care sumele vehiculate îți pot finanța fără emoții un Ferrari Purosangue, un G-Wagon custom și câteva city-break-uri pe 3 continente. Partea cu luxul? Îi vine natural.

Dacă va fi la fel de priceput în afaceri pe cât este în alegerea bolizilor, imperiul familiei pare să fie pe mâini excelente.

Un moștenitor modern, între Dubai și Constanța, între Camp Nou și Range Roverul cu tuning impecabil. Un personaj care promite să rămână în atenția noastră.

