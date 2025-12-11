Acasă » Știri » Știri externe » Povestea lor „perfectă” ascundea detalii cutremurătoare. Adevărul despre căsnicia lui Charlie Kirk

Povestea lor „perfectă" ascundea detalii cutremurătoare. Adevărul despre căsnicia lui Charlie Kirk

De: Daniel Matei 11/12/2025 | 14:49
Povestea lor „perfectă” ascundea detalii cutremurătoare. Adevărul despre căsnicia lui Charlie Kirk
Moartea tragică a lui Charlie Kirk a fost intens discutată în presa din întreaga lume, dar și relația acestuia cu soția sa, Erika, a ținut prima pagină a ziarelor o bună perioadă după asasinat.

Charlie Kirk și soția sa, Erika, erau împreună de șapte ani înainte de asasinarea acestuia, iar Erika a promis public că va continua să lupte pentru idealurile în care credea fostul ei soț, amintește Radar Online.

Cei doi s-au cunoscut în 2018, iar în 2023, într-o postare pe Instagram, Erika a povestit cum a decurs prima întâlnire, în New York. Ea a povestit că a discutat despre teologie, filosofie și politică.

La rândul lui, activistul de dreapta a mărturisit că știa că ea era aleasa când au avut o „cină foarte, foarte lungă, care a fost aproape un interviu”.

„Ar trebui neapărat să dai interviul pentru soțul/soția ta”, a spus Charlie într-un videoclip din 2024 pentru Turning Point USA. „Apropo, dacă nu bifează căsuțele, mergi mai departe și treci la următorul. Întâlnirile de dragul întâlnirilor sunt dăunătoare pentru tine. Sunt dăunătoare pentru ei. Sunt dăunătoare pentru toată lumea. Ar trebui să ieși la întâlniri cu intenția de a te căsători”, spunea el la acea vreme.

Sursa foto: Instagram

Erika și Charlie Kirk s-au logodit în 2020

Chiar înainte de sărbătorile de iarnă din 2020, Erika a anunțat logodna lor pe Instagram.

„…când Dumnezeu îți scrie povestea de dragoste, te căsătorești cu cel mai bun prieten al tău”, a scris ea în descriere.

Charlie și Erika s-au căsătorit în timpul unei ceremonii din Scottsdale, Arizona, pe 8 mai 2021. Două luni mai târziu, ea a vorbit cu entuziasm despre soțul ei și a povestit cum se schimbase viața ei de când l-a cunoscut.

„Știam că, având în vedere felul în care ne trăiam viața și cât de ascultători eram [de Dumnezeu] în anumite aspecte și cât de determinați eram, vom avea binecuvântarea [lui Dumnezeu]. Nu știam că va fi atât de multă binecuvântare în fața noastră, și asupra noastră”, a spus ea într-un interviu din august 2021.

Charlie și Erika au devenit părinți în august 2022, atunci când s-a născut fiica lor. În mai 2024, s-a născut cel de-al doilea copil al lui Charlie și al Erikăi, un băiețel.

„Charlie își iubea copiii și m-a iubit din toată inima lui, iar eu știam asta în fiecare zi. El se asigura că știu asta în fiecare zi. În fiecare zi, mă întreba: «Cum te pot servi mai bine? Cum pot fi un soț mai bun? Cum pot fi un tată mai bun?»… A fost un om atât de bun. Încă este un om atât de bun. A fost tatăl perfect. A fost soțul perfect”, a povestit ea.

Însă relația lor, aparent perfectă, s-a încheiat violent, atunci când, în septembrie 2024, Charlie Kirk a fost asasinat, în timpul unui eveniment din turneul său The American Comeback, la Universitatea Utah Valley. Charlie avea 31 de ani. Suspectul, Tyler Robinson, rămâne în arest după ce a fost acuzat de crimă.

