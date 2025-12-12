Acasă » Știri » Iadul prin care a trecut Antonia pentru un posterior bombat. Artista s-a operat de 3 ori, ca să își scoată AQUAfilling-ul: ”O experiență care ar fi putut să aibă un final tragic”

Iadul prin care a trecut Antonia pentru un posterior bombat. Artista s-a operat de 3 ori, ca să își scoată AQUAfilling-ul: ”O experiență care ar fi putut să aibă un final tragic”

De: Irina Vlad 12/12/2025 | 20:16
Iadul prin care a trecut Antonia pentru un posterior bombat. Artista s-a operat de 3 ori, ca să își scoată AQUAfilling-ul: ”O experiență care ar fi putut să aibă un final tragic”
Iadul prin care a trecut Antonia pentru un posterior bombat. Artista s-a operat de 3 ori, ca să își scoată AQUAfilling-ul: ”O experiență care ar fi putut să aibă un final tragic”/ sursă foto: Instagram

Antonia a fost la un pas de tragedie după ce a fost supusă unei intervenții de mărire a posteriorului. Deși operația ar fi fost relativ lipsită de riscuri majore, artista a suferit mai multe complicații care i-au pus viața în pericol. Ce spune soția lui Alex Velea după 11 zile petrecute în spital? 

În speranța că va avea un posterior mai bombat, fără prea mult efort fizic și zero muncă, Antonia s-a ales cu o sperietură zdravănă. A decis să o ia pe ”scurtătură” și să meargă pe mâna medicilor esteticieni, însă a fost la un pas de o nenorocire.

Antoni s-a opera de 3 ori și a stat internată 11 zile în spital

Iadul a început în vara acestui an, când a început să aibă probleme de sănătate din cauza intervenției estetice de mărire a posteriorului: injectare cu substanța Aquafilling. A fost operată de trei ori pentru a i se scoate Aquafilling-ul din posterior, operații care au sleit-o de putere.

Horoscop 13 decembrie 2025. Leii merg la o petrecere mult așteptată
Horoscop 13 decembrie 2025. Leii merg la o petrecere mult așteptată
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Într-un mesaj pe o rețea de socializare, scris în ziua în care s-a internat din spital, Antonia a simțit nevoia să își împărtășească povestea cu prietenii virtuali. În același timp, artista le-a spus că a fost la un pas să plătească cu viața pentru un moft: dorința de a avea un posterior mai bombat, forțând procesul cu ajutorul intervențiilor estetice.

”M-am gândit mult înainte să scriu mesajul ăsta… dacă să postez așa ceva sau nu, pentru că eu sunt o persoană destul de privată. Însă simt nevoia să vă spun că anul ăsta a fost extrem de dificil pentru mine din punct de vedere al sănătății.

Am trecut printr-o experiență traumatică și periculoasă care ar fi putut să aibă un final tragic. Totul a început în luna iunie și de atunci au urmat luni pline de încercări, proceduri (3 operații mai exact) și momente care m-au pus față în față cu limitele mele.

În perioada asta am învățat o lecție foarte importantă (nu că nu știam înainte, dar uneori viața te lovește ca să înțelegi cu adevărat). Am învățat să îmi iubesc corpul așa cum este și că dacă vreau să îmi îmbunătățesc corpul, aleg să o fac pe cale naturală, cu răbdare și respect, așa cum am fost învățată! Să nu mai caut scurtături, să nu mai fiu leneșă pentur că uneori, obsesia de a fi ”perfectă” (fiecare cu definiția lui) te poate împinge să iei decizii care nu merită prețul sănătății tale!

Trăim într-o lume în care social media poatem să te facă să uiți cine ești, să te facă să crezi că nu ești suficient sau că trebuie mai mult. Dar sănătatea chiar este totul. Fără ea… nimic nu mai contează! Sunt atât de fericită că după 11 zile în spital, astăzi m-am întors în sfârșit acasă și aștept cu liniște să mă vindec și să se încheie anul ăsta, iar anul 2026 va fi despre muzică nouă și mai multă fericire. Promit!

Pentru a fi foarte clară, mi-am injectat Aquafilling în fesiere ca să am un fund mai bombat. Stupid girl, stupid decisions!”, a scris Antonia pe o rețea de socializare.

Antonia a răbufnit după ce s-a întâmplat cu copiii ei! Iubita lui Alex Velea e revoltată: „E lipsă de respect și complet nepotrivit”

Drama din viața Antoniei! Alex Velea a spus tot în podcastul lui Selly: „Și nu vrem să facem asta”

Tags:
Iți recomandăm
Actrița care s-a vindecat de lepră. A primit diagnosticul crunt înainte de filmări
Știri
Actrița care s-a vindecat de lepră. A primit diagnosticul crunt înainte de filmări
Crăciun în Bulgaria 2025. TOP 3 hoteluri cu prețuri accesibile și zăpadă ca în povești
Știri
Crăciun în Bulgaria 2025. TOP 3 hoteluri cu prețuri accesibile și zăpadă ca în povești
DSP: Al doilea caz de lepră confirmat în Cluj-Napoca
Mediafax
DSP: Al doilea caz de lepră confirmat în Cluj-Napoca
Povestea secretă a pizzei Margherita care a schimbat lumea. Cum arată și unde se găsește „cea mai bună pizza din lume“
Gandul.ro
Povestea secretă a pizzei Margherita care a schimbat lumea. Cum arată și unde...
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Prețurile exorbitante ale biletelor pentru Campionatul Mondial 2026 șochează fanii din toată lumea
Adevarul
Prețurile exorbitante ale biletelor pentru Campionatul Mondial 2026 șochează fanii din toată lumea
De ce nu au mai pornit maşinile Porsche în Rusia, incident care a blocat sute de bolizi în parcări
Digi24
De ce nu au mai pornit maşinile Porsche în Rusia, incident care a...
Hotelul Simonei Halep, victimă colaterală a austerității lui Bolojan / Turismul de lux nu mai vinde, iar asta se vede în camerele de 4.000 de euro care rămân neocupate în plin sezon
Mediafax
Hotelul Simonei Halep, victimă colaterală a austerității lui Bolojan / Turismul de lux...
Parteneri
Dieta MINUNE cu care Monica Anghel a reușit să slăbească 40 de kilograme: „Asta poți mânca oricând, fără probleme”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta MINUNE cu care Monica Anghel a reușit să slăbească 40 de kilograme: „Asta poți...
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
A plecat din Kenya în căutarea unui trai mai bun în România, însă salariul l-a dezamăgit. Iată în ce țară vrea acum să se mute acum
Click.ro
A plecat din Kenya în căutarea unui trai mai bun în România, însă salariul l-a...
Laura Codruța Kovesi s-a alăturat sutelor de magistrați români care s-au solidarizat cu judecătorii Beșu și Moroșanu
Digi 24
Laura Codruța Kovesi s-a alăturat sutelor de magistrați români care s-au solidarizat cu judecătorii Beșu...
Călin Georgescu, prima reacție în scandalul care a zguduit justiția din România
Digi24
Călin Georgescu, prima reacție în scandalul care a zguduit justiția din România
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un...
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și unde îl poți vedea
go4it.ro
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și...
Obiectul interstelar 3I/ATLAS transportă CEVA, anunță NASA
Descopera.ro
Obiectul interstelar 3I/ATLAS transportă CEVA, anunță NASA
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Povestea secretă a pizzei Margherita care a schimbat lumea. Cum arată și unde se găsește „cea mai bună pizza din lume“
Gandul.ro
Povestea secretă a pizzei Margherita care a schimbat lumea. Cum arată și unde se găsește...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Actrița care s-a vindecat de lepră. A primit diagnosticul crunt înainte de filmări
Actrița care s-a vindecat de lepră. A primit diagnosticul crunt înainte de filmări
Avem declarația cutremurătoare din dosarul în care vedeta RXF a primit 20 de ani de închisoare! Ce ...
Avem declarația cutremurătoare din dosarul în care vedeta RXF a primit 20 de ani de închisoare! Ce a povestit la Parchet minora care l-a acuzat de viol pe Marian Piciu: ”A încuiat ușa și m-a forțat”
Crăciun în Bulgaria 2025. TOP 3 hoteluri cu prețuri accesibile și zăpadă ca în povești
Crăciun în Bulgaria 2025. TOP 3 hoteluri cu prețuri accesibile și zăpadă ca în povești
Cât costă, de fapt, o porție de fasole cu ciolan la Târgul de Crăciun din Piața Constituției
Cât costă, de fapt, o porție de fasole cu ciolan la Târgul de Crăciun din Piața Constituției
Nepaleză, angajată la un hotel din Maramureș, dată în judecată! A furat din seifurile clienților ...
Nepaleză, angajată la un hotel din Maramureș, dată în judecată! A furat din seifurile clienților sume uriașe: cum acționa femeia
L-am fotografiat la notariat! A deschis succesiunea pentru averea Rodicăi Stănoiu?! Iubitul (mai tânăr ...
L-am fotografiat la notariat! A deschis succesiunea pentru averea Rodicăi Stănoiu?! Iubitul (mai tânăr cu 50 ani) pare să fie beneficiarul vilelor din Nisa, Pipera și de la mare + al altor bunuri
Vezi toate știrile
×