Antonia a răbufnit după ce s-a întâmplat cu copiii ei! Iubita lui Alex Velea e revoltată: „E lipsă de respect și complet nepotrivit”

Antonia trage un nou semnal de alarmă privind utilizarea neautorizată a imaginilor copiilor săi, într-un context în care tot mai multe vedete se confruntă cu abuzuri în mediul online. Gestul unor persoane de a surprinde și posta fotografii cu copiii unor vedete continuă să genereze dezbateri aprinse, în special din cauza riscurilor pe care astfel de acțiuni le implică.

În mediul public, problema folosirii necontrolate a fotografiilor cu minori continuă să capete amploare, iar celebritățile se numără printre primele afectate. Recent, artista Antonia a atras atenția asupra unei situații delicate, după ce a observat că imagini cu copiii săi au ajuns pe diferite platforme online, fără ca familia ei să fie consultată. Episodul a readus în discuție un fenomen tot mai întâlnit în rândul persoanelor publice: preluarea și distribuirea conținutului personal, mai ales cel în care apar minori, fără nicio formă de aprobare.

Ce mesaj a transmis Antonia

Cântăreața își exprimă nemulțumirea față de comportamentele celor care încearcă să își consolideze imaginea publică profitând de prezența copiilor ei, menționând că astfel de practici creează un disconfort major pentru orice părinte. Antonia atrage atenția că regulile stabilite privind protejarea vieții private a celor mici trebuie respectate de toate persoanele, nu doar de cele din afara cercului apropiat.

Artista transmite, astfel, un mesaj clar: publicarea fotografiilor cu minorii ei fără permisiune este un gest pe care nu îl va accepta sub nicio formă. Ea insistă asupra faptului că responsabilitatea față de expunerea copiilor în spațiul public ar trebui să primeze, iar cei care caută validare sau vizibilitate trebuie să o facă fără a implica familia sa. În acest context, Antonia își reafirmă poziția fermă privind protejarea intimității copiilor și limitele care trebuie respectate în orice situație.

„Vreau să fie clar: nu sunt și nu voi fi niciodată de acord ca cineva să posteze poze cu oricare dintre copiii mei fără acordul meu.

E lipsă de respect și complet nepotrivit, iar pentru orice mamă e extrem de incomod să vadă asta.

Nu am suportat niciodată oamenii care se folosesc de copiii mei ca să dea bine față de alţi oameni. Copiii mei nu sunt decor pentru nimeni! Tot ce am menționat este valabil pentru absolut toată lumea, inclusiv pentru cei pe care îi cunosc personal. Cine suferă de atenție, să și-o caute pe timpul lui sau cu altcineva, nu pe spatele copiilor mei”, a transmis Antonia pe social media.

CITEȘTE ȘI: Drama din viața Antoniei! Alex Velea a spus tot în podcastul lui Selly: „Și nu vrem să facem asta”