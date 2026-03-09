Acasă » Știri » Cât de scumpă e viața în Spania? Un român a dezvăluit prețul traiului zilnic

De: Andreea Stăncescu 09/03/2026 | 20:30
Cum este viața în Spania / Sursa foto: Pexels

Deși viața în sudul Spaniei este adesea prezentată ca un paradis mediteranean: plaje însorite, cafenele relaxante și un ritm lent al vieții, realitatea însă este mult mai nuanțată. Un român stabilit de câțiva ani în regiune a explicat cum este traiul de zi cu zi și a dezvăluit costurile.

Mutarea într-o țară nouă vine cu numeroase obstacole, de la găsirea unei locuințe și integrarea pe piața muncii, până la înțelegerea birocrației locale. Chiar dacă în mediul online predomină imagini cu soare și vacanță, viața de zi cu zi implică facturi, chirii și ajustarea la un nou stil de viață.

Cât costă să locuiești în Spania?

Cea mai mare cheltuială pentru cei care trăiesc în sudul Spaniei este, de regulă, chiria. Prețurile diferă în funcție de oraș, zona în care se află locuința și tipul acesteia. Pentru un apartament obișnuit, costurile pot ajunge la 700–800 de euro pe lună, în timp ce o garsonieră mai modestă poate fi în jur de 500 de euro. La acestea se adaugă depozitul și comisioanele agențiilor imobiliare, ceea ce face ca mutarea să fie dificilă fără economii.

„Pe chirie se duc cei mai mulți bani. Un apartament ok poate să coste până la 700 de euro lunar. O garsonieră mai bună poate să coste până la 500 de euro lunar. Dacă cumva vrei un bloc mai nou sau o zonă mai bună sau mai aproape de mare, un apartament ar putea să coste chiar și 800 de euro, poate 900 de euro în fiecare lună. Pe lângă toate astea, agențiile cer o lună de depozit și comision”, explică Mihai pe rețelele de socializare.

Sursa foto: Pexels

Cheltuielile lunare includ și utilitățile, care variază în funcție de sezon. În timpul verii, aerul condiționat poate ridica factura de electricitate la 100–120 de euro, iar iarna încălzirea electrică poate costa 70-80 de euro pe lună. Alimentația poate fi gestionată rezonabil dacă se gătește acasă; un coș de cumpărături săptămânal poate ajunge la aproximativ 50 de euro. Mâncarea în oraș, chiar și o cafea sau un meniu simplu, adaugă câteva zeci de euro la bugetul lunar.

Alte cheltuieli includ internetul și telefonia, între 10 și 35 de euro, și transportul, accesibil prin autobuze sau metrou, dar cu un cost suplimentar dacă se folosește mașina personală. Per total, pentru a acoperi cheltuielile de bază, o persoană are nevoie de aproximativ 1.000–1.200 de euro lunar, iar pentru un trai confortabil, suma urcă la 1.400 de euro.

