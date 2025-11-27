Acasă » Știri » Această influenceriță a dispărut în condiții misterioase. Ce au găsit anchetatorii în telefonul găsit într-un tufiș

Această influenceriță a dispărut în condiții misterioase. Ce au găsit anchetatorii în telefonul găsit într-un tufiș

De: David Ioan 27/11/2025 | 17:10
Această influenceriță a dispărut în condiții misterioase. Ce au găsit anchetatorii în telefonul găsit într-un tufiș
Influenceriță din Austia dispărută în condiții misterioase. Foto: Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

O influenceriță din Austria a dispărut în condiții suspecte, iar anchetatorii iau în calcul implicarea partenerului ei.

Stefanie Pieper, în vârstă de 32 de ani, nu s-a prezentat la o ședință foto programată luni, fapt care l-a îngrijorat pe fotograful cu care colabora. Acesta s-a dus la locuința ei din Graz, unde l-a găsit pe iubitul tinerei, slovenul Peter M., de 31 de ani.

Influenceriţă dispărută într-un mod suspect

Pentru că explicațiile oferite de bărbat nu au fost clare, fotograful a alertat poliția. În urma verificărilor, telefonul influenceriței a fost descoperit aruncat într-un tufiș. În același timp, vecinii au declarat că au auzit zgomote puternice din apartamentul ei în noaptea de duminică.

Ultimele mesaje ale femeii au ridicat suspiciuni. Într-o conversație pe Whatsapp, ea i-a spus unei prietene: „Este un ciudat pe scară.” A mai adăugat că persoana văzută semăna cu o „siluetă întunecată”.

Horoscop 28 noiembrie 2025. FECIOARELE complică lucrurile
Horoscop 28 noiembrie 2025. FECIOARELE complică lucrurile
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

De atunci, nimeni nu a mai reușit să ia legătura cu ea. Ultima apariție confirmată a fost la ora 7 dimineața, pe 23 noiembrie. Familia și apropiații nu au nicio informație despre starea ei.

Poliţia urmăreşte mai multe piste

Se știe că Stefanie se întorcea de la un club de noapte unde fusese și partenerul ei. Înainte de a ajunge acasă, i-a spus unui prieten că ia un taxi pentru a-şi putea scoate la plimbare câinele, un Golden Retriever pe nume Marlow. În momentul în care intrat în apartament, aceasta a trimis mesajele despre „figura întunecată”.

Ulterior, Peter a fost reținut de autorități în timp ce încerca să treacă granița. Poliția a precizat că alți doi bărbați sunt cercetați, dar nu este clar dacă aceștia se află în arest.

Stefanie are aproximativ 1,75 m înălțime, păr blond închis până la umeri și o constituție suplă, iar pe antebrațul stâng are tatuat numele mamei sale, Csilla.

„Fiica mea este dispărută de duminică dimineață. Orice informație utilă va fi recompensată financiar. Vă rog să mă ajutați să o găsesc pe fiica mea.”, a trasnmis mama acesteia.

CITEŞTE ŞI: Maria, o artistă de doar 22 de ani, a fost împușcată mortal într-o parcare. Familia și fanii sunt în stare de șoc!

Tragedie în Germania! O româncă, ucisă într-un hotel din Olching

Tags:
Iți recomandăm
Doliu în lumea muzicii! O artistă a murit la doar 32 de ani, după ce a suferit o intervenție estetică
Știri
Doliu în lumea muzicii! O artistă a murit la doar 32 de ani, după ce a suferit o…
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe vineri, 28 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Marcel Ciolacu
Știri
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe vineri, 28 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Marcel…
Romsilva vinde peste 16.000 de pomi de Crăciun. Cât costă un brad pentru împodobit
Mediafax
Romsilva vinde peste 16.000 de pomi de Crăciun. Cât costă un brad pentru...
Zodia care a avut un 2025 de coșmar, dar care se reinventează pe final de an, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Gandul.ro
Zodia care a avut un 2025 de coșmar, dar care se reinventează pe...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Scandal de plagiat la Hollywood: Tarantino spune că „Jocurile Foamei” copiază un film japonez. „Au furat cartea, la dracu!”
Adevarul
Scandal de plagiat la Hollywood: Tarantino spune că „Jocurile Foamei” copiază un film...
VIDEO Putin anunță condițiile în care va opri războiul din Ucraina și se jură că nu va ataca Europa: „Pentru noi asta sună ridicol”
Digi24
VIDEO Putin anunță condițiile în care va opri războiul din Ucraina și se...
Vin ploi, lapoviță și ninsoare. Vremea se răcește în toată țara
Mediafax
Vin ploi, lapoviță și ninsoare. Vremea se răcește în toată țara
Parteneri
Cum arată și cu ce se ocupă azi Noni Ene, băiatul din celebra reclamă la brânză topită? Nimeni nu-l mai recunoaște
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată și cu ce se ocupă azi Noni Ene, băiatul din celebra reclamă la...
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Click.ro
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz,...
Imagini incredibile despre cum își bate joc statul de propriii angajați, care lucrează în sedii mizere. „În fine... suntem inventivi”
Digi 24
Imagini incredibile despre cum își bate joc statul de propriii angajați, care lucrează în sedii...
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care costă cât o casă
Digi24
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care...
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
Brânza MICROCIPATĂ, pe rafturile din magazine?!
Descopera.ro
Brânza MICROCIPATĂ, pe rafturile din magazine?!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Zodia care a avut un 2025 de coșmar, dar care se reinventează pe final de an, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Gandul.ro
Zodia care a avut un 2025 de coșmar, dar care se reinventează pe final de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Doliu în lumea muzicii! O artistă a murit la doar 32 de ani, după ce a suferit o intervenție estetică
Doliu în lumea muzicii! O artistă a murit la doar 32 de ani, după ce a suferit o intervenție estetică
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe vineri, 28 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe vineri, 28 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Marcel Ciolacu
BANC | Englezul și polițistul român
BANC | Englezul și polițistul român
Scene halucinante într-un apartament din Timișoara. O mamă și-a înjunghiat fiica de numai 10 ani
Scene halucinante într-un apartament din Timișoara. O mamă și-a înjunghiat fiica de numai 10 ani
Test de inteligență pentru matematicieni | Calculați: 50 + 50 – 25 x 0 + 2 + 2 = ?
Test de inteligență pentru matematicieni | Calculați: 50 + 50 – 25 x 0 + 2 + 2 = ?
Povestea din spatele imaginii care s-a viralizat în România. Care e motivul pentru care tatăl și ...
Povestea din spatele imaginii care s-a viralizat în România. Care e motivul pentru care tatăl și fiica s-au fotografiat așa
Vezi toate știrile
×