Maria, o artistă de doar 22 de ani, a fost împușcată mortal într-o parcare. Familia și fanii sunt în stare de șoc!

Maria de la Rosa, cunoscută sub numele de scenă „Delarosa”, o artistă latino în vârstă de doar 22 de ani, și-a pierdut viața în urma unui atac armat produs în Los Angeles.

Tânăra se afla într-un autoturism parcat, alături de doi bărbați, când persoane necunoscute au deschis focul asupra vehiculului.

Cum s-a petrecut tragedia

Incidentul s-a petrecut în noaptea de 22 noiembrie, în jurul orei 01:25. Martorii au declarat că doi suspecți de sex masculin s-au apropiat de mașină și au tras mai multe gloanțe. Maria a fost transportată de urgență la spital, însă medicii nu au mai putut să îi salveze viața.

Inițial, De La Rosa a fost identificată sâmbătă, în timpul anchetelor preliminare, drept „o femeie de 20 de ani”. Conform știrilor, ea a fost identificată oficial luni dimineață. Identitatea celorlalte două persoane care au fost rănite grav nu a fost dezvăluită.

„Martorii au descris cum doi suspecți de sex masculin s-au apropiat de un vehicul parcat pe strada Bryant. Au fost trase mai multe focuri asupra mai multor victime aflate în zonă, în vehiculul lor.”, declară LAPD.

Cine era tânăra şi cine îi dorea moartea

Artista își făcuse debutul în industria muzicală în luna august, odată cu lansarea piesei „No Me Llames”, care a atras atenția publicului. Ultima dată când lucra la muzică nouă aceasta a distribuit o fotografie cu ea în studioul de înregistrări alături de descrierea: „Ocupando cocinando en el Stu…. Ya es tiempo” (Ocupată cu „gătitul” în studio…Era şi timpul)

Potrivit primelor informații oferite de anchetatori, atacul ar putea fi legat de o reglare de conturi între două bande. Totuși, nu este clar de ce cântăreața ar fi fost vizată în mod direct. Ancheta este în desfășurare.