Iadul prin care a trecut Antonia pentru un posterior bombat. Artista s-a operat de 3 ori, ca să își scoată AQUAfilling-ul: ”O experiență care ar fi putut să aibă un final tragic”

Antonia a fost la un pas de tragedie după ce a fost supusă unei intervenții de mărire a posteriorului. Deși operația ar fi fost relativ lipsită de riscuri majore, artista a suferit mai multe complicații care i-au pus viața în pericol. Ce spune soția lui Alex Velea după 11 zile petrecute în spital?

În speranța că va avea un posterior mai bombat, fără prea mult efort fizic și zero muncă, Antonia s-a ales cu o sperietură zdravănă. A decis să o ia pe ”scurtătură” și să meargă pe mâna medicilor esteticieni, însă a fost la un pas de o nenorocire.

Antoni s-a opera de 3 ori și a stat internată 11 zile în spital

Iadul a început în vara acestui an, când a început să aibă probleme de sănătate din cauza intervenției estetice de mărire a posteriorului: injectare cu substanța Aquafilling. A fost operată de trei ori pentru a i se scoate Aquafilling-ul din posterior, operații care au sleit-o de putere.

Într-un mesaj pe o rețea de socializare, scris în ziua în care s-a internat din spital, Antonia a simțit nevoia să își împărtășească povestea cu prietenii virtuali. În același timp, artista le-a spus că a fost la un pas să plătească cu viața pentru un moft: dorința de a avea un posterior mai bombat, forțând procesul cu ajutorul intervențiilor estetice.

”M-am gândit mult înainte să scriu mesajul ăsta… dacă să postez așa ceva sau nu, pentru că eu sunt o persoană destul de privată. Însă simt nevoia să vă spun că anul ăsta a fost extrem de dificil pentru mine din punct de vedere al sănătății. Am trecut printr-o experiență traumatică și periculoasă care ar fi putut să aibă un final tragic. Totul a început în luna iunie și de atunci au urmat luni pline de încercări, proceduri (3 operații mai exact) și momente care m-au pus față în față cu limitele mele. În perioada asta am învățat o lecție foarte importantă (nu că nu știam înainte, dar uneori viața te lovește ca să înțelegi cu adevărat). Am învățat să îmi iubesc corpul așa cum este și că dacă vreau să îmi îmbunătățesc corpul, aleg să o fac pe cale naturală, cu răbdare și respect, așa cum am fost învățată! Să nu mai caut scurtături, să nu mai fiu leneșă pentur că uneori, obsesia de a fi ”perfectă” (fiecare cu definiția lui) te poate împinge să iei decizii care nu merită prețul sănătății tale! Trăim într-o lume în care social media poatem să te facă să uiți cine ești, să te facă să crezi că nu ești suficient sau că trebuie mai mult. Dar sănătatea chiar este totul. Fără ea… nimic nu mai contează! Sunt atât de fericită că după 11 zile în spital, astăzi m-am întors în sfârșit acasă și aștept cu liniște să mă vindec și să se încheie anul ăsta, iar anul 2026 va fi despre muzică nouă și mai multă fericire. Promit! Pentru a fi foarte clară, mi-am injectat Aquafilling în fesiere ca să am un fund mai bombat. Stupid girl, stupid decisions!”, a scris Antonia pe o rețea de socializare.

