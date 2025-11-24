Fără aditivi, fără E-uri! Creața l-a fascinat pe milionarul Pateului

Line-up frumos la coadă la Uber în față la Loft într-o seară umedă, dar toridă, din această toamnă interminabilă. Printre cei prezenți sare imediat în ochi un domn rafinat, la care totul e pe bază de gust. Exact! CANCAN.RO l-a reperat bine pe Adrian Gașpar, cel care deține fabrica Scandia, unde gustul este rege! Dar cu cine a ieșit? Cine să fie domnița cârlionțată?

Trebuie să vinzi multe cutii de pateu ca să ajungi atât de bogat, ceea ce Adrian Gașpar chiar a făcut. Nu știm (încă) cine este fata, dar pare destul de importantă pentru milionarul de la uriașa fabrică de conserve din carne. Zvonurile că în viața lui personală ar urma să intervină un divorț par ceva mai întemeiate după această apariție în peisajul monden.

Oficial, de la 1 martie Adrian Gașpar a luat o pauză și nu mai e director general al colosului Scandia, rămâne doar președintele Consiliului de Administrație, să controleze treburile pe-acolo. Dar probabil vrea să se mai destindă, să se ocupe și de el însuși, să evolueze ca om, să mai lepede stresul cotidian. Și cine îl poate condamna că iese cu o tânără într-un local bucureștean la modă?

Milionarul Scandia are gusturi bune

Diferența de vârstă pare semnificativă, dar Adrian Gașpar a rămas un bărbat atrăgător, mai ales pentru femeile care preferă bărbații bogați. Nu ar fi de mirare să-i fi căzut cu tronc fetei! Ori asta, ori poate Adrian Gașpar trișează. Poate are mereu la el câteva pateuri irezistibile din gama premium, cu rață, sau poate cu trufe, care au atras-o pe tânăra cârlionțată.

După ținută, fata pare să fie director economic, poartă un sacou office, dar fusta nu prea e ”safe for work”. Iar Loft e destul de impropriu pentru o ședință, oricât de urgentă ar fi ea. Efectiv nu te auzi om cu om acolo, e greu să discuți business când ai urechile mai lichefiate decât un pateu ținut în soare.

Adrian Gașpar are o ținută sobră, office. La ieșirea din club pare concentrat, serios, probabil se gândește la deciziile strategice discutate în seara respectivă. Nu e exclus să fi decis să continue ședința în altă parte, într-un spațiu adecvat unor astfel de întâlniri. De aceea au chemat un Uber și au plecat din Loft.

Gașpar e un bărbat cu experiență, bunele maniere nu-i sunt străine. În imagini se vede cum el o conduce pe blondă, îi deschide portiera, se asigură că intră, închide (ca să nu iasă cârlionțata) apoi se duce pe partea cealaltă a mașinii, urcă și el. Probabil a fost înghesuială mare în Uber. Ca într-un pateu.

