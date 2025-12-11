Sharon Osbourne a vorbit, într-un interviu acordat lui Piers Morgan, despre ultimele cuvinte ale soțului ei, regretatul Ozzy Osbourne.

În cadrul interviului, ea a vorbit despre viața sa alături de solistul trupei Black Sabbath, dar mai ales despre ultimele clipe de viață ale acestuia. Ozzy a murit la vârsta de 76 de ani în iulie, la doar câteva săptămâni după ce a susținut un concert de adio uriaș cu trupa pe care a format-o în 1968.

Într-un interviu care urmează să fie difuzat în emisiunea Uncensored a prietenului ei Piers Morgan, Sharon, în vârstă de 73 de ani, i-a spus gazdei TV că ultimele cuvinte ale lui Ozzy adresate ei au fost: „Sărută-mă. Îmbrățișează-mă strâns”, scrie The Independent.

Cum a decurs ultima noapte a lui Ozzy Osbourne

În august, autoritățile au confirmat cauza oficială a morții artistului: „infarct miocardic acut”. The Sun relatează că Sharon, care a fost și managerul lui Ozzy pentru cea mai mare parte a carierei sale, și-a amintit cum s-a trezit în jurul orei 4 dimineața, pe 22 iulie, în casa lor din Buckinghamshire, iar doar 20 de minute mai târziu, Ozzy era mort. Sharon a spus că a țipat după ce l-a găsit pe Ozzy prăbușit în sala de sport din casa lor. Acesta hotărâse să facă sport în acea dimineață, în ciuda faptului că starea sa de sănătate era una precară.

„A avut un atac de cord. Am fugit jos și acolo era, iar ei încercau să-l resusciteze, iar eu le-am zis: «Nu, lăsați-l, pur și simplu. Lăsați-l. Nu puteți. Nu mai e». Am știut instantaneu că a plecat. Și au încercat și au încercat, apoi l-au dus cu elicopterul la spital și au încercat…”, i-a povestit ea lui Piers Morgan.

Înainte de a coborî la sală, Ozzy stătuse toată noaptea în baie, spunându-i la un moment dat soției sale să se trezească, înainte ca ea să-i spună că mișcările lui o treziseră deja, a povestit văduva artistului. Atunci i-a spus: „Sărută-mă. Îmbrățișează-mă strâns.”

De asemenea, Sharon a mai spus că Ozzy fusese informat de medicul său că ultimul său spectacol îl va ucide.

CITEȘTE ȘI:

Ultima dorință a lui Ozzy Osbourne. Cine i-o va îndeplini: ”E sfâșietor!”

Testamentul lui Ozzy Osbourne. Cui îi rămâne averea de 220 de milioane de dolari, de fapt