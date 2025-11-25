Acasă » Știri » Maria, o artistă de doar 22 de ani, a fost împușcată mortal într-o parcare. Familia și fanii sunt în stare de șoc!

Maria, o artistă de doar 22 de ani, a fost împușcată mortal într-o parcare. Familia și fanii sunt în stare de șoc!

De: David Ioan 25/11/2025 | 17:03
Maria, o artistă de doar 22 de ani, a fost împușcată mortal într-o parcare. Familia și fanii sunt în stare de șoc!
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Maria de la Rosa, cunoscută sub numele de scenă „Delarosa”, o artistă latino în vârstă de doar 22 de ani, și-a pierdut viața în urma unui atac armat produs în Los Angeles.

Tânăra se afla într-un autoturism parcat, alături de doi bărbați, când persoane necunoscute au deschis focul asupra vehiculului.

Cum s-a petrecut tragedia

Incidentul s-a petrecut în noaptea de 22 noiembrie, în jurul orei 01:25. Martorii au declarat că doi suspecți de sex masculin s-au apropiat de mașină și au tras mai multe gloanțe. Maria a fost transportată de urgență la spital, însă medicii nu au mai putut să îi salveze viața.

Inițial, De La Rosa a fost identificată sâmbătă, în timpul anchetelor preliminare, drept „o femeie de 20 de ani”. Conform știrilor, ea a fost identificată oficial luni dimineață. Identitatea celorlalte două persoane care au fost rănite grav nu a fost dezvăluită.

„Martorii au descris cum doi suspecți de sex masculin s-au apropiat de un vehicul parcat pe strada Bryant. Au fost trase mai multe focuri asupra mai multor victime aflate în zonă, în vehiculul lor.”, declară LAPD.

Test de inteligență | Mutați un singur chibrit, pentru a transforma 8 + 16 = 10 într-o egalitate corectă
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit, pentru a transforma 8 +...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

Cine era tânăra şi cine îi dorea moartea

Artista își făcuse debutul în industria muzicală în luna august, odată cu lansarea piesei „No Me Llames”, care a atras atenția publicului. Ultima dată când lucra la muzică nouă aceasta a distribuit o fotografie cu ea în studioul de înregistrări alături de descrierea: „Ocupando cocinando en el Stu…. Ya es tiempo” (Ocupată cu „gătitul” în studio…Era şi timpul)

Potrivit primelor informații oferite de anchetatori, atacul ar putea fi legat de o reglare de conturi între două bande. Totuși, nu este clar de ce cântăreața ar fi fost vizată în mod direct. Ancheta este în desfășurare.

Tags:
Iți recomandăm
Data exactă la care Dani Mocanu și fratele lui vor afla dacă vor fi extrădați în România. Ce au decis magistrații din Italia
Știri
Data exactă la care Dani Mocanu și fratele lui vor afla dacă vor fi extrădați în România. Ce…
Ireland Baldwin atacă dur un accesoriu „dezgustător” purtat de Kim Kardashian: geanta Birkin din piele de elefant
Știri
Ireland Baldwin atacă dur un accesoriu „dezgustător” purtat de Kim Kardashian: geanta Birkin din piele de elefant
Un ONG cere Academiei Române schimbarea definiției pentru „femeie” din DEX. Motivul care stă la baza acestei cereri
Mediafax
Un ONG cere Academiei Române schimbarea definiției pentru „femeie” din DEX. Motivul care...
Un constănțean și-a pus la vânzare iPhone-ul 16 Pro Max. A fost sunat de Sabrina, care i-a propus sa se întâlnească în mall, dar ce a urmat e ireal
Gandul.ro
Un constănțean și-a pus la vânzare iPhone-ul 16 Pro Max. A fost sunat...
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la...
Stabilit la Cluj, Dan Petrescu a fost zărit prin oraș. Cum arată antrenorul despre care se spunea că a slăbit zeci de kilograme
Adevarul
Stabilit la Cluj, Dan Petrescu a fost zărit prin oraș. Cum arată antrenorul...
Spionii lui Putin susțin că Londra va distruge planul de pace al lui Trump cu dovezi că acesta a colaborat cu FSB sau KGB
Digi24
Spionii lui Putin susțin că Londra va distruge planul de pace al lui...
Cât de aproape este Al Treilea Război Mondial? Rusia lansează o nouă amenințare asupra Europei după reacțiile la planul de pace propus de Donald Trump
Mediafax
Cât de aproape este Al Treilea Război Mondial? Rusia lansează o nouă amenințare...
Parteneri
Ce fac azi gemenele de la Cheeky Girls! Monica și Gabriela sunt greu de recunoscut la 42 de ani. Cu ce se ocupă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce fac azi gemenele de la Cheeky Girls! Monica și Gabriela sunt greu de recunoscut...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
De la ce au ajuns să se certe la cuțite Irina și Răzvan Fodor? „Sunt moldoveancă de aia aprigă”
Click.ro
De la ce au ajuns să se certe la cuțite Irina și Răzvan Fodor? „Sunt...
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe, transport gratuit și alte facilități
Digi 24
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe, transport...
„Trădează-ți patria!”. De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru serviciile secrete ale Rusiei
Digi24
„Trădează-ți patria!”. De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru serviciile secrete ale...
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
Promotor.ro
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Fanii Parkside, pregătiți-vă! Kaufland lansează un val de scule noi în ofertă
go4it.ro
Fanii Parkside, pregătiți-vă! Kaufland lansează un val de scule noi în ofertă
Povestea tribului care trăiește de mai bine de 1.000 de ani în Marele Canion
Descopera.ro
Povestea tribului care trăiește de mai bine de 1.000 de ani în Marele Canion
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Un constănțean și-a pus la vânzare iPhone-ul 16 Pro Max. A fost sunat de Sabrina, care i-a propus sa se întâlnească în mall, dar ce a urmat e ireal
Gandul.ro
Un constănțean și-a pus la vânzare iPhone-ul 16 Pro Max. A fost sunat de Sabrina,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Data exactă la care Dani Mocanu și fratele lui vor afla dacă vor fi extrădați în România. Ce au ...
Data exactă la care Dani Mocanu și fratele lui vor afla dacă vor fi extrădați în România. Ce au decis magistrații din Italia
Stelian Ogică, confuzie maximă: „Nu știu dacă am divorțat sau voi continua relația” ...
Stelian Ogică, confuzie maximă: „Nu știu dacă am divorțat sau voi continua relația” | EXCLUSIV
Ireland Baldwin atacă dur un accesoriu „dezgustător” purtat de Kim Kardashian: geanta Birkin din ...
Ireland Baldwin atacă dur un accesoriu „dezgustător” purtat de Kim Kardashian: geanta Birkin din piele de elefant
Doliu în lumea medicală! A murit Nicolae Cernea, șeful Secției de Obstetrică-Ginecologie a Spitalului ...
Doliu în lumea medicală! A murit Nicolae Cernea, șeful Secției de Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Craiova
Parfum de 85 £ și avioane private: câinii bogaților trăiesc mai bine ca noi
Parfum de 85 £ și avioane private: câinii bogaților trăiesc mai bine ca noi
Doliu în lumea fotbalului! A murit Lorenzo Buffon, fostul portar de la AC Milan
Doliu în lumea fotbalului! A murit Lorenzo Buffon, fostul portar de la AC Milan
Vezi toate știrile
×