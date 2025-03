Motivul REAL pentru care Antonia nu mai poate să facă copii. Artista a făcut dezvăluirea tulburătoare: ”Eu mi-aș dori, dar...”

Alex Velea și Antonia au dat tot din casă. Invitați la testul poligraf al lui Selly, cei doi artiști au fost extrem de sinceri și au făcut o serie de confesiuni tulburătoare. Care este, de fapt, motivul real pentru care Antonia nu mai poate avea copii.

Alex Velea și Antonia și-au surprins fanii și au acceptat invitația la ”Detectorul de minciuni”, emisiune moderată de Selly. Cei doi artiști au răspuns celor mai incomode și intime întrebări și – de teamă să nu fie prinși cu minciuna – au fost extrem de sinceri. Fanii au aflat lucruri nebănuite despre familia și carierele lor.

Una din curiozitățile lui Selly a fost să afle dacă Alex Velea și Antonia își mai doresc și alți copii. Cuplul au împreună doi băieți: Dominic și Akim, dar și o fetiță, pe Mayei, copil pe care Antonia îl are din mariajul cu Vicenzo Castellano. Antonia a fost extrem de sinceră și a mărturisit că își mai dorește copii, însă are interzis din partea medicilor să mai rămână gravidă.

„Ce drăguț… Dacă îmi doresc să am și o fată? Dar eu nu mai pot să fac copii. Nu mai am voie. Dar, dacă puteam… Există Maya, nu mi-a trecut prin minte că îmi lipsește vreo fetiță. Sunt fericită așa, în formula asta. Dar am mai vorbit de copii. Eu mi-aș dori să mai fac copii, aș mai face unul”, a spus Antonia, la „Detectorul de minciuni”.