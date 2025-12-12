Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Decizia luată de Donald Trump, după ce soția lui și-a făcut casă de producție de film. A intervenit imediat!

Decizia luată de Donald Trump, după ce soția lui și-a făcut casă de producție de film. A intervenit imediat!

De: Diana Cernea 12/12/2025 | 18:39
Decizia luată de Donald Trump, după ce soția lui și-a făcut casă de producție de film. A intervenit imediat!
Trump intervine pentru a readuce franciza „Rush Hour” la viață, iar Brett Ratner revine la Hollywood; Jackie Chan și Chris Tucker pregătesc adrenalina și râsul după ani de așteptare.

După ani întregi de zvonuri, “Rush Hour 4” e oficial pe drumul cel bun, iar Brett Ratner se întoarce la cârma regiei! Surse susțin că nimeni altul decât. Donald Trump a intervenit pentru a-l readuce pe regizorul original în joc, contactându-l pe acționarul majoritar de la Paramount Skydance, Larry Ellison, pentru a-i face loc lui Ratner.

Donald Trump. sursă – Profimedia

 

People raportează că Paramount plănuiește să readucă pe marele ecran filmul de aventură cu Jackie Chan și Chris Tucker, iar Ratner, care a regizat primul film din 1998, precum și continuările din 2001 și 2007, va prelua din nou ștafeta. Se pare că Trump ar fi insistat pentru partea a 4-a a seriei Rush Hour în discuțiile cu Ellison, tatăl CEO-ului Paramount Skydance, David Ellison, și cel mai mare acționar al companiei. PEOPLE a contactat Casa Albă pentru comentarii, fără răspuns deocamdată.

Donald Trump vrea să readucă „Rush Hour” la viață

După ani de zile de speculații, actorul Jackie Chan, în vârstă de 71 de ani, spunea în 2022 că se discută idei pentru al patrulea film și că negociază cu un regizor încă „nedezvăluit”. Regizorul Brett Ratner, în vârstă de 56 de ani, nu are un istoric lipsit de controverse – în 2017 a fost acuzat de hărțuire sexuală și comportament sexual neadecvat de actrițele Olivia Munn și Natasha Henstridge. El a negat acuzațiile și a intentat un proces de defăimare, pe care ulterior l-a retras. Scandalul #MeToo l-a lovit dur, dar acum Ratner e gata să revină în lumina reflectoarelor.

Jackie Chan. sursă – Hepta

Regizorul are și legături directe cu președintele Trump: în octombrie s-a anunțat că lucrează la un documentar pentru Amazon MGM Studios despre Prima Doamnă Melania Trump. Coincidență? Nu prea pare. Se pare că Ellison (81 de ani) ar fi discutat recent cu oficiali ai Casei Albe despre o posibilă achiziție a conglomeratului mass-media Warner Bros. Discovery de către Paramount Skydance. Convorbirile ar fi inclus și posibile schimbări la CNN, inclusiv concedieri ale unor jurnaliști care nu sunt pe placul lui Trump, potrivit unor surse.

 

Nu este prima dată când Trump se amestecă în deciziile liderilor media. Tot în acest an, Paramount Global a fost implicată într-un proces cu Trump privind un interviu la CBS News, pe care președintele l-a acuzat că a fost editat în mod înșelător. Compania a plătit 16 milioane de dolari pentru viitoarea bibliotecă prezidențială a lui Trump.

 

Ce urmează pentru Rush Hour 4

Castingul nu e finalizat, iar Chan urmează să apară în filmele Panda Plan 2 și Guo Jia Jia din China. Actorul Chris Tucker (54 de ani) a apărut ultima dată pe ecran în filmul Air din 2023. Totodată, Rush Hour 4 va fi prima apariție importantă a lui Brett Ratner pe platouri după scandalurile din 2017. Fanii francizei se pot aștepta la combinația clasică: acțiune nebună, glume care te fac să râzi cu lacrimi și – bineînțeles – momente în care Jackie Chan face acrobații imposibile și Chris Tucker aduce doza perfectă de sarcasm.

