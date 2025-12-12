Înainte de premiera documentarului ei de pe Disney+, „The End of an Era”, cântăreața americană Taylor Swift a apărut în emisiunea „The Late Show with Stephen Colbert” pentru a discuta despre realizările ei recente și, în general, despre cariera ei de succes.

Colbert a întrebat-o la un moment dat la cine apelează pentru a cere sfaturi atunci când simte că are nevoie de asta, iar ea i-a menționat pe starul rock Stevie Nicks, dar și pe producătorul Max Martin.

Taylor Swift, mesaj pentru hateri

Totuși, alt subiect abordat în emisiune a atras atenția. Este vorba despre expunerea pe care artista o are în ultimii ani și aparițiile pe care unele persoane le consideră ca fiind prea numeroase, scrie Business Insider.

„Ceea ce admir cel mai mult la oameni este longevitatea. Longevitatea în carieră, longevitatea prieteniilor, longevitatea relațiilor lor, știi? Cum menții ceva bun?” Cred că există anumite părți ale societății noastre care chiar iubesc asta și admiră longevitatea. Există, de asemenea, oameni care spun: «Dă-i și altcuiva o șansă! Nu poți pur și simplu să pleci, ca să putem vorbi despre cât de bun ai fost?» Și eu răspund: «Nu vreau.»”, a spus Swift.

Swift s-a confruntat cu acuzații de supraexpunere de-a lungul carierei sale, dar în special în ultimii ani. Turneul ei Eras, cu 149 de concerte, care s-a încheiat în decembrie 2024, a atras o acoperire media extinsă și a devenit constant viral pe rețelele de socializare. The New Yorker a declarat că Swift a atins „dominația completă asupra culturii pop”.

Îi sabotează Taylor Swift pe competitorii ei?

Când Swift a lansat „The Tortured Poets Department” la jumătatea turneului de doi ani, fanii și criticii deopotrivă au descris albumul ca fiind prea lung. Când a ajuns în fruntea clasamentului Billboard 200 timp de 17 săptămâni, fanii altor artiști s-au plâns că Swift le sabota pe colegele ei, inclusiv pe Billie Eilish și Charli XCX, împiedicându-le albumele să ajungă pe primul loc în top.

Cel mai nou album al lui Swift, „The Life of a Showgirl”, a fost întâmpinat cu reproșuri similare. În recenzia sa pentru The Atlantic, Spencer Kornhaber a scris: „«Showgirl» este sunetul unei artiste suprasolicitate și supraexpuse care ajunge pe vârful muntelui pentru a găsi ceva mai rău decât dezamăgirea: epuizarea profesională.”

De altfel, obiceiul lui Swift de a lansa multe piese și albume și de a merge des în tururi internaționale, practic, o expunere uriașă, au fost descrise de mulți ca fiind nerușinate și excesive.

Totuși, Swift a refuzat să se retragă din lumina reflectoarelor. Primele două episoade din „The End of an Era” vor fi disponibile pe platforma e streaming, împreună cu o versiune extinsă a filmului său documentar din cadrul turneului Eras, care include un nou segment cu melodii din „The Tortured Poets Department”. Celelalte patru episoade ale documentarului vor fi lansate în perechi în următoarele două săptămâni.

În timpul interviului acordat lui Colbert, Swift a glumit și a spus că preferă să se considere „pasională” și „hiperactivă”, mai degrabă decât o obsedată de muncă.

„Când îmi iau liber, este întotdeauna ca și cum nu pot încetini faptul că trebuie să mă trezesc și să fac o mulțime de lucruri astăzi. Dar pot schimba care sunt acele lucruri. Pot să-mi dau seama cum să mă relaxez, dar nu voi fi niciodată o persoană relaxată”, a spus ea.

CITEȘTE ȘI:

Ea este cea mai tânără miliardară din lume. Din ce face bani balerina de 29 de ani care le-a detronat pe Taylor Swift și Lucy Guo

Tare de tot! Casa Albă a aprobat arestări pe muzica Sabrinei Carpenter! Urmează Taylor Swift la percheziții?