Zodia care se îmbogățește pe final de 2025, dar riscă să rămână singură, potrivit celebrei Cristina Demetrescu

De: Alina Drăgan 12/12/2025 | 16:29
Ne apropiem cu pași repezi de finalul de an, iar astrele au pregătit surprize mari pentru unele dintre semnele zodiacale. Dacă pentru unii finalul lui 2025 aduce o perioadă dificilă, cu multe adevăruri dure, pentru alții vine cu o energie aparte și cu mult noroc în sectorul financiar, potrivit celebrei Cristina Demetrescu.

Astrologul Cristina Demetrescu a prezentat previziunile pentru ultima parte a anului 2025, o perioadă care aduce schimbări importante, oportunități financiare, dar și provocări în plan relațional pentru mai multe zodii.

Ultima lună din an vine cu o efervescență generală, adusă de planetele aflate în Săgetător. Potrivit Cristinei Demetrescu asta se traduce prin multă poftă de viață, chef de călătorii, dinamism și chiar o doză de entuziasm romantic.

„Planete în Săgetător, e foarte multă efervescență acolo. Planete de foc, în zodie de foc: Marte în Săgetător, Soare, Venus, astăzi și mâine Luna în Leu, practic nu fac decât să inflameze și mai tare flăcările, să le întețească într-o oarecare măsură. (…)

Adică avem așa o energie… De cum intrăm în Săgetător, parcă avem chef să le facem pe toate. De data asta, chestia asta are și un motiv. Parcă se ridică așa o ceață. Când Săgetătorul este zodia adevărului, parcă vedem așa mai limpede unele lucruri”, precizează Cristina Demetrescu.

De asemenea, astrologul spune că finalul anului 2025 aduce abundență financiară, în special pentru cei născuți în zodia Taur. În luna decembrie, acești nativi se vor concentra pe aspectul financiar. Cristina Demetrescu precizează că pentru Tauri vor apărea oportunități de care trebuie să profite cu inteligență. Este momentul să își umple buzunarele și să profite din plin.

Deși la capitolul financiar se descurcă excelent, Taurii nu au parte de același noroc și în viața sentimentală. În plan personal pot exista tensiuni generate de gelozie, iar relația de cuplu se clatină. Dacă nu sunt atenți, acești nativi riscă să piardă persoană iubită și să încheie anul cu o despărțire.

Așadar finalul de an aduce multe oportunități, dar și situații tensionate. Taurii sunt în centrul atenției și trebuie să fie foarte atenți la toate mișcările pe care le fac. Au șanse să închei anul pe plus, dar totul depinde de ei.

