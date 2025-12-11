Acasă » Știri » Toți pensionarii din România pierd 535 lei pe lună, la pensie, începând cu 1 ianuarie 2026. Decizia este oficială

Toți pensionarii din România pierd 535 lei pe lună, la pensie, începând cu 1 ianuarie 2026. Decizia este oficială

De: David Ioan 11/12/2025 | 08:25
Guvernul condus de Ilie Bolojan pregătește o ordonanță care va bloca creșterea salariilor și pensiilor în anul 2026, conform unor surse guvernamentale.

Singura măsură fiscală menținută va fi scutirea de taxe pentru suma de 300 de lei din salariul minim.

Ce se întâmplă cu pensiile în 2026

Executivul a anunțat că valoarea punctului de pensie, denumit acum valoarea punctului de referință (VPR), va rămâne neschimbată și în 2026, la nivelul de 81 de lei. Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător programului normal de muncă, se stabileşte anual prin hotărârea Guvernului. Statul român pune piciorul în prag şi se aplică de la 1 ianuarie a anului următor, cu actualizare periodică, o dată pe an, după consultarea confederaţiilor sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional.

Potrivit legislației, VPR ar fi trebuit să fie indexat la 1 ianuarie 2025 cu 12%, ceea ce ar fi dus valoarea lui la 90 de lei. De asemenea, la începutul anului 2026 ar fi trebuit aplicată o nouă indexare de 7%. Dacă aceste prevederi ar fi fost respectate, valoarea punctului de pensie ar fi ajuns la 107 lei. În schimb, guvernul a decis menținerea nivelului actual, ceea ce a generat nemulțumiri în rândul pensionarilor.

Decizia Guvernului este oficială

Conform calculelor, pensionarii au pierdut în medie 19% din venitul lunar din cauza neaplicării indexării. Pierderea medie este estimată la 535 de lei pe lună. Pensia se calculează prin înmulțirea VPR cu totalul punctelor de stabilitate și contributive, iar lipsa ajustării afectează direct veniturile. Singurele majorări vor fi resimțite de persoanele care trec la pensia pentru limită de vârstă sau care beneficiază de recalculări punctuale.

Ajutoarele suplimentare rămân incerte. Nu se știe dacă sprijinul de 800 de lei va fi acordat și nici care pensionari vor beneficia de acesta. În aceeași situație se află și ajutorul de 250 de lei pe cardul de alimente. În schimb, suma de 50 de lei destinată pensionarilor cu venituri sub 1.900 de lei va fi plătită până în luna aprilie, pentru acoperirea facturilor.

Salariul minim brut rămâne la 4.050 de lei, iar salariul minim net la aproximativ 2.400 de lei. Deși legea prevede actualizarea anuală a salariului minim în funcție de inflație, această măsură nu va fi aplicată la 1 ianuarie 2026. În prezent, aproape un milion de angajați primesc salariul minim, conform datelor sindicatelor. Creșterea veniturilor va depinde exclusiv de deciziile patronilor, nu de o reglementare guvernamentală.

