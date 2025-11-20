Acasă » Știri » Adrian a murit în condiții suspecte în drum spre România. Nimeni nu știe cum s-a produs nenorocirea

De: Irina Vlad 20/11/2025 | 13:15
Adrian a murit în condiții suspecte/ sursă foto: Facebook

Tragedie fără margini într-o familie din Iași. Adrian, un tânăr de 34 de ani, se întorcea casă din Marea Britanie, unde muncea, și a murit în Ungaria. Moartea românului este învăluită în mister, iar vecinii acestuia cred că la mijloc este vorba despre o crimă.

Adrian a murit în Ungaria, în timp ce se întorcea din Anglia în România. Tânărul de 34 de ani trebuia să ajungă în comuna Mogoșești, județul Iași, însă nu a mai apucat. La începutul lunii noiembrie, familia lui a aflat că băiatul lor se va întoarce acasă în patru scânduri, însă nimeni nu le-a oferit detalii despre cum, când și unde a murit tânărul.

Moartea lui Adrian este învăluită în mister

Se pare că tânărul a murit într-un popas din Ungaria – unde oprise autocarul cu care se întorcea în țară. Localnici și vecinii lui Adrian din comuna Mogoșești sunt de părere că ceva necurat s-a petrecut în timpul drumului din Marea Britanie în România și cred că tânărul a fost ucis – în urma unui conflict spontan.

Cert este că majoritatea oamenilor se tem să vorbească prea mult sau să dezbată subiectul morții lui Adrian. Adrian a fost înmormântat duminică, 16 noiembrie, însă nici până acum familia acestuia nu a aflat detalii despre ultimele sale ore trăit și despre modul în care și-a pierdut viața.

”A murit că a murit. Nu spune nimeni de ce a murit. Cine știe ce a fost? A fost cineva acolo să zică? Nu! Din ce am înțeles, nici ei (n.r familia) nu au primit negru pe alb că a murit de aia sau de cealaltă”, a spus un vecin din comună.

”Nu se știe, se aud multe, dar cam atât. Este posibil să fie ceva la mijloc, poate vreo anchetă, ceva, nu se știe. S-a spus că a murit în Ungaria, în timp ce venea cu autocarul spre Iași, și cam atât. Nu vreau să spun altceva”, spune unul dintre vecinii tânărului.

”Ceva a fost acolo. Nu se știe. Din ce am auzit, el era în autocar, venea din Anglia spre România. În Ungaria s-a făcut un popas, acolo ar fi murit. Prin comună se aude că i-ar fi dat în cap cineva, dar nu știu ce să spun. Parcă toți se tem să vorbească. Mă gândesc că poate s-a certat cu cineva în autocarul ăla și, când a oprit, a fost lovit. Cine știe?”, spune un alt localnic.

