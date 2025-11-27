Această influenceriță a dispărut în condiții misterioase. Ce au găsit anchetatorii în telefonul găsit într-un tufiș

O influenceriță din Austria a dispărut în condiții suspecte, iar anchetatorii iau în calcul implicarea partenerului ei.

Stefanie Pieper, în vârstă de 32 de ani, nu s-a prezentat la o ședință foto programată luni, fapt care l-a îngrijorat pe fotograful cu care colabora. Acesta s-a dus la locuința ei din Graz, unde l-a găsit pe iubitul tinerei, slovenul Peter M., de 31 de ani.

Influenceriţă dispărută într-un mod suspect

Pentru că explicațiile oferite de bărbat nu au fost clare, fotograful a alertat poliția. În urma verificărilor, telefonul influenceriței a fost descoperit aruncat într-un tufiș. În același timp, vecinii au declarat că au auzit zgomote puternice din apartamentul ei în noaptea de duminică.

Ultimele mesaje ale femeii au ridicat suspiciuni. Într-o conversație pe Whatsapp, ea i-a spus unei prietene: „Este un ciudat pe scară.” A mai adăugat că persoana văzută semăna cu o „siluetă întunecată”.

De atunci, nimeni nu a mai reușit să ia legătura cu ea. Ultima apariție confirmată a fost la ora 7 dimineața, pe 23 noiembrie. Familia și apropiații nu au nicio informație despre starea ei.

Poliţia urmăreşte mai multe piste

Se știe că Stefanie se întorcea de la un club de noapte unde fusese și partenerul ei. Înainte de a ajunge acasă, i-a spus unui prieten că ia un taxi pentru a-şi putea scoate la plimbare câinele, un Golden Retriever pe nume Marlow. În momentul în care intrat în apartament, aceasta a trimis mesajele despre „figura întunecată”.

Ulterior, Peter a fost reținut de autorități în timp ce încerca să treacă granița. Poliția a precizat că alți doi bărbați sunt cercetați, dar nu este clar dacă aceștia se află în arest.

Stefanie are aproximativ 1,75 m înălțime, păr blond închis până la umeri și o constituție suplă, iar pe antebrațul stâng are tatuat numele mamei sale, Csilla.

„Fiica mea este dispărută de duminică dimineață. Orice informație utilă va fi recompensată financiar. Vă rog să mă ajutați să o găsesc pe fiica mea.”, a trasnmis mama acesteia.

