Drama din viața Antoniei! Alex Velea a spus tot în podcastul lui Selly: „Și nu vrem să facem asta”

Antonia și Alex Velea sunt unul dintre cele mai longevive și apreciate cupluri din showbiz. Un exemplu de urmat pentru mulți, cei doi și-au construit o familie minunată și au împreună doi băieței. Cu toate astea, nu totul poate fi roz, iar vedeta a mărturisit regretul pe care îl are. Iată ce a spus!

Antonia și Alex Velea au împreună doi băieți, pe Dominic și Akim, iar șatena mai are o fetiță din fosta sa căsnicie. Cei doi formează un cuplu de peste un deceniu, iar relația lor de lungă durată este foarte apreciată de fani.

Cu toate că începutul relației a fost mai greu pentru cei doi, Antonia și Alex alegând să se întâlnească în secret la vremea respectivă, aceștia realizează că iubirea lor a reușit să treacă peste orice obstacol.

După cum vă spuneam, cei doi sunt foarte iubiți de public. Prin urmare, Antonia și Alex Velea au fost invitați în emisiunea moderată de Selly, „Testul poligraf”. Cei doi au fost puși în situația de a răspunde la diferite întrebări intime, iar fanii au avut ocazia de a-i cunoaște mai bine.

Antonia și Alex Velea și-au adresat întrebări unul altuia, iar aparatul poligraf a dat verdictul: au mințit sau au spus adevărul?

Pe lângă întrebările pe care și le-au pus unul altuia, Selly le-a adresat celor doi o întrebare venită de la un fan: „Îți dorești să ai și o fată cu Alex Velea?”.

Această întrebare a dat startul unei mărturisiri triste, Antonia dezvăluind că deși își dorește încă un copil, nu mai are permisiunea doctorilor să îl facă.

„Ce drăgut… Dacă îmi doresc să am și o fată? Dar eu nu mai pot să fac copii. Nu mai am voie. Dar, dacă puteam… Există Maya, nu mi-a trecut prin minte că îmi lipsește vreo fetiță. Sunt fericită așa, în formula asta. Dar am mai vorbit de copii. Eu mi-aș dori să mai fac copii, aș mai face unul”, a spus Antonia la „Testul poligraf (Detectorul de minciuni)”.