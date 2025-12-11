Billy Gardell, de nerecunoscut după ce a a dat jos 77 kilograme! Cum a reușit să slăbească, de fapt

Actorul Billy Gardell, cunoscut publicului mai ales pentru rolul său din sitcom-ul „Mike & Molly”, a reușit să slăbească 77 de kilograme și se declară extrem de bucuros că a reușit acest lucru,
Într-un interviu acordat revistei PEOPLE, actorul spune că a fost împins de starea sa de sănătate să ia măsuri pentru a pierde în greutate și că și-a dat seama că trebuie să facă ceva în timpul pandemiei.
Atunci, el și-a dat seama că îndeplinea mai multe criterii de risc ridicat, inclusiv dezvoltarea diabetului de tip 2. În 2021, Gardell a făcut primul pas prin a suferi o intervenție chirurgicală bariatrică.
De la acea operație, și-a menținut greutatea printr-un echilibru între antrenament și monitorizarea dietei. Pe lângă aspectele fizice ale pierderii în greutate, Gardell a reflectat și asupra viitorului său și asupra dorinței sale de a fi sănătos pentru soția sa, Patty, și fiul lor, Will.
„Vor să fiu mai mult timp prin preajmă, Dumnezeu să-i binecuvânteze! Când un om știe pentru ce luptă, este capabil să facă lucruri uimitoare. Și merită să lupți pentru aceste lucruri”, a spus el.
Actorul a povestit că în fiecare an își promitea lui însuși că va slăbi, dar de fiecare dată amâna momentul în care să îneapă efectiv să scadă în greutate.
Uneori începea și reușea să dea jos câteva zeci de kilograme odată, însă se îngrășa rapid înapoi. Până în 2020, când greutatea lui a început să oscileze în jurul a 170-175 kg și a dezvoltat diabet de tip 2, medicii l-au avertizat că își pune viața în pericol. Și apoi a venit pandemia.
„Când a lovit primul val și au adăugat lista de afecțiuni cu risc ridicat, le aveam pe toate. Obezitatea, apneea în somn, fumatul, diabetul de tip 2, astmul… A fost într-adevăr furtuna perfectă. Între analizele de sânge care nu ieșeau bine, tensiunea arterială care creștea, diabetul de tip 2 și COVID, au fost suficiente lucruri încât ă mă sperie și să spun că trebuie să fac o schimbare”, povestește el.
Și a decis să schimbe ceva. Pe 17 iulie 2021, Gardell a suferit o operație bariatrică, primul pas dintr-un proces care i-a schimbat viața, menit să-i transforme relația cu mâncarea și să îi permită să preia în sfârșit controlul asupra sănătății sale.
„Totul s-a redus cu adevărat la o schimbare în tot ceea ce gândesc despre mâncare. Mâncarea este combustibil. Nu este recompensă, nu este liniștitoare, nu este medicament. A trebuit să depășesc relația mea emoțională cu mâncarea”, povestește el.
De la operație, cu antrenamente regulate și o atenție deosebită la dietă, Gardell, în vârstă de 56 de ani, a slăbit peste 77 kg. „Oscilez între 95 și 99 kg”, spune actorul. „Și asta este confortabil pentru mine.”
Mai mult, problemele sale de sănătate s-au diminuat. „Diabetul meu a dispărut”, spune el. „Mă simt puternic. Am energie. Slăbitul mi-a salvat viața”, povestește Gardell.
