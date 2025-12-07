Acasă » Știri » Cine este Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei. Ce studii are, de fapt

Cine este Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei. Ce studii are, de fapt

De: Anca Chihaie 07/12/2025 | 21:40
Cine este Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei. Ce studii are, de fapt
Ciprian Ciucu/Foto: social media

Ciprian Ciucu, creditat de exit-poll-urile CURS-Avangarde drept câștigător al alegerilor pentru Primăria Capitalei, se pregătește să preia conducerea Bucureștiului, după o competiție care a răsturnat predicțiile politice din ultimele luni. Actualul edil al Sectorului 6, în vârstă de 47 de ani, ar fi obținut aproximativ o treime din voturi, devansându-l pe contracandidatul clasat pe locul al doilea, Daniel Băluță, care ar fi atins puțin peste un sfert dintre opțiunile electoratului.

De-a lungul mandatului său la Sectorul 6, Ciucu a intrat și în coliziune cu alți lideri politici, inclusiv din partide care anterior i-au susținut candidatura. Divergențele cu reprezentanți ai USR privind politicile urbanistice sau tensiunile mai vechi cu administrația Sectorului 1 au contribuit la profilarea sa ca actor politic combativ.

Cine este Ciprian Ciucu

Parcursul profesional al lui Ciprian Ciucu este strâns legat de domeniul politicilor publice, în care a activat înainte de intrarea în prim-planul vieții politice. A lucrat în structuri guvernamentale sau conexe guvernării, perioadă în care a acumulat experiență în mecanismele decizionale ale administrației centrale.

Ulterior, s-a orientat o perioadă către societatea civilă, implicându-se în organizații care au dezvoltat programe educaționale și proiecte dedicate reformei administrative. În paralel, a predat management de proiect la Universitatea din București, consolidându-și reputația de specialist în modernizarea instituțiilor publice.

Intrarea sa într-o poziție vizibilă pe scena politică s-a produs în 2015, când a fost desemnat să conducă Consiliul Național de Integritate al ANI. În anii care au urmat, a făcut pasul către activitatea politică propriu-zisă, iar în 2016 a devenit consilier general al Capitalei, ca membru al PNL. În 2019, a fost numit la conducerea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, consolidându-și rolul în zona administrativă.

Momentul decisiv l-a reprezentat anul 2020, odată cu câștigarea Primăriei Sectorului 6, mandat în timpul căruia a pus accent pe modernizarea spațiilor publice, atragerea fondurilor europene și reorganizarea aparatului administrativ

Experiența politică a lui Ciprian Ciucu – parcurs și influență în PNL

Ciprian Ciucu a intrat în prim-planul liberalilor din Capitală odată cu preluarea conducerii PNL București, funcție pe care a deținut-o între iulie 2021 și februarie 2023. Alegerea sa în fruntea organizației a venit după o competiție internă câștigată în fața Violetei Alexandru, care ulterior a părăsit partidul și a contribuit la formarea Forța Dreptei, alături de fostul președinte al PNL, Ludovic Orban. Mandatul lui Ciucu la conducerea filialei s-a încheiat odată cu decizia sa de a se retrage, motivată de nevoia de a se concentra pe proiectele din Sectorul 6, unde ocupa funcția de primar.

Divergențele privind direcția politică a partidului au contribuit la presiunea resimțită în fruntea PNL București și au accelerat decizia sa de a se retrage din această funcție. Retragerea a venit într-o perioadă în care discuțiile despre identitatea și orientarea partidului erau tot mai intense, iar Ciucu devenise una dintre vocile liberale care se opuneau colaborării cu social-democrații.

În noiembrie 2024, cariera sa politică a cunoscut o nouă etapă, odată cu numirea ca prim-vicepreședinte interimar al PNL. Decizia a venit după ce Ilie Bolojan a preluat conducerea interimară a formațiunii, în urma demisiei lui Nicolae Ciucă.

