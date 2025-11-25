Life hack: Cum să treci „neobservat”! Mogulul calapoadelor „curăță pistoanele” de la Ferrari Portofino în față la Casa di David

Asta înseamnă strategie! Vrei să treci neobservat în traficul bucureștean? E simplu. Ia-ți un Ferrari, că lumea se uită după mașini mai deosebite, nu chestii pe care le vezi la tot pasul prin centrul Capitalei. Asta pare să fi decis Filip Schwartz, acționar la Otter Distribution, o afacere cu încasări substanțiale. Iar CANCAN.RO a fost la datorie. Avem imagini splendide cu fiara.

Vremea e frumoasă, e un bun pretext să mai scoți bestia din garaj, să-i cureți pistoanele, s-o mai lași să toarcă agresiv pe benzile prea înguste ale Bucureștiului. N-are sens să-ți tocești pantofii (fie ei și Otter), când ai la dispoziție un Ferrari Portofino, cu motor bi-turbo V8 de 3,9 litri, de 600 cai-putere, care atinge 100 km/h în 3,5 secunde.

Sigur, Bucureștiul nu e satul Portofino de pe Riviera italiană, după care e denumit acest model Ferrari, care nu se mai fabrică din 2023. Cu alte cuvinte, e deja mașină clasică! Dar merge și-așa.

Mogulul calapoadelor a turat Ferrari-ul Portofino în față la Casa di David

Ferrari Portofino nu e mașina ideală, firește. De exemplu, pe bancheta din spate nu încape nimeni. Abia dacă ar încăpea un set de crose de golf, sau o boxă bluetooth mai mare. Blonda din dreapta lui Filip Schwartz nu pare străină de performanțele motorului. Nu pare genul pe care omul de afaceri s-o fi luat în mașină prin Blabla Car, ca să-i țină de urât cu niște conversație la un drum mai lung, cum fac alți șoferi singuratici.

De fapt, ieșeau de la Casa di David, cunoscut restaurant bucureștean din zona Herăstrău. De altfel, după fiecare masă e recomandat să faci o plimbare, ajută foarte mult digestia. Iar ei exact asta fac, metodic, relaxați. Pe partea lor de șosea cumva ambele benzi sunt libere, în timp ce pe sens opus e ditamai coada de mașini către Piața Charles de Gaulle. Ăsta e secretul unei vieți tihnite. Felul în care abordezi fiecare situație. Ce sens are să stai în trafic într-un hatchback, când poți rula fin în sens opus, într-un Portofino?

