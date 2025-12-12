Acasă » Știri » Sfârșit tragic pentru o sportivă de 19 ani. A murit după o provocare bizară, de pe TikTok

De: Alina Drăgan 12/12/2025 | 17:30
A murit la doar 19 ani, după ce a făcut „trendul diavolului” /Foto: TikTok

Sfârșit tragic și inexplicabil pentru o tânără sportivă din SUA. Aceasta a murit la vârsta de doar 19 ani, la scurt timp după ce a acceptat provocarea virală din mediul online denumită „trendul diavolului”. Înainte de a se stinge din viață, sportiva postase pe rețelele de socializare un videoclip în cadrul acceptase provocarea. Ce este „trendul diavolului”?

Claire Tracy, o studentă în anul al doilea la Rice University din Texas, a murit la doar 19 ani. Înainte de a se stinge din viață, sportiva postase pe rețelele de socializare un videoclip în cadrul căruia accepta provocarea „trendul diavolului”, potrivit presei internaționale.

În ultima perioadă, în mediul online a devenit virală provocarea ce poartă numele „trendul diavolului”. Ei bine, această provocare presupune ca utilizatorii să le trimită următorul mesaj prietenilor sau inteligenței artificiale: „Diavolul nu a reușit să ajungă la mine, de ce?”. Răspunsul primit ar trebui să fie amuzant sau să scoată la iveală vulnerabilități personale.

Claire Tracy a făcut și ea această provocare, iar întrebarea s-a îndreptat către inteligența artificială. În videoclipul ei, sportiva a arătat răspunsul unui chatbot, un text profund și tulburător.

„Ai văzut prea clar, ai gândit prea profund, ai desprins fiecare strat până nu a mai rămas nimic care să te protejeze de greutatea de a fi în viață. Te-ai epuizat alergând după sens, disecându-ți propria existență până când analiza a devenit ea însăși o formă de violență. Diavolul nu a trebuit să te ispitească, tu i-ai întins lama și ai sculptat adevărul direct în mintea ta”, este răspunsul oferit de inteligența artificială.

Claire Tracy a murit la doar 19 ani, după ce a făcut „trendul diavolului” /Foto: Captură TikTok

Claire Tracy s-a stins din viață duminică, iar anunțul decesului a fost publicat de Universitatea la care studia. Pentru moment cauza decesului nu a fost făcută publică. Însă, sportiva era cunoscută cu probleme psihice, suferind de depresie.

„Depresia s-a agravat atât de tare încât am început să mă afund în pregătirea pentru interviurile din investment banking ca să nu mai am timp să gândesc…!”, spunea Claire.

Cei care au cunoscut-o au doar cuvinte de laudă la adresa sportivei. Mesajele de condoleanțe au curs în mediul online.

„Întreaga comunitate de fotbal de la Rice este în doliu după pierderea lui Claire Tracy. Gândurile și rugăciunile noastre sunt îndreptate către prietenii și familia lui Claire și către numeroșii actuali și foști colegi de echipă ale căror vieți au fost atinse de bunătatea ei. Va rămâne pentru totdeauna în inimile noastre”, a transmis Brian Lee, antrenorul echipei feminine de fotbal din care Claire Tracy făcea parte.

