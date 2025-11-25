Acasă » Exclusiv » Life hack: Cum să treci „neobservat”! Mogulul calapoadelor „curăță pistoanele” de la Ferrari Portofino în față la Casa di David

Life hack: Cum să treci „neobservat”! Mogulul calapoadelor „curăță pistoanele” de la Ferrari Portofino în față la Casa di David

De: Adrian Vâlceanu 25/11/2025 | 23:40
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
9 poze
Vezi galeria foto

Asta înseamnă strategie! Vrei să treci neobservat în traficul bucureștean? E simplu. Ia-ți un Ferrari, că lumea se uită după mașini mai deosebite, nu chestii pe care le vezi la tot pasul prin centrul Capitalei. Asta pare să fi decis Filip Schwartz, acționar la Otter Distribution, o afacere cu încasări substanțiale. Iar CANCAN.RO a fost la datorie. Avem imagini splendide cu fiara. 

Vremea e frumoasă, e un bun pretext să mai scoți bestia din garaj, să-i cureți pistoanele, s-o mai lași să toarcă agresiv pe benzile prea înguste ale Bucureștiului. N-are sens să-ți tocești pantofii (fie ei și Otter), când ai la dispoziție un Ferrari Portofino, cu motor bi-turbo V8 de 3,9 litri, de 600 cai-putere, care atinge 100 km/h în 3,5 secunde.

Patronul Otter, în Ferrari la Casa di David

Sigur, Bucureștiul nu e satul Portofino de pe Riviera italiană, după care e denumit acest model Ferrari, care nu se mai fabrică din 2023. Cu alte cuvinte, e deja mașină clasică! Dar merge și-așa.

Mogulul calapoadelor a turat Ferrari-ul Portofino în față la Casa di David

Ferrari Portofino nu e mașina ideală, firește. De exemplu, pe bancheta din spate nu încape nimeni. Abia dacă ar încăpea un set de crose de golf, sau o boxă bluetooth mai mare. Blonda din dreapta lui Filip Schwartz nu pare străină de performanțele motorului. Nu pare genul pe care omul de afaceri s-o fi luat în mașină prin Blabla Car, ca să-i țină de urât cu niște conversație la un drum mai lung, cum fac alți șoferi singuratici.

Amendă record în Europa. Cum a ajuns un șofer să plătească suma de 130.000 de euro
Amendă record în Europa. Cum a ajuns un șofer să plătească suma de...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...
Filip Schwartz a turat motorul Ferrari-ul Portofino

De fapt, ieșeau de la Casa di David, cunoscut restaurant bucureștean din zona Herăstrău. De altfel, după fiecare masă e recomandat să faci o plimbare, ajută foarte mult digestia. Iar ei exact asta fac, metodic, relaxați. Pe partea lor de șosea cumva ambele benzi sunt libere, în timp ce pe sens opus e ditamai coada de mașini către Piața Charles de Gaulle. Ăsta e secretul unei vieți tihnite. Felul în care abordezi fiecare situație. Ce sens are să stai în trafic într-un hatchback, când poți rula fin în sens opus, într-un Portofino?

CITEȘTE ȘI: Nu e o scenă din James Bond! Cati Vijelie a scos Rolls Royce-ul de jumătate de milion de euro în oraș

NU RATA: Fără aditivi, fără E-uri! Creața l-a fascinat pe milionarul Pateului

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Câștigătorul Survivor, lăsat pe seen în real life! Alex Delea și bruneta, dispută „conjugală”
Exclusiv
Câștigătorul Survivor, lăsat pe seen în real life! Alex Delea și bruneta, dispută „conjugală”
Lăsat „dezlegat” de sexy-deputată, tot a fost băiat cuminte! Soțul Marei Mareș l-a luat în brațe doar pe Adi Nartea
Exclusiv
Lăsat „dezlegat” de sexy-deputată, tot a fost băiat cuminte! Soțul Marei Mareș l-a luat în brațe doar pe…
Explozie într-un bloc de lângă Capitală: intervenție de amploare după deflagrația unei butelii
Mediafax
Explozie într-un bloc de lângă Capitală: intervenție de amploare după deflagrația unei butelii
Ce a pățit o româncă care s-a îndrăgostit de un italian în pandemie. Femeia s-a mutat în casa lui și a mamei sale, ce s-a întâmplat după
Gandul.ro
Ce a pățit o româncă care s-a îndrăgostit de un italian în pandemie....
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la...
Veste cutremurătoare despre marele Michael Schumacher: „Nu vom mai auzi nimic despre el”
Adevarul
Veste cutremurătoare despre marele Michael Schumacher: „Nu vom mai auzi nimic despre el”
De ce n-au tras avioanele de luptă în drona care a survolat estul României. Moșteanu: Nu putem să tragem fără a ne gândi la co
Digi24
De ce n-au tras avioanele de luptă în drona care a survolat estul...
HOROSCOP 26 noiembrie 2025: Două zodii ar putea câștiga bani din surse neașteptate
Mediafax
HOROSCOP 26 noiembrie 2025: Două zodii ar putea câștiga bani din surse neașteptate
Parteneri
Ce fac azi gemenele de la Cheeky Girls! Monica și Gabriela sunt greu de recunoscut la 42 de ani. Cu ce se ocupă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce fac azi gemenele de la Cheeky Girls! Monica și Gabriela sunt greu de recunoscut...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
De la ce au ajuns să se certe la cuțite Irina și Răzvan Fodor? „Sunt moldoveancă de aia aprigă”
Click.ro
De la ce au ajuns să se certe la cuțite Irina și Răzvan Fodor? „Sunt...
Familia Regală a scos la vânzare Hotelul Furnica din Sinaia, la preț de vilă în Dorobanți. Statul nu e interesat
Digi 24
Familia Regală a scos la vânzare Hotelul Furnica din Sinaia, la preț de vilă în...
EXCLUSIV Traian Băsescu: Am dovedit că degeaba avem Eurofighter și F-16, dacă nu doborâm nicio dronă. Începem să fim ridicoli
Digi24
EXCLUSIV Traian Băsescu: Am dovedit că degeaba avem Eurofighter și F-16, dacă nu doborâm nicio...
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
Promotor.ro
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Fanii Parkside, pregătiți-vă! Kaufland lansează un val de scule noi în ofertă
go4it.ro
Fanii Parkside, pregătiți-vă! Kaufland lansează un val de scule noi în ofertă
Povestea tribului care trăiește de mai bine de 1.000 de ani în Marele Canion
Descopera.ro
Povestea tribului care trăiește de mai bine de 1.000 de ani în Marele Canion
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Ce a pățit o româncă care s-a îndrăgostit de un italian în pandemie. Femeia s-a mutat în casa lui și a mamei sale, ce s-a întâmplat după
Gandul.ro
Ce a pățit o româncă care s-a îndrăgostit de un italian în pandemie. Femeia s-a...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Câștigătorul Survivor, lăsat pe seen în real life! Alex Delea și bruneta, dispută „conjugală”
Câștigătorul Survivor, lăsat pe seen în real life! Alex Delea și bruneta, dispută „conjugală”
Lăsat „dezlegat” de sexy-deputată, tot a fost băiat cuminte! Soțul Marei Mareș l-a luat ...
Lăsat „dezlegat” de sexy-deputată, tot a fost băiat cuminte! Soțul Marei Mareș l-a luat în brațe doar pe Adi Nartea
După ce a sedus la Insula Iubirii, s-a făcut băiat de casă! Ispita masculină, „domesticit” ...
După ce a sedus la Insula Iubirii, s-a făcut băiat de casă! Ispita masculină, „domesticit” de o blondă
Ce gustări „vinovate” pot fi introduse în dietă, potrivit dr. nutritionist Mihaela Bilic: ...
Ce gustări „vinovate” pot fi introduse în dietă, potrivit dr. nutritionist Mihaela Bilic: „Consumul trebuie să fie făcut conștient”
Soția lui Adrian Corduneanu, reținută pentru 24 de ore! Oamenii legii îl caută și pe liderul clanului ...
Soția lui Adrian Corduneanu, reținută pentru 24 de ore! Oamenii legii îl caută și pe liderul clanului din Iași
Nu e banc! Cât costă o porție de fasole cu ciolan la Târgul de Crăciun din Craiova
Nu e banc! Cât costă o porție de fasole cu ciolan la Târgul de Crăciun din Craiova
Vezi toate știrile
×