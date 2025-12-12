Acasă » Știri » Motivul real pentru care Bebe Cotimanis și-a dat demisia de la Pro TV: ”Dacă ar fi fost Adrian Sârbu, nu s-ar fi creat condițiile ca eu să plec”

Motivul real pentru care Bebe Cotimanis și-a dat demisia de la Pro TV: ”Dacă ar fi fost Adrian Sârbu, nu s-ar fi creat condițiile ca eu să plec”

De: Andreea Stăncescu 12/12/2025 | 18:22
Motivul real pentru care Bebe Cotimanis și-a dat demisia de la Pro TV: "Dacă ar fi fost Adrian Sârbu, nu s-ar fi creat condițiile ca eu să plec"
Ce spune Bebe Cotimanis despre plecarea de la Pro TV / Sursa foto: social media
Bebe Cotimanis, un om de televiziune cunoscut de toată lumea, a vorbit recent despre motivele pentru care a ales să părăsească Pro TV și despre schimbările majore pe care le-a observat în industrie de-a lungul anilor. Actorul a rememorat momentul despărțirii și a explicat cum transformările din televiziune l-au făcut, treptat, să simtă că postul nu mai era ceea ce fusese odinioară.

Bebe Cotimanis, ajuns la 70 de ani și considerat de mulți o legendă a cinematografiei și televiziunii românești, a vorbit deschis despre motivele pentru care a ales să se despartă de Pro TV, după 25 de ani. Actor cu o carieră impresionantă, cunoscut pentru rolurile din „Paranoia 1.0”, „Asfalt Tango”, „Epicenter” și numeroase producții românești, el a cucerit publicul prin vocea inconfundabilă și prezența sa carismatică.

„Despărțirea de Pro TV a fost extraordinară. Vorba cuiva, ”se necesita”. Pro TV-ul nu mai era același. A dispărut sub mine, s-a scurs. Dacă ar fi fost Adrian Sârbu, nu s-ar fi creat condițiile ca eu să plec. A plecat un director din Pro Tv la Antenă, unul important, nu știu care că eu nu am avut de a face, am fost colaborator, nu angajat. Și a spus: ca o televiziune să funcționeze are nevoie de constanță. Care e Constanța? Andreea Esca și vocile Pro TV, Valentin Teodosiu și Bebe Cotimanis. În momentul în care dispar chestiile astea, dispare ștampila. Deci nu a băgat toate știrile, decât aceste lucruri”, a spus el în cadrul unui podcast.

Sursa foto: Social media

Actorul a subliniat că nu banii au fost motivul pentru care a lucrat într-un loc, ci pasiunea. Bebe Cotimanis a povestit și cum i-a atras pe câțiva dintre foștii colegi în noua sa echipă, pentru că, după cum spune el, a fost mereu „om de echipă”, dornic să lucreze într-o atmosferă armonioasă.

„Muncesc în locul care muncesc nu pentru bani, ci cu dăruire. Că Dumnezeu ți-i dă, ți-i ia, te duci în altă parte. Știi cât am stat fără muncă după ce am plecat de la Pro TV? O zi! În secunda doi m-au chemat cei de la Prima, din conducere. Iar de acolo am tras-o pe Viorela de la promo, pe Andi Popescu, am tras ce am putut. Eu întotdeauna sunt om de echipă. Îmi place atmosfera de la filmări. Nu mă cert. Îmi place să se simtă bine toată lumea. Dar eu dăruiesc, nu dau de la mine nimic. Eu mă simt bine într-o atmosferă bună”, a mai spus îndrăgitul actor.

