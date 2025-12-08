Acasă » Știri » Ce avere și datorii are Ciprian Ciucu, noul primar al Bucureștiului. A reușit să strângă și economii

Ce avere și datorii are Ciprian Ciucu, noul primar al Bucureștiului. A reușit să strângă și economii

De: David Ioan 08/12/2025 | 07:30
Ce avere și datorii are Ciprian Ciucu, noul primar al Bucureștiului. A reușit să strângă și economii
Ciprian Ciucu a devenit primar general al Capitalei, marcând un moment important în cariera sa politică. Deși astăzi este perceput ca un lider de succes, puțini își amintesc că, înainte de a păși în lumea politică, acesta a urmat un alt drum profesional.

Numele său este acum asociat cu administrația publică și cu victoria în alegerile locale, însă începuturile sale au fost diferite.

„Începuturile” lui Cristian Ciucu

Înainte de a se implica direct în politică, Ciucu a activat ca analist și comentator politic, dar și ca jurnalist la două publicații importante din România. Această experiență i-a oferit o bază solidă pentru înțelegerea mecanismelor politice și pentru ascensiunea ulterioară.

De-a lungul timpului, Ciprian Ciucu a manifestat un interes constant pentru domeniul politic și pentru administrația publică, implicându-se în diverse proiecte și activități care i-au consolidat reputația. Traseul său profesional reflectă o continuitate între jurnalismul politic și funcțiile administrative pe care le ocupă astăzi.

Avere şi viaţa personală

Situația materială a noului edil al Bucureștiului este una considerabilă, dar nu la nivelul altor politicieni de top. Conform declarației de avere din 2024, acesta deține un teren agricol de 5.000 mp în județul Argeș, achiziționat în 2011, precum și un teren de 500 mp în Ilfov. Pe lângă acestea, Ciucu are două apartamente în București și un autoturism cumpărat în 2023.

Economiile sale însumează 30.500 de euro, potrivit documentelor oficiale. La capitolul datorii, situația nu este una neglijabilă, acestea depășind pragul de 100.000 de euro.

Pe plan personal, Ciprian Ciucu este căsătorit cu Cristina Simona Ciucu, alături de care are un copil. Ambii preferă discreția, motiv pentru care informațiile disponibile în mediul online despre familia lor sunt extrem de limitate.

Astfel, noul primar general al Capitalei se conturează ca un politician cu un parcurs profesional divers, o avere moderată și o viață personală ținută departe de atenția publicului.

